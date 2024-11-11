Боевые действия на Украине идут уже почти три года. Все это время и армия России, и ВСУ активно совершенствуют свои технологические возможности. В зоне боевых действий применяются беспилотные катера, переоборудованные под боевые гражданские беспилотники и FPV-дроны. Еще одним новшеством стало использование в штурмовых действиях мотоциклов. В российской армии первыми мото-штурмовиков на передовой использовала 88-я Добровольческая бригада «Эспаньола». RTVI рассказывает, как создают мотобатальоны в армии России и ВСУ и в чем их преимущества.

Своими корнями «Эспаньола» уходит в 2014 год. Именно тогда в Донбасс приехал представитель одной из самых известных фанатских группировок ЦСКА Red-Blue Warriors Станислав Орлов с позывным «Испанец». В свое время он успел послужить в 106-й гвардейской воздушно-десантной дивизии. В 2014-2015 годах Орлов был личным помощником командира «Народного ополчения Донбасса» Игоря Безлера (позывной «Бес»). В те годы у Испанца был свой разведотряд «Череп и кости». Он принимал участие в боях за Дебальцево и Горловку. Тогда футбольных фанатов в отряде были единицы, в основном российские ультрас собирали для группы Испанца гуманитарную помощь. Но спустя восемь лет Станислав Орлов объявит о создании «Эспаньолы» — отряда, который разрастется до целой бригады, целиком состоящей из футбольных хулиганов.

После 24 февраля 2022 года «Эспаньола» активно участвует в боях на разных участках фронта. Уже в первые месяцы боевых действий на Украине футбольные фанаты во главе с Испанцем принимали участие в осаде “Азовстали”, бились на Херсонском и Запорожском направлениях, под Угледаром и Авдеевкой. В 2024 году «Эспаньола» вместе с другими подразделениями российской армии штурмует Часов Яр. И именно там футбольные ультрас активнее всего использовали в штурмовых действиях свое ноу-хау — мотоциклетный батальон.

Отец-основатель

Мото-штурмовой батальон в составе «Эспаньолы» начали создавать весной 2024 года. Занимался этим кавалер двух орденов Мужества Михаил Турканов с позывным «Питбуль». До этого он руководил бригадой штурмовиков в «Эспаньоле». Инструктором выступила девушка-байкер и спортсменка с позывным «Яга».

«Она в кратчайшие сроки посадила штурмовиков на мотоциклы. Причем большинство парней, включая меня, сели на них впервые в жизни. Изначально мы тестировали их на передовой — доставка грузов, передвижение, подвоз РЭБа, продуктов и воды. А затем приступили и к штурмовке», — рассказал Питбуль RTVI.

Михаил Турканов родом из Петербурга. Как он сам рассказывал о себе в одном из интервью, плохо учился в школе. Уже в восьмом классе пристрастился к алкоголю, а к 14 годам впал в зависимость. «На алкашке сидел жестко», — говорил Питбуль. Позже Турканов полностью завязал с алкоголем и стал участником бойцовского клуба, где все желающие, как в одноименном фильме Дэвида Финчера, могли прийти и подраться. По словам Питбуля, драка завершалась после того, как противник уже не мог сопротивляться. Правил как таковых не было. Единственное — главным было не убить того, с кем дерешься. Из уличных драк Турканов и перешел в ММА, где в общей сложности провел порядка 300 боев. В это же время Питбуль пришел в околофутбол, и, по понятным причинам, стал фанатом питерского «Зенита». Он не раз имел проблемы с законом, и успел даже провести несколько лет в колонии.

На СВО Турканов с самых первых дней. Изначально он воевал на Изюмском направлении «обычным штурмовиком». А когда Испанец создал «Эспаньолу», с накопленным боевым опытом Михаил Турканов примкнул к ней. Уже в феврале 2023 года он получит свой первый Орден Мужества, а в октябре того же года будет награжден вторым. До того, как создать и возглавить мотобат, Питбуль руководил штурмовой пехотой «Эспаньолы».

В июне в 2024 года в гости к «Эспаньоле» приезжали представители спортивного общества ЦСКА и передали 10 мотоциклов, экипировку и другие необходимые на фронте вещи.

