Трамп прекратил попытки урегулирования конфликта на Украине, ВСУ теряют позиции на фронте, а в Европе паника из-за «таинственных дронов». Военный аналитик RTVI Алексей Сочнев рассказывает, почему мирные инициативы провалились, скоро ли новая мобилизация и к чему может привести ситуация на передовой.

Трамп умывает руки: почему президент США отказался от попыток заключить мир

Не стоит воспринимать слова Трампа как радикальную смену позиции. Дословно он сказал: «Я думаю, что Украина при поддержке Европейского Союза в состоянии бороться и отвоевать всю Украину, вернув её в первоначальное состояние». Для тех, кто следит за ситуацией на фронте, это звучит так, будто человека держали взаперти все эти годы и он не знает реального положения дел.

Но Трамп добавил и другую фразу, которая выглядит как сарказм:

«В любом случае, я желаю обеим странам всего наилучшего. Мы продолжим поставлять оружие НАТО, чтобы НАТО делала с ним всё, что захочет».

С другой стороны, это звучит как обида от расставания. И хотя он утомлён этим расставанием, но доволен.

Придраться не к чему. Трамп попытался разгрести авгиевы конюшни после Байдена, сделал всё, что мог, но теперь умывает руки. Чтобы его не обвинили в предательстве европейских ценностей, он поёт ту песню, которую сейчас любят в Европе: всё получится, победа будет одержана и границы Украины вернутся к 1991 году.

Он пытался добиться мира в разных форматах — и в том, которого хотел сам, и в том, который предлагал Зеленский, и даже в том, который предлагал Путин. Но ни один формат не устроил все стороны. Поэтому никаких коренных изменений в ситуации нет. Трамп дипломатично обозначил, что его устраивает зарабатывание денег Соединёнными Штатами на военных действиях и приготовлениях к ним, а дальше — делайте, что хотите.

При этом он подыграл Зеленскому, который на встрече рассказывал ему откровенную ложь о том, как ВСУ отвоевали 300 квадратных километров фронта. Вот отсюда и взялось это саркастичное утверждение о границах 1991 года «и ещё немного» — ведь озвученными темпами у вас точно все получится! Но, конечно, Трамп имеет информацию о том, что это не сообразуется с реальностью.

Действительно ли у ВСУ есть успехи на фронте

Реальность на передовой совсем иная. Продвижение под Лиманом (или Красным Лиманом на российских картах) крайне болезненно для Украины. Это те самые места, которые проложили дорожку Сырскому в кресло главнокомандующего. Именно те территории были потеряны Россией осенью 2022 года, и именно их захват позволил в определенный момент Украине говорить о реванше, о границах 1991 года. Наступление на Красный Лиман и возможная его потеря положат конец этим досужим пересудам.

Тем временем около Волчанска в Харьковской области ВСУ потеряли уверенный контроль над заводом растительных масел и станцией Волчанск. Вопрос падения самого города завис на тонкой ниточке. Если Россия приложит дополнительные усилия, Волчанск может быть занят в этом году.

Небывалое продвижение наблюдается вокруг города Северска — в том месте, где его не было с 2022 года. До самого города остаются два села, его обошли с севера и с юга. Фронт, который стоял с 2022 года, вдруг ожил и начал всерьёз продвигаться. Это тревожный звонок для ВСУ. Не будем забывать, что украинское командование сняло и перебросило оттуда силы к прорыву около Доброполья к северу от Покровска.

В Купянске ситуация такова, что город может оказаться под контролем российской армии к ноябрю. Впрочем, излишняя уверенность тут только навредит. Купянск фактически состоит из двух населённых пунктов — Купянска и Купянска-Узлового. Купянск-Узловой — очень сложный объект для штурма, железнодорожный узел с множеством строений. Пока он не будет взят, объявлять сам Купянск контролируемым российской армией преждевременно, и так, уверен, и поступят в российском Минобороны.

На направлении к запорожскому Гуляйполю тоже началось серьёзное продвижение. Местные жители стали эвакуироваться из частных домов. Ближе к ноябрю у российских войск может появиться возможность перерезать с севера трассу, используемую для снабжения украинского гарнизона населённого пункта. Это станет похоронным колокольчиком для него с точки зрения сохранения контроля ВСУ.

То, что ситуация для украинской стороны критическая, красноречиво иллюстрирует небывалое с 2022 года количество вранья, поступающего с фронта, и игнорирование продвижения ВС РФ в Днепропетровской области, где занято уже 15 населенных пунктов.

Что обе стороны пытаются достичь с помощью воздушных ударов

Взаимные воздушные атаки достигли рекордных показателей за всё время СВО — такого уровня их интенсивности не было никогда. Украина бьёт по нефтеперерабатывающим заводам, не скрывая желания создать энергетический кризис и расшатать тем самым российское общество. Минобороны России в свою очередь заявляет, что наносит удары по военным объектам или тем, которые используются армией Украины.

Параллельно наблюдается трагикомичная история с появлением неких дронов в Европейском Союзе. В отличие от Белгорода, куда реально залетают дроны, и от Краматорска, где вовсю летают оптоволоконные беспилотники российских вооруженных сил, уничтожающие технику, тепловозы и подстанции, в Европе ничего подобного не видно.

Но европейские СМИ публикуют полные первобытного ужаса статьи о загадочных БПЛА, появляющихся то там, то тут — в Италии, Дании, Польше, Прибалтике, около Венгрии. Эта история напоминает попытку отнять хлеб у уфологов, что на Валдае, собственно, и заметил Путин. Не стоит забывать, что в той же Германии существует Центральная исследовательская сеть исключительных небесных явлений, которая ведёт подсчёт неопознанных объектов. За год над этой страной видят порядка 700−800 НЛО, которые тоже можно при желании назвать «российскими дронами».

