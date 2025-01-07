Дональд Трамп-младший решил посетить подконтрольную Дании Гренландию с «частным визитом» после того, как его отец намекнул на интерес к получению контроля над регионом. Об этом пишет Reuters со ссылкой на представителей властей острова.

Источник агентства уточняет, что Трамп-младший, вероятнее всего, прибыл на несколько часов для того, чтобы снять контент для своего подкаста, встреч с местными чиновниками или политиками у него не запланировано.

В Гренландии (автономном регионе Дании), где проживает 57 тыс. человек, хватает полезных ископаемых, в том числе нефти и природного газа. При этом добыча здесь идет медленно, в основном экономика острова связана с рыболовством и субсидиями от Дании.

О том, что его сын отправится в Гренландию, также сообщил и сам Дональд Трамп. В своей соцсети Truth Social он пообещал сделать Гренландию «снова великой», добавив, что люди «получат огромную выгоду, если и когда она станет частью нашей страны». По его мнению, «владение и контроль над Гренландией являются абсолютной необходимостью».

«Мы будем защищать ее и беречь от очень злобного внешнего мира», — заявил Трамп.

Во время своего предыдущего президентского срока американский политик планировал провести переговоры с Данией о возможности продажи острова, но получил отказ.

Кроме того, во время своей речи, посвященной наступлению 2025 года, премьер-министр Гренландии Муте Эгеде намекнул о том, что остров стремится стать независимым от Дании и освободиться от «оков колониализма». США при этом он не упоминал.

Комментируя Danmarks radio слова Трампа, Эгеде сказал так: «Мы не продаемся и никогда не будем продаваться».

На фоне заявлений Трампа и Эгеде датский король Фредерик приказал изменить герб страны, выделив на нем символы Фарерских островов (баран) и Гренландии (белый медведь).

Депутат от Гренландии в парламенте Дании Аая Хемниц, как отмечает Reuters, заявила в своих соцсетях, что она «не хочет быть пешкой в ​​горячих мечтах Трампа о расширении своей империи за счет включения нашей страны».