«Мы слишком быстро поняли, что война поменялась, и по учебникам 70-го и 80-го года в 2022-м воевать не получится, — комментировал создание мото-батальона основатель «Эспаньолы» Станислав Орлов. По его словам, уже тогда он и его боевые товарищи начали искать нестандартные пути к решению поставленных перед армией задач. Задачи мото-батальона, по словам Испанца, заключаются в стремительных атаках на позиции противника под прикрытием средств РЭБ, доставке грузов на передок и вывозе раненых.

«Как говорит Испанец, у нас интеллектуальное подразделение, которое подстраивается под реалии современной войны. Всегда штурмовики проходили большое расстояние до позиций. Но в современных условиях, когда небо грязное, когда много «птичечк», «мавиков», FPV со сбросами, соответственно — [штурмовикам] нужно быть быстрыми и мобильными. Поэтому пришли к выводу, что надо восстанавливать, как в былые времена, кавалерию. Но не на лошадях, а на мотоциклах», — добавил Михаил Турканов о создании мотобата.

Питбуль вспоминает, что с самого начала СВО он встречал мотоциклы на фронте. Однако в основном это были модели старого образца, советские, которые предназначались для передвижения от точки для точки, и для штурмов никогда не использовались. «Мы первые, кто замутил это организованно, подошел к этому вопросу серьезно», — сказал RTVI Михаил Турканов.

Где «Эспаньола» использовала мото-штурмовиков

В конце июня Минобороны рассказывало, как военнослужащие группировки войск «Восток» («Эспаньола» воюет в ее составе) использовали мотоциклы для штурмов, подвоза боеприпасов и продовольствия при боях за Старомайорское, а также при занятии крупных опорных пунктов противника. Отмечалось, что группы на мототранспорте использовались и как отвлекающий манёвр.

В июле Минобороны более подробно рассказало о мото-штурмовиках. В частности, об их участии в штурме опорников противника на Угледарском направлении. «Дерзко, нагло выполнили эту задачу. Заехали прямо в Старомайорское. Прям в окопы залетали на мотоциклах. Ребята сразу пошли на штурм. За ними была пешая группа», — рассказал тогда командир штурмового взвода с позывным «Круглый». Боец «Канхан» добавил, что для штурмов используются мотокроссовые мотоциклы, потому что они более маневренные и устойчивые в этой местности. «Едем быстро и неожиданно для врага», — сказал Канхан. По его словам, уходить от дронов — задача «посложнее»: «приходится увиливать». «FPV летают со скоростью 140 км/ч груженые, бывают с ними сложности, но ребята справляются», — также рассказал российский военный.

5 октября в канале Минобороны РФ в Telegram появился новый отчет о действиях мото-штурмовиков. Судя по видео, военные самостоятельно дорабатывают мотокроссы для штурмовых действий — приваривают к ним дополнительные рамы, чтобы удобнее было транспортировать раненых или подвозить продукты. Боец «Мияги» рассказал, что мотокроссы позволяют «быстро маневрировать и оставаться живым и здоровым». Военный отметил, что средства поражения ВСУ, в том числе дроны, сегодня не позволяют передвигаться на габаритном транспорте вдоль ЛБС. Однако на мотоциклах делать это получается довольно успешно.

В качестве подтверждения этого тезиса можно вспомнить знаменитое видео, которое опубликовали российские военкоры. В ролике боец на высокой скорости, сидя на мотокроссе, пересекает пустынную местность, влетает в лесопосадку, и, застав противника врасплох, закидывает опорный пункт гранатами. А потом так же быстро уезжает обратно.

Как уже было сказано, мотобат «Эспаньолы» принимает активное участие в штурме Часова Яра. Есть немало видео, где российские военные мотоциклетчики, уворачиваясь от дронов и арты противника, прорываются к позициям ВСУ. «Залетали по беспределу, по-другому это никак не назвать», — рассказывал о первой и сразу же успешной попытке штурмовиков войти в Часов Яр на транспорте командир мотобата Михаил Турканов в интервью «Первому каналу». В другом интервью «Питбуль» сказал, что после этой дерзкой операции не увидел в глазах своих штурмовиков «ни нотки страха». «Офигительная дискотека, надо бы повторить», — пересказал реакцию участников операции командир мотобата.

