Избранный президент США Дональд Трамп, который станет полноправным хозяином Белого дома через две недели, 7 января дал большую пресс-конференцию в своей резиденции во Флориде. Он высказался о сроках завершения боевых действий на Украине, не исключил силового захвата контроля над Гренландией и Панамским каналом, а также предрек «настоящий ад» на Ближнем Востоке. RTVI собрал его главные высказывания.

О конфликте на Украине и встрече с Путиным

Трамп, ранее обещавший завершить военные действия на Украине еще до своей инаугурации, выразил надежду, что конфликт удастся закончить за полгода или раньше. При этом он не исключил, что ситуация может обостриться и перерасти в «гораздо более серьезную».

«Надеюсь, у меня будет шесть месяцев. Нет, я надеюсь, задолго до этого [завершатся боевые действия]», — приводит его слова Reuters.

Трамп добавил, что не может встретиться с президентом России Владимиром Путиным до своего вступления в должность 20 января, поскольку это было бы «неуместно». Он добавил, что его «бесит» такое положение дел, потому что в зоне конфликта «каждый день убивают очень много молодых людей».

Трамп отметил, что понимает позицию российских властей, которые выступают против членства Украины в НАТО. Он также обвинил действия уходящей администрации президента США Джо Байдена по этому вопросу.

«Большая часть проблемы заключается в том, что Россия в течение многих- многих лет — задолго до Путина — говорила, что НАТО не должно вмешиваться в дела Украины. <…> Это было как бы высечено на камне. И в какой-то момент Байден сказал: нет, у них должна быть возможность вступить в НАТО. Что ж, значит, у России кто-то стоит прямо на пороге, и я могу понять их чувства по этому поводу», — заявил избранный американский лидер.

О контроле над Гренландией и Панамским каналом

Трамп отказался исключить возможность использования военных или экономических мер для установления контроля США над Гренландией и Панамским каналом.

«Нет, я не могу гарантировать вам ни одного из этих двух пунктов, но могу сказать одно: они [территории] нужны нам для экономической безопасности», — сказал политик в ответ на соответствующие вопросы журналистов.

После своего избрания Трамп неоднократно поднимал вопрос о «возвращении» Панамского канала и присоединении Гренландии к США, но впервые допустил использование военных сил ради достижения этих целей, отмечает CNN.

Трамп также высказался о ситуации в Мексике, заявив, что страна находится в «большой беде» и ею, «по сути, управляют картели». По словам избранного президента, Мексиканский залив будет переименован в Американский.

«Какое красивое название! И оно уместно. Мексика должна прекратить позволять миллионам людей приезжать в нашу страну», — сказал Трамп.

Комментируя собственное предложение сделать Канаду одним из штатов США, Трамп заявил, что это «будет намного лучше для национальной безопасности». Границу между двумя государствами он назвал «искусственно проведенной линией».

«Не забывайте: мы, по сути, защищаем Канаду. <…> У нас так много друзей там, я люблю канадский народ. Они замечательные, но мы тратим сотни миллиардов в год, чтобы защитить их», — сказал избранный американский президент.

О заложниках в Газе

Трамп пригрозил, что на Ближнем Востоке «начнется настоящий ад», если боевики движения ХАМАС к моменту его вступления в должность не вернут заложников, захваченных после нападения на Израиль 7 октября 2023 года.

«На Ближнем Востоке начнется настоящий ад, и это не пойдет на пользу ХАМАСу, да и, честно говоря, никому не пойдет на пользу», — заявил Трамп.

О критике в адрес Илона Маска

Президент США вступился за основателя компании Space X, который подвергся критике за поддержку ультраправой партии «Альтернатива для Германии» (АдГ), а также за призывы к отставке и уголовному преследованию премьер-министра Великобритании Кира Стармера. Трамп заявил, что Маск «хорошо справляется», и назвал его «очень умным парнем».

«Ему нравятся люди, которые, как правило, консервативны. <…> Я знаю, что он говорил негативные вещи о нескольких людях, которые баллотируются на выборах, но в этом нет ничего необычного», — отметил Трамп.