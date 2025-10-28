Китайские пятилетки всегда выполняются, а Си Цзиньпин устраняет от власти даже своих соратников и готовится к военной операции против Тайваня. Об итогах 4-го пленума ЦК КПК 20-го созыва и событиях вокруг него RTVI рассказывает китаист Алексей Чигадаев.

Гибкие цели вместо жестких показателей

Коммюнике 4-го пленума ЦК КПК 20-го созыва, завершившегося 23 октября, на первый взгляд состоит из привычных общих слов. Однако за этими формулировками скрываются куда более конкретные процессы. Китаисты по всему миру сейчас занимаются одним делом: вычленяют смысл из официальных текстов, подсчитывают частотность терминов, сопоставляют с предыдущими высказываниями и утечками. Детальный план новой пятилетки утвердят лишь в следующем году — тогда мы узнаем конкретные меры, шаги и инструменты достижения ее целей. Пока же перед нами три основных блока: демонстрация того, что Си Цзиньпин остается ядром партии, масштабная кадровая перетряска и подготовка почвы для действительно решающей пятилетки.

Следующие годы будут критическими. В 2027-м истекает нынешний срок Си Цзиньпина, и хотя его переизбрание выглядит наиболее вероятным сценарием, интрига сохраняется. К тому же в 2027 году исполняется 100 лет китайской армии (НОАК) — дата, к которой необходимо продемонстрировать значительные достижения.

Достигнут ли китайцы поставленных целей? Ответ однозначен: безусловно. КПК самостоятельно формулирует показатели, собирает данные, обрабатывает их, публикует через свои каналы и комментирует результаты. Предыдущая 14-я пятилетка объявлена увенчавшейся полным успехом.

Ключевое отличие китайских пятилеток от советских — абсолютная гибкость целеполагания. Если в СССР указывали конкретные цифры вплоть до количества произведенных ботинок и тонн стали, китайцы отказались от такого подхода. Цели формулируются обще. Например: «достигнуть прорыва в экологической обстановке». Достигнут прорыв? Конечно. Большое внимание уделено экологии — с ней все хорошо. Технологическое лидерство — с ним все нормально. Вооружение и стабильность — хорошо. Вывели 200 млн человек из бедности. Задачи выполнены.

Коммюнике объявляется сейчас не ради конкретных мер — это сигнал для внутренней мобилизации и внешней коммуникации.

Рынку, бизнесу и международному сообществу дается понимание: курс определен. Декларативность части документа означает, что Китай не готов продолжать рост по старой модели. При прежнем подходе его темпы упадут ниже 5%, а это недостаточно для финансирования научно-технических реформ и перевооружения армии. Необходим либо качественный скачок, либо возврат к 10-процентному росту. Но последнее невозможно — ресурсов нет, население стареет, рождаемость падает, экономика испытывает трудности.

Концепция «новых производственных сил», заявленная в коммюнике, несмотря на расплывчатость формулировки, означает конкретный разворот: от модели роста, ориентированной на количество и скорость, к модели, основанной на технологиях, эффективности и инновациях. Предполагается производить меньше, но дороже и качественней. «Новые производственные силы» подразумевают целую систему: технологическую независимость, интеграцию науки и промышленности, новые бизнес-модели.

Государственный контроль над экономикой позволяет китайским властям принимать централизованные решения, чем и было обусловлено предыдущее решение вкладывать средства во все сектора сразу. Последние 10 лет именно так и происходило — колоссальные ресурсы давали возможность применять нерыночные механизмы. Можно было построить 30 заводов электромобилей, из которых выживут пять, потом четыре, и в итоге останется один лидер.

Эта модель уходит в прошлое. Коммюнике дает сигнал: есть лидеры, и их будут поддерживать. Финансирование инновационных производств станет строже, с жестким контролем результатов. Эпоха бесконтрольного освоения средств завершается.

Зачем нужны постоянные чистки в элитах

Практически отсутствуют надежные источники о процессах в высших эшелонах китайской власти. Утечки есть из России, Казахстана, Германии, США — так что даже из закрытых режимов информация просачивается. Но не из КНР и КНДР. Все решения принимаются за закрытыми дверями.

Оппозиционные издания вроде Epoch Times регулярно публикуют сенсации о смерти Си Цзиньпина, скором крахе режима и бог еще знает о чем, но этому верить не стоит. Но масштаб последних репрессий против чиновников, особенно военных, действительно впечатляет. Первоначально казалось логичным, что Си Цзиньпин оставит в покое людей из своего ближнего круга. Например, Вэй Фэнхэ, второе лицо в армии после Си, — его давний соратник, пришедший на высокую должность при нем. Зачем устранять своих людей, обязанных своим положением лидеру?

