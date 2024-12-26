Избранный американский президент Дональд Трамп, поздравляя с Рождеством в соцсети Truth Social, пообещал Канаде более чем двукратное снижение налогов в случае ее присоединения к США, а также заявил об американском присутствии в Гренландии.

«Счастливого Рождества всем, включая (тех, кто. — Прим.ред.) с любовью, но незаконно управляют Панамским каналом… Также губернатору Канады Джастину Трюдо, налоги там слишком высоки, но если Канада станет 51-м штатом, они сократятся на 60%, их бизнес удвоится», — написал Трамп.

Избранный президент также пообещал, что граждане Канады будут защищены, «как никто другой»

Трамп также поздравил население Гренландии, «которое хочет, чтобы там были США».

«И мы будем», — добавил он.

В начале декабря Fox News сообщал, что Трамп во время встречи с канадским премьер-министром Джастином Трюдо пригрозил ему, что страна может стать 51-м американским штатом, если Оттава не решит проблемы с контрабандой наркотиков и нелегальной миграцией.

Накануне Spiegel online писал, что министр обороны Дании Троэльс Лунд Поульсен объявил, что на безопасность Гренландии выделят «двузначную сумму в миллиардах крон». Такое заявление прозвучало вскоре после того, Трамп вновь предъявил претензии на остров. Республиканец предлагал купить Гренландию во время своего первого президентского срока. Тем временем премьер Дании Мут Эгеде заочно ответил ему, что Гренландия не продается.

Также избранный президент США грозил вернуть под контроль Вашингтона Панамский канал из-за «крайне несправедливых» сборов за проход американских судов, а также из-за риска попадания транспортной артерии «в чужие руки».