У европейских «дронов» и НЛО, кстати, есть общая черта: они светятся или мерцают, сообщают даже об оборудованных яркими проблесковыми маячками. У настоящих российских и украинских разведывательных или ударных БПЛА никаких маячков никогда не было — они демаскируют дрон и сводят всю его работу на нет.

На фоне страхов европейцев перед войной это отличная возможность заработать. Даже могущественная российская армия не может целиком перекрыть всё небо над Россией. Украинская армия не может перекрыть даже небо Киева, несмотря на ЗРК Patriot. Израильский «Железный купол» тоже не справился со всем, что летело в сторону городов еврейского государства. В мире не существует системы РЭБ и ПВО, которая могла бы дать абсолютную защиту. Но страх — это всегда огромная возможность для получения средств от перепуганных граждан ЕС.

За российские беспилотники, видимо, выдаются любительские дроны или дроны промышленных структур. Появление этих аппаратов очень выгодно Украине, и Зеленский уже поспешил это использовать (не обязательно Украина должна была их запускать — достаточно дать нужную интерпретацию). России такое развитие событий совершенно невыгодно: зачем усугублять и без того истерическую ситуацию в Европе, если это никак не влияет на поле боя? Это идёт вразрез с тем, что говорит Путин: нам Европа не нужна, мы туда не собираемся.

Одна из стран, которая больше других заявляет о кружащих над ней дронах, — Дания. Почему именно она? Мало кто знает, но в практической помощи Украине она занимает одно из первых мест и является пионером противостояния с Россией.

Дания — одна из первых стран, передавшая F-16 Украине, причём открыто заявив, что украинская сторона может поражать с их помощью любые цели на территории России. Таких заявлений ни одно государство себе не позволяло. В 2024 году Дания одна из первых сказала, что готова отдать «Леопарды». Дания поставила Украине противокорабельные «Гарпуны», которые навели шороху в Чёрном море.

Под всю эту суматоху уже делаются новые запросы со стороны украинского руководства. Зеленскому нужно не менее 100 тысяч штыков из ЕС, чтобы удержать фронт, а запугивание — самый эффективный способ их получить.

Для чего нужна новая мобилизация

Глубокого прорыва линии боевого соприкосновения, кроме локального Добропольского, пока нет, но есть надежда, что в определенный момент он произойдет. После этого фронт зашатается, и на первый план выйдут люди, готовые к переговорам. Некоторых из них мы уже видим — кто-то молчит, кто-то активно говорит.

Последние опросы (например социологов из группы «Рейтинг») на Украине неутешительны для ястребов. Восемь из десяти украинцев выступают за мирные переговоры и компромисс с РФ, то есть отказ от территорий. Уверен, этот дипломатический трек откроется после такого реально крупного прорыва.

Однако с тем количеством личного состава и темпами его пополнения, которые мы наблюдаем сейчас, на заданные рубежи к концу года россияне выйти не смогут. Значит, в 2026-м понадобится мобилизация, ведь военных задач много, их надо кому-то выполнять. Можно растягивать боевые действия, зазывая контрактников, но ещё одна волна частичной мобилизации дала бы возможности для ускорения продвижения и скорого разрешения конфликта.

Впрочем, всей полнотой информации обладают только российские власти и Генштаб. У них, наверное, есть данные, которые позволяют им никуда не торопиться, действовать аккуратно и довольствоваться тем, что есть.

Почему эпоха мирных инициатив Дмитрия Козака закончилась

Когда мы говорим о мирных инициативах, сложно не вспомнить о бывшем заместителе руководителя АП Дмитрии Козаке, который покинул свою должность. Ему приписывают роль миротворца, человека, который преследовал цель завершить ситуацию на Украине миром, но не справился. Однако это идеалистическая картина, имеющая мало отношения к российской реальности.

Козак — серьёзный царедворец российской политики. Владимир Путин доверял ему многие годы одни из самых тяжёлых направлений, в том числе национально-этнические конфликты. В своё время Козак предлагал план интеграции Приднестровья и прекращения приднестровско-молдавского конфликта — с федерализацией, гарантиями языка и прочим. Читая об этом понимаешь, откуда ноги растут у Минских соглашений: их шаблон был придуман намного раньше.

Если Козак действительно был сторонником мирного решения конфликта, то время таких решений завершилось. Минские соглашения оказались самообманом, Россию водили за нос — это признал даже Путин. И если люди приходят к президенту с подобными предложениями сейчас, я уверен, они им расцениваются как те, чьё время прошло.

Вообще, ушло время, когда какой-то отдельный человек мог отвечать за российскую внешнюю политику в отношении одной конкретной страны. Путин обжёгся, доверяя всё кому-то одному. На этом направлении работали разные люди — Черномырдин, Грызлов, Козак, Сурков. Это были фигуры, имеющие вес, уважение и доверие. И все они остались в прошлом.

Сейчас актуальны те, кто самостоятельно ездит на фронт и готов подставлять свою шею под удары судьбы.

Один из таких людей — Сергей Кириенко, но не он один. Все, кто ездят к линии боевого соприкосновения, имеют оперативную информацию и серьёзное влияние на президента. Перед отставкой экс-министра обороны Сергея Шойгу прошла знаменитая встреча Путина с военными блогерами. Как рассказывал военкор Александр Сладков, они объясняли президенту, почему «с тем министром обороны нельзя выиграть [в военном конфликте]». Что было потом — уже история. Путин действительно прислушивается к тем, кто не боится рисковать и верит в тот образ победы, который он сам и обозначил.