Однако Си Цзиньпин показал: ни Вэй Фэнхэ, ни Ли Шанфу (министр обороны), ни даже гражданский чиновник Цинь Ган (министр иностранных дел, внезапно исчезнувший в 2023 году) не защищены принадлежностью к «партии Си». Неприкосновенных нет. Даже близость к лидеру не гарантирует безопасности. Два года назад казалось, что такие чистки повредят имиджу Си — в конце концов, он сам назначал этих людей. Но расчет оказался иным: они уходят и буквально испаряются, о них забывают.

Принципиально важно: высокопоставленных военных обвиняют не просто в коррупции. Воровство в китайской армии — данность.

Это закрытая система со своими судами, базами отдыха, институтами, ансамблями, больницами, пенсионным обеспечением. Масштабы коррупции в условиях колоссального финансирования перевооружения можно только представлять.

Но за воровство сажают офицеров рангом пониже. Генералов же обвиняют в нарушении лояльности, в ущербе партийному принципу «партия командует оружием». Это идеологическое преступление. Речь не о бандитах и ворах, а о людях, занимающих позицию, альтернативную курсу Си Цзиньпина.

Вероятно, не все в партии, включая военный блок, приветствуют четвертый срок Си. Память о временах Мао еще жива, и многие не хотят их повторения. Принцип коллективного руководства еще не полностью задушен. До 2027 года остается немного времени — год транзита приближается, и нелояльных нужно устранить заранее.

Тайвань — от учений к реальной подготовке «возвращения»

Но возникает и другой вопрос. Связаны ли чистки исключительно с грядущим переназначением Си? Или военное руководство перетряхивается в рамках подготовки к операции против Тайваня? Эти два направления не противоречат друг другу. Идеологический трек — устранение потенциально нелояльных лиц, способных на самоуправство или попытку переворота. Практический трек — реальная подготовка к военным действиям.

Текущее поколение генералов — последние китайские военные, имеющие хоть какой-то боевой опыт. Они участвовали в китайско-вьетнамской войне конца 1970-х. Нынешняя НОАК вообще не имеет современного боевого опыта. Мы можем обсуждать эффективность украинской, российской, израильской, американской армий — но их хотя бы видели в действии. О китайской армии судить сложно. Ранее считалось, что старых генералов сохраняют именно из-за их боевого опыта. Но этому опыту 45 лет и его ценность сомнительна.

Тем временем, перевооружение идет полным ходом. Пока в Пекине происходят кадровые перестановки, армия интенсивно отрабатывает блокаду Тайваня.

В этом году произошли качественные изменения: резко выросло количество задействованных в учениях кораблей, самолетов, спутников. «Стратегия капусты» — постепенное сжатие кольца вокруг Тайваня — реализуется без участия старших генералов. Работает средний командный состав, непосредственно руководящий операциями. Высший же можно безболезненно заменить. Нелояльных зубров отправляют в отставку или тюрьму.

Подготовка к вторжению ведется реально, это не блеф. Учения становятся интенсивнее, масштабнее. Цель в том числе — перегрузить тайваньскую систему мониторинга. Когда ежедневно происходят нарушения воздушного и морского пространства, в какой-то момент невозможно станет отличить учения от реальной операции.

Российско-китайские отношения: прагматизм вместо союза

При начале операции по «возвращению» Тайваня российский опыт окажется бесценным. Китайские офицеры наверняка изучают российский опыт — было бы абсурдно упустить такую возможность. Совместные российско-китайские учения проводятся регулярно на море и на суше. Военные специалисты КНР внимательно следят за действиями российских коллег.

Но если рассуждать о долгосрочности партнерства Китая и России, то нужно учесть множество противоречивых факторов. На верхнем уровне отношения Си Цзиньпина и Владимира Путина действительно близкие — лидеры понимают друг друга и регулярно встречаются. Однако на уровень ниже картина иная. Российские и китайские спецслужбы испытывают взаимное недоверие.

Значительная часть российских дел о шпионаже связана с Китаем. Обвиняются люди, передававшие военные технологии, участвовавшие в научных семинарах по оптике и двигателестроению. Грань между сотрудничеством и шпионажем размыта. Сегодня ты китаист, а завтра тебя обвиняют в госизмене.

Китай принципиально не локализует производство за рубежом. За пределами страны есть отдельные заводы в Латинской Америке, Сербии. В России работает Haier, выпускающий бытовую технику. Но тут речь о простых товарах, не требующих технологического суверенитета.

За последние три года Китай не сделал ни одной значительной инвестиции в российскую экономику, не открыл ни одного завода.

Китайцы опасаются вторичных санкций. С другой стороны, зачем строить производство авиадвигателей в России, если можно переманить ученых, перекупить лаборатории и создать аналоги в Китае? Более того, сейчас наблюдается обратный процесс: российские компании открывают дочерние структуры в Китае, чтобы работать вне режима санкций. «Русал» и банковский сектор уходят в Китай. Легкая промышленность и сервисы перемещаются туда же.

Реального военного союза нет и не предвидится. Обе стороны избегают взаимных обязательств. Дружба существует, пока есть общие интересы. Когда они исчезнут, исчезнет и дружба. Никто никому ничего не должен.

