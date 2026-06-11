Согласно данным Ukraine Support Tracker Кильского университета, Европа в 2025 году практически полностью компенсировала сокращение военной поддержки Украине со стороны США. При этом военная помощь все больше концентрируется в нескольких странах. На Северную и Западную Европу приходится около 95% (Скандинавия, Германия и Британия).

В рамках инициативы PURL европейские страны закупили для Украины американское оружие на сумму 3,7 млрд евро в 2025 году. Также европейские доноры закупали оружие для Украины напрямую у украинской оборонной промышленности. Доля закупок достигла 22% к концу 2025 года.

В инфографике RTVI: сколько у Украины было танков до начала конфликта с Россией, сколько поставили партнеры со всего мира и сколько танков были уничтожены, причем в инфографике учтены только визуально подтвержденные уничтожения, т.е. реальное количество уничтоженной техники явно выше. Также в инфографике не учтены трофейные танки, захваченные ВСУ у ВС РФ. Можно предположить, что их плюс-минус столько же, сколько трофеев у вооруженных сил России (88 танков с фото и видеоподтверждением).

Какие танки есть у ВСУ

Советский танк Т-64 — основной боевой танк украинской армии. Вторым по потерям после Т-64 является танк Т-72. Он был в ВСУ в большом количестве, в том числе за счет поставок со стороны союзников. Третье место по потерям — у танка Т-80: они в Украине как собственные, так и трофейные.

Особый интерес проявляется к немецким, британским и американским танкам. Тут по потерям лидирует немецкий Leopard, но их и было поставлено значительно больше, чем Challenger 2 и M1 Abrams.

Сколько танков у Украины

Официальная информация засекречена. Все оценки условны и зависят от методики подсчета. Исходя из цифр инфографики RTVI можно предположить, что танков у Украины достаточно еще на несколько лет войны. Однако это не так. Большая часть танков, находящихся на хранении — металлолом, непригодный для боев. Если бы это было не так, Украина не просила бы в 2023 году у Британии, Германии и США их лучшие танки.

Украинский специалист по бронетанковой технике Николай Саламаха в комментарии журналу Military Watch Magazine (осень 2025 года) рассказал, что только 20% танков, имеющихся на вооружении ВСУ, можно считать боеготовыми.

Этот вывод подтвердили анонимные OSINT-специалисты Covert Cabal и Jompy. Используя спутниковые списки, они пришли к выводу, что Украина активно использует старые советские базы для хранения трофейной и недавно поврежденной техники. «В целом с 2021 по 2025 год складские запасы Украины сократились лишь на 19%», — пишут они. Т.е. танки на хранении подвергаются «каннибализации», разбору на запчасти для последующего ремонта техники, находящейся в строю. При этом оценить состояние танков, зафиксированных на снимках, не представляется возможным и, понятно, что Украина спрятала все более-менее пригодные танки в специальные укрытия.

Несмотря на превосходство дронов в современных боевых действиях, танки остаются грозным оружием, продолжают использоваться для наступательных действий и как САУ из укрытий.