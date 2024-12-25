Министр обороны Дании Троэльс Лунд Поульсен объявил, что на безопасность Гренландии выделят «двузначную сумму в миллиардах крон», передает Spiegel online. Заявление прозвучало вскоре после того, как избранный президент США Дональд Трамп вновь предъявил претензии на остров.

В частности, датчане собираются приобрести два новых патрульных катера класса Thetis, два беспилотника дальнего радиуса действия и две новые команды ездовых собак для патруля «Сириус», который входит в состав датского ВМФ, а еще усилить персонал Арктического командования. Об этом Поульсен сообщил изданию Jyllands-Posten.

«В течение многих лет мы не вкладывали достаточных средств в Арктику, но теперь мы планируем усилить там свое присутствие», — заявил министр.

Он также назвал «иронией судьбы» тот факт, что его администрация обнародовала планы по военным инвестициям на следующий день после скандальных заявлений Трампа. На это совпадение обратили внимание все СМИ.

Накануне Дональд Трамп вновь заявил, что хочет купить Гренландию и присоединить ее к США.

«В интересах национальной безопасности и свободы в мире США считают, что владение Гренландией и контроль над ней являются абсолютной необходимостью», — написал он в своей сети Truth Social.

Республиканец уже предлагал купить Гренландию во время своего первого президентского срока. Тем временем премьер Дании Мут Эгеде заочно ответил ему, что Гренландия не продается.

«Гренландия — наша. Мы не продаемся и никогда не будем продаваться», — отрезал политик.

При этом власти признают, что не могут контролировать огромную территорию Гренландии в одиночку.

«Мы должны оставаться открытыми для сотрудничества», — признал премьер.

Гренландия — не единственный регион, к которому проявлял интерес Трамп. Ранее он грозил вернуть под контроль Вашингтона Панамский канал из-за «крайне несправедливых» сборов за проход американских судов, а также из-за риска попадания транспортной артерии «в чужие руки». Еще политик продолжает дразнить правительство Канады, которую регулярно называет будущим «51-м штатом США», а премьера Джастина Трюдо обещает сделать ее «губернатором».