Темпы наступления российских войск на Украине «приближаются к максимальным показателям первых месяцев спецоперации Москвы», пишут аналитики американского Института изучения войны (ISW). При этом главная роль в этом продвижении снова принадлежит пехоте. Ни один военный аналитик в мире до СВО не мог представить, что населенные пункты придется атаковать не бронированными колоннами, а штурмовыми группами в два-три человека. Ситуация с господством в небе Украины дронов свела практически к нулю применение танковых прорывов. К такому выводу приходят военные эксперты, но так ли это, разбирался RTVI.

Танковый прорыв 2023

В 2025 году российская и украинская армии насытили свои войска разведывательными, а главное ударными беспилотниками. Их стали использовать роем и даже против единичных пехотинцев. Социальные сети полны видеороликов, на которых небольшие дешевые дроны успешно поражают дорогостоящие танки и любую другую бронированную технику.

Классическая бронетанковая наступательная операция, известная всем со времен Великой Отечественной войны, стала невозможна. Видеофиксация разведывательными дронами горящих бронеколонн стала еще и сильнейшим информационно-психологическим оружием. Как пример — бои за Угледар или знаменитое контрнаступление ВСУ, начавшееся попыткой бронетанкового прорыва летом 2023 года и завершившееся без достижения какого-либо успеха в ноябре того же года.

Украинские власти тогда собрали все возможные типы бронетехники, которые мог поставить Запад (за исключением американских танков Abrams), у них была уверенность, что 300 танков будет достаточно, чтобы переломить ситуацию на поле боя и нанести непоправимый удар России. Однако слаженная работа беспилотных дронов, которые осуществляли разведку и наведение артиллерии, свели этот удар на нет.

Пожалуй одним из самых ярких событий контрнаступа стал бой российского танка «Алеша» против колонны техники ВСУ в июле 2023 года. Битва была снята с дрона. На кадрах видно, что украинская артиллерия атаковала лесополосу, где проходила линия обороны ВС РФ, в эту же сторону по дороге выдвинулась колонна ВСУ: бронетранспортер М113, пять бронетранспортеров MaxxPro и два танка ВСУ.

Колонну встретил экипаж российского танка под командованием старшего лейтенанта Расима Баксикова, он до этого попал под удар арты, в результате чего механик-водитель получил ранение. Танк вернулся к лесопосадке, где передал раненого на пост эвакуации и затем вступил в бой с колонной. Часть украинской техники подорвалась на минах, часть была уничтожена танком «Алеша», кроме того с разведывательного БПЛА умело была наведена артиллерия. Вся украинская колонна включая пехоту была уничтожена в течении нескольких минут.

Виртуозное ведение боя экипажем российского танка стало неожиданностью не только для противника, но и для тех, кто смотрел за боем с коптера: «Ну, Рэмбо, что творит! Герой России!» Эти фразы были самыми цензурными из эмоциональной речи соратников за планшетом.

В дальнейшем скрытное сосредоточение бронетехники при наличии в небе круглосуточного наблюдения с дронов стало практически невозможным, а уменьшение времени на наведение артиллерии или наличие роя беспилотников-камикадзе в месте механизированного марша значительно уменьшили время жизни бронетехники.

«Килл-зона» и инфильтрация

Украинская сторона с 2023 года находится в обороне, нехватку пехоты ВСУ компенсируют за счет создания стены дронов, которую они называют Kill Zone («Килл-зона»). Танки же, которые во всех армиях мира совсем недавно считались основой ударной мощи наступающих войсковых группировок, отошли на задний план. Их практически не используют в атакующих действиях. ВС РФ стали использовать танки с закрытых позиций в основном как эрзац-САУ.

Покровск, Мирноград, Волчанск, Северск и Гуляйполе — города, которые российская армия смогла взять под контроль, используя тактику инфильтрации — бойцы двигаются малыми группами по 2-3 человека, скрытно накапливаются в населенном пункте и в час X начинают штурмовые действия. Подключается артиллерия, авиация, БПЛА, подтягиваются резервы и силы закрепления.

Группы проникают в город или поселок на мотоциклах, мопедах, разного рода багги, легковушках, были случаи, когда штурмовики использовали электросамокаты. Быстро и с минимальными потерями преодолевают «кил-зону». Но чаще просто пешком. Этому предшествует большая и кропотливая работа с выявлением мест, где нет или наименьшее количество пехоты противника. Также выявляются украинские группы, использующие тактические БПЛА, и места, в которых находятся группы, участвующие в системе управления дроновой «килл-зоны». Для успешного прорыва все это, насколько позволяет ситуация, выводится из строя.

Бывший начальник российского Генштаба генерал армии Юрий Балуевский назвал всё происходящее «ренессансом пехотного боя».

«Это ренессанс пехотного боя, к которому после Второй мировой войны армии ведущих стран мира не готовили ни своих солдат, ни своих офицеров. Вырисовывается новый облик войны, который во многом противоречит прежним представлениям. Его основные признаки — высокая рассредоточенность и низкая плотность войск, резко возросшие возможности разведки и высокоточного поражения целей в реальном масштабе времени», — рассказал Балуевский в интервью телеканалу «Звезда».

Осторожно, мины!

