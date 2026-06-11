Требование Варшавы о полном возмещении стоимости оружия, переданного Киеву, говорит о том, что президент Украины Владимир Зеленский «перешел все красные линии» даже в отношениях со своими союзниками. Такое мнение в беседе с RTVI выразил глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий.

Ранее замминистра обороны Польши Цезарий Томчик в эфире радиостанции RMF FM заявил, что Варшава намерена добиваться полного возмещения расходов на поставки вооружений Киеву за счет средств Европейского фонда мира в рамках обсуждаемого пакета на 6,6 млрд евро, который ранее блокировала Венгрия. Польша рассчитывает получить около 2 млрд злотых (примерно 450 млн евро). Также она отвергла план главы дипломатии ЕС Каи Каллас, который предполагает лишь частичную, порядка 10%, пропорциональную компенсацию странам-донорам. Вопрос о распределении средств из Фонда мира сначала обсудят на техническом уровне, а затем передадут на рассмотрение послам стран ЕС.

«Обострение [отношений Польши и Украины], очевидно, связано с тем, что Зеленский перешел все “красные линии” даже во взаимоотношениях с “союзниками”, торжественно и с почестями перезахоронив прах нацистских преступников, организаторов погромов в годы Второй мировой войны, карателей и убийц поляков и евреев. Это оказалось слишком даже для Варшавы, где вовсю продолжает процветать “торговля русофобией”. Все те, кто поддерживал майдан и превращал Украину в анти-Россию, теперь в полной мере могут ощутить последствия и понять, какое фашистское чудовище они взрастили в лице Зеленского», — заявил RTVI Слуцкий.

При этом он добавил, что «до конструктива еще далеко»: «Пока лишь прорезался слабый свет прозрения».

«К сожалению, несмотря на все резкие высказывания, польское руководство в широком смысле продолжает поддерживать террористический режим в Киеве», — добавил политик.

Отношения между Варшавой и Киевом обострились еще в конце мая: МИД Польши вызвал посла Украины Василия Боднара после того, как Зеленский подписал указ о присвоении одному из подразделений ВСУ имени «героев УПА»*. Премьер Дональд Туск назвал произошедшее «очень серьезной проблемой», президент Кароль Навроцкий заявил, что Украина «в вопросе прославления бандитов и убийц из УПА* не готова быть частью европейской семьи».

Первый замглавы комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа в беседе с RTVI допустил, что у Украины «заберут и деньги, и земли».

«В какой-то период времени все европейские страны будут требовать деньги с Украины, которая ведет войну, как они говорят, до последнего украинца. Украинский народ является заложником Запада. Они заберут и деньги, и земли украинские, которые сегодня уже почти все забраны, и все, что есть на Украине, отойдет Европе», — сказал депутат.

Он подчеркнул, что Россия будет защищать интересы русскоязычных и бороться за безопасность как Европы, так и украинского народа, «в том числе от фашизма и от тех, кто в своих интересах пытается разжигать конфликты в мире».

Кроме того, ранее украинская Винница отказалась от 15 списанных автобусов из польского города-побратима Кельце. Это произошло после того, как некоторые из польских депутатов выступили против передачи транспорта Украине, напомнив, что в Виннице есть улица Степана Бандеры, и потребовали переименовать ее.

Экс-депутат Верховной рады Олег Царев, комментируя ситуацию, в разговоре с Life.ru отметил, что при прежнем президенте Польши действовало неформальное соглашение с украинским президентом Владимиром Зеленским: Варшава не реагировала на памятники украинским националистам, названия улиц и воинских подразделений. После смены власти эти договоренности перестали действовать, а дополнительным раздражителем, по его мнению, стало то, что Польша — главный лоббист Украины в ЕС — не была приглашена на ключевую встречу лидеров Британии, Германии, Франции и Зеленского.

«Просто был период, когда русофобские настроения были чрезвычайно важны для Польши. И они боялись, что пророссийские силы могут в какой-то степени получить реванш на Украине», — заявил Царев.

Теперь, по его оценке, польское руководство открыто давит на Киев, не боясь разрыва: страх перед пророссийским реваншем исчез, а антиукраинские настроения в обществе подогревают наплыв беженцев и внутриполитическая конъюнктура. «Чем больше сейчас раздувается в этой теме нелюбви и ненависти к Украине, тем лучше для президента страны. Надо сказать, что Польша тем не менее заинтересована, чтобы Украина продолжала воевать с Россией», — отметил Царев.

* Организация признана экстремистской и запрещена в России