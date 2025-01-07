Власти Франции, Германии, Норвегии и Великобритании индивидуально выступили против главы Tesla и SpaceX Илона Маска, заявив, что бизнесмен не должен вмешиваться во внутреннюю политику их стран. Источники Bloomberg допускают, что позиция предпринимателя может испортить его отношения с Дональдом Трампом.

Как отмечает NBC News, Маск, который является не только самым богатым человеком в мире, но соратником Трампа, пытается через соцсеть X (экс-Twitter) влиять на политику стран Евросоюза так же, как он это делает в США. Например, ранее он писал посты в поддержку европейских ультраправых политиков.

Действия бизнесмена привели к тому, что против них выступили лидеры «крупнейших и наиболее влиятельных стран Европы», говорится в материале.

Например, французский лидер Эммануэль Макрон, не называя Маска по имени, заявил, что никто еще 10 лет назад и подумать не мог о том, что «владелец одной из крупнейших в мире социальных сетей будет напрямую вмешиваться в выборы, в том числе в Германии» (речь идет о его поддержке ультраправой немецкой партии «Альтернатива для Германии», обвиняемой в связях с неонацистами — прим. RTVI).

По его мнению, такой подход представляет собой угрозу демократическим ценностям Европы.

В правительстве ФРГ заявили, что для «нормальным, здравомыслящим, порядочным» людям, которые «составляют подавляющее большинство в стране», не нравится то, что пишет Маск.

«Мы ведем себя так, будто заявления мистера Маска <…> могут повлиять на страну с населением 84 миллиона человек с помощью неправды, полуправды или выражения мнения. Это просто не так», — отметил представитель немецкого кабмина.

Канцлер ФРГ Олаф Шольц в начале января заявил, что обеспокоен той поддержкой, которую Маск выражает ультраправой партии «Альтернатива для Германии», так как часть ее программы — это «ультраправый экстремизм».

Владельца Tesla критиковал и президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер, который заявил, что то, что американский бизнесмен выступает на стороне националистов разных стран, является «опасностью для демократии».

Также о позиции Маска высказался и премьер-министр Великобритании Кир Стармер.

Ранее бизнесмен обвинил Стармера в том, что, будучи прокурором, тот сделал мало для борьбы с бандами, участников которых обвинили в массовых изнасилованиях несовершеннолетних девочек. Маск заявил, что Стармер «был замешан в растлении британцев», в связи с чем его нужно не только лишить поста, но и судить за «соучастие в самом страшном массовом преступлении в истории Британии».

Стармер, не называя Маска по имени, назвал претензии в свой адрес ложью: «Те, кто распространяет ложь и дезинформацию как можно шире, не заинтересованы в жертвах. Они заинтересованы в себе». Он добавил, что такого рода люди получают «кайф от уличного насилия».

Кроме того, владельца соцсети X раскритиковал и премьер-министр Норвегии Йонас Гар Стёре, хотя королевство многие годы сотрудничает с принадлежащей Маску компанией Tesla.

«Меня беспокоит, что человек, имеющий огромный доступ к социальным сетям и огромным экономическим ресурсам, так активно вмешивается во внутренние дела других стран. <…> Так не должно быть», — сказал он.

Ранее Маск провел среди своих подписчиков опрос о том, должны ли США освободить Британию от ее «тиранического правительства».

Кроме нападок на Стармера, американский предприниматель также требовал освободить из тюрьмы правого активиста Томми Робинсона, известного своими расистскими и исламофобскими заявлениями. По этому поводу он общался с лидером британской правой популистской партии Reform U.K. Найджелом Фараджем. Когда политик отказался поддержать его идею, Маск предложил Трампу заменить Фараджа. Последний заявил, что не планирует «воевать» с владельцем Tesla и соцсети X.

NBC News отмечает, что Стармер сейчас в уязвимом положении: у его правительства очень низкие рейтинги в стране, а сам он недавно пережил смерть брата.

Опрошенные телеканалом эксперты считают, что заявления Маска ориентированы в первую очередь на американцев, но своим подходом он может привести к тому, что люди, которые верят в правительство США, будут «думать, что этот человек разжигает пожары, которые совершенно не нужны».

Bloomberg пишет, что представители трех крупнейших партий Великобритании попросили связанных с Трампом лиц убедить его пересмотреть свой диалог с Маском. Несколько источников в разговоре с агентством допустили, что ссора американского миллиардера с Фараджем действительно может привести к ухудшению отношений с избранным президентом США.

«Некоторые союзники Трампа выражали обеспокоенность онлайн-активностью Маска в разговорах со своими британскими коллегами. Другой британский политик, близкий к команде Трампа, сказал, что они обеспокоены тем, что Маск вышел за рамки своих полномочий, и пришли к выводу, что теперь он представляет опасность для избранного президента», — пишет агентство.

По данным Bloomberg, представители трех крупнейших партий Великобритании попросили связанных с Трампом лиц убедить его пересмотреть

Летом 2024 года Евросоюз заявлял, что соцсеть X не выполняет выполняет требования законодательства о прозрачности и подотчетности в отношении модерации контента и рекламы. Ранее Bloomberg сообщил, что Маск вложил не менее $274 млн в поддержку политических групп в 2024 году, став самым крупным политическим донором в США.