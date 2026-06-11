В столице Северной Ирландии Белфасте продолжаются массовые беспорядки и столкновения протестующих с полицией. Поводом стало нападение выходца из Судана на местного жителя. Обстановка в городе на 11 июня остается напряженной, ограничена работа транспорта и учреждений. Вину за инцидент на власти, допустившие многолетнюю бесконтрольную миграцию, возложил бывший депутат Европарламента, экс-лидер Британской национальной партии Ник Гриффин.

Хронология протестов

В ночь на четверг протестующие вступили в прямые столкновения с полицией, в ход пошли камни, палки, бутылки с зажигательной смесью. Ранее, в среду, полиция предотвратила марш нескольких сотен человек к гостинице на северо-востоке Белфаста, где размещались мигранты. Протестующие в масках забрасывали правоохранителей камнями и «котейлями Молотова», а также подожгли блокпост и пустующее здание рядом с ним. Силовики применили резиновые пули, несколько человек получили ранения. Для разгона толпы использовались и водометы. Власти заявляют, что полиция работает в усиленном режиме круглосуточно.

Днем ранее, во вторник, участники беспорядков жгли жилые дома и автомобили. В среду в пострадавших районах усилили присутствие полиции. Из соображений безопасности учебные заведения досрочно отпустили учащихся, общественный транспорт прекратил работу уже к 17:00, а магазины закрылись.

Что произошло

Вечером 8 июня в Белфасте мужчина около 40 лет получил ножевые ранения в результате уличного нападения. Нападавшего — предположительно, выходца из Судана — задержали по подозрению в покушении на убийство, на месте преступления полиция нашла кухонный нож.

По словам помощника начальника полиции Северной Ирландии Райана Хендерсона, пострадавший получил серьезные травмы глаз, а также резаные раны на лице и спине. Как сообщало агентство Reuters, до приезда полиции несколько прохожих пытались отбить мужчину у нападавшего — благодаря этому он остался жив.

Подозреваемого обвиняют в покушении на убийство и ношении холодного оружия в общественном месте. По словам Хендерсона, доказательств того, что нападение можно квалифицировать как теракт, пока нет. По данным полиции, мужчина въехал в Северную Ирландию в феврале 2023 года, запросил убежище и получил разрешение оставаться в Великобритании до 2028 года — то есть имел законное право на проживание.

Вспышка протестов

Несмотря на арест подозреваемого, уже на следующий день в Великобритании начали вспыхивать антимигрантские протесты. Вечером 9 июня в разных районах Белфаста собрались местные жители, поджигавшие дома, автобусы и автомобили. Первый министр Северной Ирландии Мишель О’Нил заявила, что группы людей в масках «сжигали дома, выгоняя семьи», демонстрируя «откровенный бандитизм». Позже сообщения о протестах стали приходить из городов Англии, Уэльса и Шотландии.

Одной из причин резкой эскалации стало то, что в соцсетях быстро разошлось видео нападения. Правые и антимигрантские аккаунты, преимущественно в X, подхватили ролик и стали призывать людей выходить на улицы. К теме подключился даже американский миллиардер Илон Маск.

Мнение политика

Как отметил в комментарии RTVI Ник Гриффин, подавляющее большинство жителей Северной Ирландии, как и остальной части Великобритании, никогда не сталкивались с проблемами из-за тех мигрантов, которые исправно работали, платили налоги и соблюдали законы. Однако, по его словам, сменявшие друг друга правительства выпустили миграционные потоки из-под контроля.

«Это породило вполне обоснованный страх, что они изменят все наше общество, и закрывали глаза на преступное поведение среди новоприбывших. Вместо того чтобы решать проблему привнесенной преступности, правительства использовали репрессивные законы для подавления законной критики и общественных опасений. Это привело к разочарованию и гневу, которые сейчас выливаются в насилие», — заявил Гриффин.

По его словам, беспорядки легко могут повториться и в «материковой» части страны.

«Если это произойдет, либеральная политическая элита должна будет нести ответственность за проблемы, вызванные ее собственной политикой и высокомерным пренебрежением к общественному мнению», — заключил он.

Приведет ли это к отставке Стармера

Происходящее в Северной Ирландии — «часть общей тенденции», характерной для всего Соединенного Королевства, считает старший научный сотрудник Центра комплексных европейских и международных исследований ВШЭ Сергей Шеин. По его словам, британцев не устраивает миграционная политика и борьба с преступностью в этой среде.

«Раньше просто протестовали англичане, сейчас дело дошло до Северной Ирландии», — сказал он.

При этом Белфаст не входит даже в двадцатку городов страны по численности мигрантов. Однако в более провинциальном регионе связанные с миграцией проблемы воспринимаются острее, отметил эксперт. Шеин напомнил, что общество в Северной Ирландии «разделенное», с десятилетиями взаимного насилия между общинами, и миграционный вопрос будет накладываться на противоречие между юнионистами и националистами.

Эксперт также оценил, может ли ситуация привести к отставке премьер-министра Кира Стармера, который, по его мнению, не справляется ни с миграцией, ни с социально-экономическим развитием.

«Стармера поджимают по всем фронтам, и подобные инциденты, конечно, вбивают новые гвозди в крышку его политического гроба. Но я думаю, что все-таки ситуация в Белфасте — это не тот триггер, который приведет к его отставке», — заключил Шеин.

Он добавил, что уход Стармера будет «более постепенным» и растянется на месяцы или даже годы.