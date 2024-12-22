Избранный президентом США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон может вернуть себе Панамский канал, если Панама не отменит «непомерно высокие пошлины и сборы» с военных и торговых американских кораблей. Панамские власти пообещали ответить на эти слова.

«Сборы, взимаемые Панамой, нелепы, особенно если учесть необычайную щедрость, проявленную к Панаме США. Этот полный грабеж нашей страны должен немедленно прекратится. Мы никогда не позволим, чтобы это попало не в те руки!» — заявил Трамп в посте на своей платформе Truth Social.

Bloomberg отмечает, что на Соединенные Штаты приходится примерно три четверти грузов, ежегодно проходящих через Панамский канал. Управление Панамского канала заявило ранее, что в 2024 финансовом году объект принес в казну Панамы $2,47 млрд долларов.

По мнению Трампа, канал может перейти под контроль Китая (занимает второе место после США по объему перевозимых грузов). Одна из китайских компаний владеет двумя из пяти портов, находящихся в районе Панамского канала, отмечает Bloomberg.

«Он был передан не в пользу других, а просто в знак сотрудничества с нами и Панамой. Если принципы, как моральные, так и юридические, этого великодушного жеста дарения не будут соблюдены, то мы потребуем, чтобы Панамский канал был возвращен нам в полном объеме и без вопросов. Пожалуйста, учтите это, официальные лица Панамы!» — заявил политик.

Панамский канал протяженностью в 82 км был построен США в 1914 году и передан Панаме в 1999-м по решению американского лидера Джимми Картера «за один доллар», напомнил Трамп, назвав это решение «глупым».

В другом посте политик заявил, что Панамский канал — это национальное достояние США из-за его «критической роли в экономике и национальной безопасности» страны. Он добавил, что безопасность в регионе важна для американской торговли и военных.

Власти Панамы заявили, что они видели заявление Трампа и что официальный ответ будет дан в ближайшие день или два.

Reuters пишет, что слова Трампа являются «чрезвычайно редким примером того, как лидер США заявил, что может заставить суверенную страну передать территорию».

Агентство напоминает, что ранее политик «не стеснялся угрожать союзникам и использовать воинственную риторику в общении с партнерами [США]».