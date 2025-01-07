Премьер-министр Канады Джастин Трюдо объявил о своей отставке. Он отметил, что будет возглавлять правительство до тех пор, пока не будет выбран новый лидер страны. Также Трюдо покинет пост руководителя правящей Либеральной партии.

«Я намерен уйти с поста лидера партии и премьер-министра после того, как партия выберет своего следующего лидера <…> Мне стало ясно, что если мне придется заниматься внутриполитическими разборками, то я не смогу быть лучшим кандидатом на этих выборах», — сказал он.

Трюдо возглавлял Либеральную партию с 2013 года, а пост премьер-министра — с 2015-го.

Причины ухода Трюдо и реакция на его слова

Заявление Трюдо не стала неожиданностью, отмечает издание: после того, как из-за внутрипартийных скандалов свой пост 16 декабря 2024 года покинула вице-премьер Христя Фриланд, «почти все региональные фракции либералов призывали его уйти в отставку». Причины ее ухода премьер комментировать отказался.

National Post уточняет, что Либеральная партия, кроме внутренних скандалов, столкнулась с резкой падением популярности среди избирателей. Кроме того, еще одной проблемой лично для Трюдо является приход к власти Дональда Трампа, с которым у него плохие отношения.

Ранее американский политик в шутку предложил Канаде стать 51-м штатом США, а также пригрозил ввести пошлины в размере 25% на канадские товары, объяснив это борьбой с наркотрафиком и нелегальными мигрантами.

Объявляя о своей отставке, Трюдо признал, что в стране возник раскол, парламент фактически парализован несколько месяцев, а правящую партию терзают внутренние баталии.

BBC пишет, что давление на Трюдо внутри Либеральной партии началось еще летом 2024-го, когда либералы потерпели поражение на довыборах в Торонто от консерваторов.

Пресс-служба администрации президента США Джозефа Байдена, комментируя слова Трюдо, сообщила, что канадский политик всегда был «верным другом» Вашингтона. Американская сторона также отметила, что они поддерживают народ Канады в выборе нового правительства.

Andrew Harnik / AP

Также на слова канадского премьера отреагировал Трамп. Он вновь предложил Канаде стать 51-м штатом США, добавив, что тогда «не стало бы пошлин, значительно снизились бы налоги». По его мнению, Трюдо знает, что Соединенные Штаты «больше не могут терпеть огромные торговые дефициты и субсидии, которые нужны Канаде, чтобы оставаться на плаву».

Британское издание The Guardian назвало несколько причин падения популярности лично Трюдо. Среди них: высокая инфляция в Канаде, неконтролируемый рост цен на жилье, а также отдельные скандалы. Например, выяснилось, что члены его семьи получали сотни тысяч долларов от благотворительной организации, с которой его правительство недавно заключило крупный контракт.

Во всех этих случаях Трюдо отказывался уходить в отставку. Позднее почти 20 депутатов-либералов призвали премьера уйти в отставку, выразив опасение, что он потерпит сокрушительное поражение на выборах.

Что будет дальше

Как пишет National Post, с санкции генерал-губернатора (представляет британского монарха) до 24 марта будет приостановлена работа парламента, пока либералы не найдут замену канадскому премьеру. Это также поможет им избежать отставки правительства.

Zuma / TASS

Среди тех, кто может стать преемником Трюдо, называются: Христя Фриланд, которая первой в истории Канады стала министром финансов; Марк Карни, который управлял двумя главными банками страны: Банком Канады и Банком Англии; Мелани Жоли, министр иностранных дел с 2021 года; Доминик Леблан, министр финансов и межправительственных отношений; Кристи Кларк, бывший премьер-министр Британской Колумбии.

Федеральные выборы в Канаде пройдут в октябре. Консерваторы заявили, что все представители Либеральной партии «помогали Джастину Трюдо разрушать страну на протяжении последних девяти лет», а лидер Новой демократической партии Джагмит Сингх заявил, что «либералы не заслуживают второго шанса».