Почему мотоциклы при штурме — это эффективно

Константин Луговой (позывной «Констебль»), который во врем штурма Бахмута командовал штурмовым отрядом ЧВК “Вагнер, в беседе с RTVI назвал идею «Эспаньолы» по использованию мотоциклов — гениальной. Он напомнил, что самая сложная и первоочередная задача при штурме — сблизиться с противником.

Штурм укрепрайона, рассказывает Луговой, начинается с работы артиллерии. Пока пушки обстреливают позиции противника, задача штурмового отряда добраться до укрепрайона и занять его. При этом не исключены удары контрбатареи. Часто на штурм отправляется БМП с экипажем 10-15 человек, «Эспаньола» же предпочитает штурм малыми группами — три-четыре мотоцикла. Луговой объясняет, в чем преимущество этой тактики.

«В бронемашине, допустим, 15 человек. И теперь представьте, какая цель для противника будет предпочтительнее и какую легче поразить — три мотоцикла, которые идут на расстоянии 50-100 метров друг от друга, или большую бронемашину, в которой 15 человек. Один удар по ней — как минимум 10 бойцов сразу станут трехсотыми, а то и двухсотыми. При этом нужен дополнительный ресурс, чтобы их потом вытащить оттуда. Мотоциклы же маневренные, они способны пролететь не только под обстрелами контрбатареи, но и проскочить минное поле, не наехав на взрыватели», — говорит Константин Луговой.

Собеседник RTVI приводит и еще один, как он выразился, циничный аргумент. «Мы все-таки говорим о боевых действиях. А это вещь затратная не только с точки зрения человеческого ресурса, но и финансового. Одна БМП стоит, ну, пусть порядка 85 млн рублей, а один мотоцикл — ну пусть будет 250 тысяч. Разница ощутима», — делится своим мнением Констебль. Кроме того, он напоминает и о выплатах за ранение и гибель бойцов. В этом плане, по его мнению, подход «Эспаньолы» очень прагматичен. Но, считает Констебль, объясняется по большей части, размером самого батальона. «Их не так много, поэтому они в большей мере заинтересованы в том, чтобы сохранить своих людей», — говорит Луговой.

Эту же мысль в интервью блогеру Антону Дорофееву ранее высказывал и командир «Эспаньолы» Испанец. Напоминая, что батальон состоит из футбольных фанатов, которые зачастую знакомы и дружат друг с другом много лет, он говорил, что это лучшая гарантия того, что в бою они будут прикрывать товарища с наибольшей эффективностью.

«Мотоциклисты на штурме — это еще и психологический эффект. Противник впадает в ступор, когда видит такую картину», — продолжает Констебль.

Кто первый?

История использования мотоциклов в боевых действиях, вероятно, начинается со Второй мировой войны. Если в Первой мировой для разведки и рейдов в тылу использовалась кавалерия, то к концу 30-х годов XIX века механизация армии во многих странах мира шла уже полным ходом. В Красной армии во времена Великой Отечественной войны были созданы мотоциклетные полки. На 1941 год их штат насчитывал почти 1,5 тысячи человек, 389 мотоциклов с коляской и 45 мотоциклов без коляски. В начале войны мотополки участвовали в оборонительных действиях, но позже начали действовать и на острие контратак.

Вот как, например, описывал действия 4-го отдельного мотоциклетного полка при взятии румынских городов Бырлад и Фокшаны в августе 1944 года портал «Военное обозрение»: «Сталинские мотоциклисты», наводя панику в рядах противника, с ходу прорвались к аэродрому у Бырлада и там уничтожили 8 самолетов. Затем, дождавшись подхода основных сил, наши солдаты развили наступление, прорвались к центру города и захватили железнодорожную станцию. В этой операции на счету мотополка было более 1 500 солдат и офицеров противника, несколько танков и САУ, около 40 единиц автотранспорта и 500 подвод».

Когда и кто начал первым использовать мотоциклы при штурмах в современных военных конфликтах — сказать однозначно сложно. По словам Константина Лугового, который был одним из командиров при штурме Бахмута, ЧВК «Вагнер» использовали в штурмовых действиях мотоциклы еще в Сирии и Африке.