Бывший военнослужащий 1-й танковой армии России, которая ведет бои на Купянском направлении (Харьковская область) в составе группировки войск «Запад», рассказал RTVI, что, несмотря на многочисленные видео, где дроны поражают танки, главной опасностью для них остаются мины:

«Я был в зоне СВО с 2022 по 2025 год, сейчас по ранению на гражданке, за это время в моем батальоне врагом были уничтожены более 10 наших танков, практически все они подорвались на минах и только после этого часть из них была сожжена FPV или сбросами с агродронов, вторую часть мы успели отремонтировать на месте или эвакуировать. Также у нас сожгли один БРЭМ, но до этого он подорвался на мине при эвакуации поврежденного танка. Потом в сети видели видео со стороны противника, как они якобы сходу сжигают наш танк. Подрывы на минах не такие эффектные, часто просто не попадают на видео, поэтому их не выкладывают и создается ложное впечатление, что дроны подбивают все танки. Мины — вот главный враг танка.

Минирование вышло на новый уровень, не только саперы действуют, у противника есть западная система дистанционного минирования, называется “Вулкан” (система дистанционного минирования Volcano, прим. ред.), но чаще стали минировать с помощью агро-дронов. Одно подразделение БПЛА, если у него есть нужное количество дронов, может за ночь установить более 50 мин. Мы их опять же обнаруживаем с помощью беспилотников».

Слова танкиста подтверждает российский военкор Марат Хайруллин. С его слов, танк на СВО при атаке дрона сгорает лишь в одном случае из семи, в двух случаях едет на завод на починку, а в остальных случаях, чинится на месте.

Модернизация! Модернизация?

Джеролд Макуильямс, независимый аналитик в области военных технологий (США), автор пока единственного научного исследования о будущем бронетехники «The Future of Armored Assault Operations», не склонен ставить на танках крест. В своем исследовании на примере СВО он пришел к выводу, что история с применением танковых прорывов поставлена на паузу до момента, пока инженеры не смогут найти способ защиты танков и не будет выстроено принципиально новое взаимодействие с другими родами войск.

Главной угрозой танков Макуильямс считает не дроны и мины, а высокоточную арту, наводимую с дронов. Эксперт считает, что для успеха танкового прорыва должна быть идеально отлажена контрбатарейная борьба и работа дронов-охотников на дроны.

«Время реакции контрбатарейных систем должно сократиться с 7—12 минут до одной минуты», — пишет автор. Речь идет не о конце эпохи танков, а о необходимости их технологической и организационной трансформации, пишет Макуильямс.

Он считает, что изменить ситуацию нужно с помощью модернизации самих бронемашин: на них должна быть установлена активная защита, пассивное бронирование, радиоэлектронное подавление и сеть недорогих сенсоров, создающих вокруг техники «решётку наблюдения». Все они должны быть объединены в единую систему и выявлять угрозы на подступах к колонне.

Бывший военнослужащий 1-й танковой армии России не верит в эффективность такой модернизации.

«Вы представляете сколько будет стоить такой танк? Я не представляю и не верю, что по этому пути мы пойдем. Практика показала, что сверхдешевые дроны типа „Упырь“ и „Герань“ превзошли многие дорогостоящие варианты оружия», — рассказал RTVI военнослужащий.

Цена вопроса безусловно важна, российская армия уже во время СВО отказалась от закупок у производителя новейших танков «Армата», несмотря на их преимущество перед другими танками в виде компоновки с необитаемой башней и «нативно» встроенного комплекса активной защиты. Основным же танком и самым массовым стал Т-72.

«„Армата“ — она, в общем-то, дороговата. По своему функционалу, она, конечно, намного превосходит существующие танки, но слишком дорогая, поэтому ее сейчас армия вряд ли будет использовать. Проще им купить те же Т-90-е», — считает генеральный директор госкорпорации «Ростех» Сергей Чемезов.

Курский прорыв

На танках рано ставить крест считает бывший боец 1-й танковой армии России и приводит в пример оккупацию Украиной части Курской области:

«Я не эксперт и не военный ученый, я бывший мобилизованный, но практика за плечами есть, и, возможно, я не прав и меня поправят старшие товарищи, но даже после неудачного контрнаступа ВСУ, когда наши парни пожгли их натовскую технику в запорожских степях, от механизированного прорыва украинцы не отказались.

В последующем им удалось скрытно сконцентрировать танки и бронетранспортеры на границе с Курской областью. За счет слаженных действий разведки — а у них круглосуточные данные со спутников НАТО, данные сил ССО с границы (в сети был даже отчет о работе этих ребят в Курской области перед прорывом), за счет работы систем РЭБ и РЭР — они подавили локально в месте прорыва всю связь и беспилотники, атаковали наши расчеты арты. И устроили танковый прорыв. На видео и фото мелькали британские Challenger 2, немецкие Leopard, польские Twardy, какая-то хренота колесная из Франции и много чего еще. Все собрали, что могли и устроили серьезный прорыв.

О чем это говорит? Что если удара не ждут — он вполне возможен и нужно время для реакции обороняющихся, а если бы они напали не на Россию, а на Приднестровье, как грозились? Никто бы их танки не остановил. Россия и ВСУ (при военной помощи США и ЕС) технологически сравнялись. Подобных конфликтов в мире я представить больше не могу, поэтому в любом другом конфликте танки снова обретут свою мощь».

После оккупации части Курской области ВСУ пытались развить успех и от захваченной Суджи в сторону Курска был совершен бронетанковый рывок. Скрытно подготовится не удалось, и в телеграм-каналах еще до марша писали о скоплении техники. Однако это не остановило командование ВСУ. В итоге в районе курского хутора Бердин ВСУ потеряли четыре танка, две боевые машины пехоты, 16 боевых бронемашин и инженерную машину разграждения.