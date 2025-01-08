Избранный президент США Дональд Трамп заявил о намерении установить контроль над Канадой, Гренландией и Панамским каналом. Он не исключил, что для достижения этих целей придется применить военную силу или экономическое давление. О реакции на эти заявления — в материале RTVI.

Трамп назвал границу между США и Канадой «искусственной» и призвал «избавиться от нее». Позднее он опубликовал на своей странице в соцсети Truth Social карту США с присоединенной Канадой. На рисунке территории государств закрашены одним цветом.

Если США установят контроль над Гренландией, Канадой или Панамским каналом с помощью военной или экономической силы, это станет резким отходом от политики, которую американские президенты вели на протяжении нескольких десятилетий, отмечает The Wall Street Journal (WSJ).

По данным издания, для Трампа такие радикальные изменения основаны на «давних и противоречивых» убеждениях в том, что даже близкие союзники относятся к США несправедливо, Америка отдала Панамский канал даром, а Китай движется продвигается в Западное полушарие, где должны доминировать США.

Идеи Трампа приводят некоторых американских политиков в ужас, пишет WSJ. Чак Хейгел — бывший сенатор-республиканец и министр обороны при администрации Барака Обамы — заявил, что за всю свою жизнь никогда не слышал подобных инициатив от американских президентов.

«Это очень, очень автократично, и именно поэтому так важно то, что говорит Трамп и как он действует», — сказал Хейгел.

Экс-руководитель аппарата Совета национальной безопасности Белого дома при Трампе Александр Грей утверждает, что с помощью таких заявлений республиканец пытается «усилить внимание к внешним границам Западного полушария и защитить их от конкурентов из числа великих держав».

По словам некоторых советников, обещание Трампа взять под контроль Канаду — это способ получить рычаги влияния перед торговыми переговорами с Оттавой. Намерение республиканца получить Панамский канал часть собеседников WSJ называют «уловкой», направленной на то, чтобы снизить цены для американских судов, проходящих через Панаму, а его стремление приобрести Гренландию связано с получением доступа к редкоземельным минералам и отказом в них Китаю, добавляют они.

Что говорят в Дании, Панаме и Канаде

Премьер-министр Дании Метте Фредериксен в ответ на слова избранного президента США Дональда Трампа о Гренландии заявила, что не может представить, что американская сторона будет использовать военную или экономическую силу для обеспечения контроля над Гренландией.

«Я не могу представить себе, что мы окажемся в такой ситуации», — сказала премьер.

Она назвала США «очень близким союзником» и оценила рост интереса американских властей к Гренландии как позитивный знак. При этом она подчеркнула, что это должно происходить с уважением к жителям острова.

Премьер-министр Норвегии Йонас Гар Стере назвал высказывания Трампа по Гренландии «особым заявлением». «Такого рода вопросы не должны возникать в связи с масштабом угроз между союзниками», — сказал он.

Министр иностранных дел Франции Жан-Ноэль Барро заявил, что не верит в то, что США вторгнутся в Гренландию.

«Очевидно, что нет никаких сомнений в том, что Европейский союз не позволит другим странам мира нападать на его суверенные границы, кем бы они ни были. Мы — сильный континент», — отметил он.

Панамские власти подчеркнули, что суверенитет Панамского канала не подлежит обсуждению.

«Единственные руки, которые контролируют канал, — это панамские, и так будет и впредь. Мы страна, открытая для диалога, инвестиций и хороших отношений», — сказал министр иностранных дел Республики Панама Хавьер Мартинес-Ача.

Глава МИД Канады Мелани Жоли заявила, что страна «никогда не отступит перед лицом угроз».

«Комментарии избранного президента Трампа демонстрируют полное отсутствие понимания того, что делает Канаду сильной страной. Наша экономика сильна. Наши люди сильны», — написала она в соцсети Х.

Объявивший об отставке премьер-министр Джастин Трюдо написал, что «нет ни малейшего шанса» на то, что Канада станет частью США. «Рабочие и местные сообщества в обеих наших странах выигрывают от того, что являются крупнейшими партнерами друг для друга в торговле и сфере безопасности», — заявил Трюдо.

В ответ на его слова бизнесмен Илон Маск написал: «Девочка, ты больше не глава Канады, так что не важно, что ты говоришь».

Представитель МИД России Мария Захарова посчитала, что пока преждевременно давать оценку словам Трампа о Канаде и Гренландии, поскольку он еще не вступил в должность.