«Я думаю, что история со штурмовыми действиями малыми группами внедрилось к нам по двум причинам, — говорит Луговой. — Во-первых, в 2022 году противник нам показал эффективность такого подхода, когда они к нам залетали на джипах на Лиманском направлении. Во-вторых, насколько я наслышан, участники ЧВК «Вагнера» использовали мотоциклы в Африке и Сирии, поскольку это там повседневный транспорт. Они заезжают мотогруппами в населенный пункт, если там есть противник, они его ликвидируют».

На Украине

На Украине считают, что ВСУ первыми применили мотоциклы для штурмовых действий во время осеннего контрнаступления в Запорожской области в районе Работино.

«Ночью много пехоты привезли в лесополки. Сейчас идут бои, противник начал активно применять кассетные боеприпасы перед тем как идти в штурм, начал передвигаться на мотоциклах (как в 1941 прям)», — писал в августе 2023 года популярный российский военный блог «Архангел спецназа».

Что за мотоциклы использовали в этих штурмах бойцы ВСУ — неизвестно. Официально западные партнеры Украины не включали их в перечень техники для нужд украинской армии. Да и запроса такого не было — в блогах писали, что военное руководство негативно относится к гражданской технике, мотоциклы не имеют необходимой кодификации. Иногда под этим предлогом мотоциклы даже изымались.

Контрнаступление Украины завершилось без особого успеха и опыт с использованием байков не получил развитие. Мы можем лишь предполагать, что были задействованы мотоциклы, которые поставили в войска волонтеры.

Например, Объединенный байкерский фронт (ОБФ) собирает для ВСУ мотоциклы из запчастей старых советских мотоциклов, в основном расходником выступают мотоциклы «Днепр» Киевского мотоциклетного завода. Запчасти к ним волонтеры ищут по всей стране и свозят фурами в цех, который находится в городе Белая церковь. Со слов лидера ОБФ Александра Стогниенко, за полтора года, к концу сентября 2024 года, удалось поставить в войска 200 единиц техники. ОБФ имеет тесные контакты 59-й мотопехотной бригадой, 28-й ОМБр, 25-й воздушно-десантной бригадой.

«Контракта с Минобороны нет, все работы мы делаем на пожертвования и сборы», — рассказал в интервью телеканалу «Рада» Стогниенко. На восстановление одного мотоцикла в переводе на рубли уходит от 35 до 70 тысяч.

Вместо классической мотоциклетной люльки ОБФ устанавливает то, что просят бойцы: коляску для миномета, коляску для эвакуации раненых или ящик для снарядов. Чаще просят просто мотоцикл без всего, для использования в разведке или для спасения своих дронов, которые упали или были сбиты системой РЭБ. Были случаи установки вместо эвакуационной платформы ПКМ — вариант пулемета Калашникова, который использовался для борьбы с дронами.

К инициативе ОБФ присоединились байкеры Дании и Британии, они прислали на Украину несколько мотоциклов, но это единичные случаи. Летом 2024 года в 5-й штурмовой бригаде в боевых условиях начали испытывать электробайк, который разработал ОБФ.

С электробайками ситуация в войсках Украины лучше, хотя и тут они единичны. Эти машины для ВСУ делают две компании — ELEEK из Тернополя и Delfast из Киева. Байк ELEEK — “Атом Милитари” похож на классический кроссовый мотоцикл, но он по весу легче. Оснащен универсальными вездеходными шинами, а еще может работать портативной зарядкой: выдавать электрический ток напряжением 220 В, питать устройства мощностью до 400 Вт. С его помощью можно заряжать «пауэрбанки», аккумуляторы и старлинки. Как отмечают в компании, почти каждый заказ от бойцов специфичен. К примеру, гранатометчики просят поставить на мотоцикл багажник для боеприпасов, саперы — кронштейны для перевозки мин, снайперы — специальные инфракрасные фары, работающие вместе со специальными очками-тепловизорами, пехота просит комплектацию со специальными прицепами, которыми перевозят патроны, провизию, вещи, оборудование.

Delfast производит модели электрических мотоциклов с высокой производительностью и дальностью хода, которые котируются на мировом рынке. Они могут разгоняться до скорости более 80 км/ч и проезжать от 200 до 400 км на одном заряде. Эта фирма по производству гражданских электробайков начала поставлять их ВСУ летом 2022 года. Причем в специальной военной версии с контейнером для перевозки противотанковых управляемых ракет NLAW.

