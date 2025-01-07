Премьер-министр Канады Джастин Трюдо объявил о своей отставке. Он отметил, что будет возглавлять правительство до тех пор, пока не будет выбран новый лидер страны. Также Трюдо покинет пост руководителя правящей Либеральной партии.

«Я намерен уйти с поста лидера партии и премьер-министра после того, как партия выберет своего следующего лидера <…> Мне стало ясно, что если мне придется заниматься внутриполитическими разборками, то я не смогу быть лучшим кандидатом на этих выборах», — сказал он.

Трюдо возглавлял Либеральную партию с 2013 года, а пост премьер-министра — с 2015-го.

Причины ухода Трюдо и реакция на его слова

Заявление Трюдо не стала неожиданностью, отмечает издание: после того, как из-за внутрипартийных скандалов свой пост 16 декабря 2024 года покинула вице-премьер Христя Фриланд, «почти все региональные фракции либералов призывали его уйти в отставку». Причины ее ухода премьер комментировать отказался.

National Post уточняет, что Либеральная партия, кроме внутренних скандалов, столкнулась с резкой падением популярности среди избирателей. Кроме того, еще одной проблемой лично для Трюдо является приход к власти Дональда Трампа, с которым у него плохие отношения.

Ранее американский политик в шутку предложил Канаде стать 51-м штатом США, а также пригрозил ввести пошлины в размере 25% на канадские товары, объяснив это борьбой с наркотрафиком и нелегальными мигрантами.

Объявляя о своей отставке, Трюдо признал, что в стране возник раскол, парламент фактически парализован несколько месяцев, а правящую партию терзают внутренние баталии.

BBC пишет, что давление на Трюдо внутри Либеральной партии началось еще летом 2024-го, когда либералы потерпели поражение на довыборах в Торонто от консерваторов.

Пресс-служба администрации президента США Джозефа Байдена, комментируя слова Трюдо, сообщила, что канадский политик всегда был «верным другом» Вашингтона. Американская сторона также отметила, что они поддерживают народ Канады в выборе нового правительства.

Также на слова канадского премьера отреагировал Трамп. Он вновь предложил Канаде стать 51-м штатом США, добавив, что тогда «не стало бы пошлин, значительно снизились бы налоги». По его мнению, Трюдо знает, что Соединенные Штаты «больше не могут терпеть огромные торговые дефициты и субсидии, которые нужны Канаде, чтобы оставаться на плаву».

Британское издание The Guardian назвало несколько причин падения популярности лично Трюдо. Среди них: высокая инфляция в Канаде, неконтролируемый рост цен на жилье, а также отдельные скандалы. Например, выяснилось, что члены его семьи получали сотни тысяч долларов от благотворительной организации, с которой его правительство недавно заключило крупный контракт.

Во всех этих случаях Трюдо отказывался уходить в отставку. Позднее почти 20 депутатов-либералов призвали премьера уйти в отставку, выразив опасение, что он потерпит сокрушительное поражение на выборах.

Что будет дальше

Как пишет National Post, с санкции генерал-губернатора (представляет британского монарха) до 24 марта будет приостановлена работа парламента, пока либералы не найдут замену канадскому премьеру. Это также поможет им избежать отставки правительства.

Среди тех, кто может стать преемником Трюдо, называются: Христя Фриланд, которая первой в истории Канады стала министром финансов; Марк Карни, который управлял двумя главными банками страны: Банком Канады и Банком Англии; Мелани Жоли, министр иностранных дел с 2021 года; Доминик Леблан, министр финансов и межправительственных отношений; Кристи Кларк, бывший премьер-министр Британской Колумбии.

Федеральные выборы в Канаде пройдут в октябре. Консерваторы заявили, что все представители Либеральной партии «помогали Джастину Трюдо разрушать страну на протяжении последних девяти лет», а лидер Новой демократической партии Джагмит Сингх заявил, что «либералы не заслуживают второго шанса».