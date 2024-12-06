Миллиардер Илон Маск, поддержавший Дональда Трампа на президентских выборах в США, вложил не менее $274 млн в поддержку политических групп в 2024 году, став самым крупным политическим донором в стране. Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на данные исследовательской группы OpenSecrets, которая отслеживает и публикует отчеты о финансировании избирательных кампаний.

Вторым крупнейшим политическим спонсором стал инвестор Тимоти Меллона, который пожертвовал $197 млн долларов, в основном республиканцам.

Основная часть указанных средств Маска ушла на президентскую кампанию Трампа, в частности 238,5 млн было выделено основанному бизнесменом комитету по политической активности America PAC. Во время предвыборной гонки организация разыгрывала $1 млн долларов среди избирателей в колеблющихся штатах США.

Согласно документам комитета, выплаты получили 18 человек, каждый из которых выступал в качестве «консультанта-спикера». Окружной прокурор Филадельфии Ларри Краснер подал иск против Маска, обвинив его в проведении незаконной лотереи, но суд его отклонил.

Маск также оказался источником финансирования фонда RBG PAC, созданного в середине октября, то есть практически перед самым выборами. Реклама, которую распространяла эта группа, утверждала, что покойная судья Верховного суда США Рут Гинзбург ― икона феминизма и либерализма — придерживалась той же позиции по вопросу абортов, что и Трамп. «Великие умы мыслят одинаково», — гласил рекламный текст рядом с фотографиями Гинзбург и Трампа.

Усилия RBG PAC были призваны успокоить избирательниц, которые с подозрением относились к Трампу из-за его позиции по абортам. Внучка Гинзбург Клара Спера осудила рекламу, заявив, что она вводит избирателей в заблуждение и оскорбляет наследие судьи как ярой защитницы права на аборт. Миллиардер выделил организации $20,5 млн, будучи ее единственным спонсором. То, что он финансирует RBG PAC, не афишировалось.

Пожертвованные на кампанию Трампа средства — лишь малая часть состояния Маска, однако это ошеломляющая сумма для одного спонсора, пишет The New York Times (NYT). Издание не исключает, что миллиардер также мог финансировать теневые организации, которые «никогда не раскроют» данные об этом.

До сих пор Маск был скромным политическим спонсором, отмечает Bloomberg. Но пожертвования на кампанию-2024 вывели его на «внутреннюю орбиту Трампа»: он стал постоянным гостем в его поместье в Мар-а-Лаго и назначен одним из руководителей департамента эффективности правительства. Структура создана ради масштабных сокращений государственных расходов и бюрократии.