Точное число переданных в войска электробайков не сообщается, известно что ELEEK поставил в войска за 2024 год больше двух сотен.

Минобороны Украины со своей стороны прощупывает эффективность нового для себя транспорта. В войска для испытаний переданы 20 единиц экспериментальной техники, в частности, багги, мотоциклы с электродвигателями и двигателями внутреннего сгорания, а также четырех- и шестиколесные квадроциклы и гексоцыклы. Испытания успешно прошли латвийские электроскутеры Mosphera, их использовали в двух разведподразделениях. По словам гендиректора компании Клавса Асманиса, электроскутер имеет максимальную скорость более 90 км/ч и работает “абсолютно бесшумно”. И он достаточно мал, “чтобы его можно было быстро спрятать в кустах”, добавляет Асманис.

На украинском телемарафоне принято высмеивать эффективность российских штурмовиков на мотоциклах. Этот вывод подкрепляют высказыванием американского военкора Дэвида Акса, а тот в свою очередь основывает свое мнение не на данных с поля боя, а на истории Первой мировой войны и на двух фотокарточках мотоциклов с наваренными “голубятнями”, которые завирусились в сети.

“Одно дело — добавить решетку весом в пару тонн к 40-тонному танку с двигателем мощностью 1000 лошадиных сил. Другое дело — нагрузить броню на мотоцикл”, — пишет Акс.

Белой вороной на фоне насмешек выглядит спикер Оперативно-стратегической группировки войск “Хортица” Дмитрий Лиховой. Штурмовые действия на мотоциклах — не повод для насмешек, считает украинский военный.

«Конечно, можно к этому подходить в контексте «голь на выдумки хитра». Однако мы уже не раз видели примеры, когда противник пытается адаптироваться под возникающие реалии. Применяет квадроциклы, как это было зимой на Таврическом направлении. Мотоциклы, когда погодные условия позволяют», — объяснил он в эфире телеканала «Мы — Украина». По его словам, мотоцикл это современная кавалерия, которая позволяет подъехать с выигрышем времени ближе к точкам, где можно спешиться, занять посадку.

«Очень важно уничтожить их до того, как они подъедут ближе к посадке, если нет, то могут быть плохие последствия», — сказал Лиховой.

Мотоциклы в дефиците

«Эспаньола» в своей работе использует не только бензиновые мотоциклы, но и электрические байки. В разговоре с RTVI, один из командиров при штурме Бахмута Константин Луговой, отметил, что главное преимущество эклектического мотоцикла — быстрый набор скорости. Но на этом, пожалуй, все. Стоят они дороже, а размером меньше, то есть вдвоем на него не сядешь. «Словом, они не очень приспособлены [для ведения боевых действий]», — считает Луговой.

В самой «Эспаньоле» главным образом обращали внимание на недоступность электромотоциклов в силу дороговизны. Как рассказывали в своем стриме на тему мотобата Михаил Турканов и инструктор Яга, в среднем обычные байки обходятся батальону в 400 тысяч рублей. Чтобы их переоборудовать в электрические — нужно примерно 500 тысяч. Если же требуется купить сразу готовый электрический байк, то он обходится в сумму около 1 млн рублей. Другой вопрос, что денег у «Эспаньолы» не то чтобы много, скорее — наоборот.

«Мы парни небогатые, нас олигархи не спонсируют», — рассказывал в тематическом стриме Питбуль. По его словам, поддержку батальону оказывают некоторые спортивные общества — например, ЦСКА и «Торпедо». «Но у нас нет спонсоров, которые бы нам подобные вещи легко предоставляли», — добавил Питбуль. «Но абсолютно вся гуманитарка, которая к нам приходит, доходит до бойцов», — уточнил Турканов в беседе с RTVI.

Передвигаются бойцы «Эспаньолы» в основном на китайских мотоциклах. Японские стоят дороже, да и запчасти достать сложнее. «Поэтому пользуемся тем, что есть. Ремонтируем мотоциклы тоже сами. Яга ездит с нами. Пока мы выезжаем на задачи, она ремонтирует остальную технику», — объяснил Питбуль RTVI.

Но нехватка байков все равно ощущается. В батальоне даже рассуждали на тему того, чтобы изымать мотоциклы со штрафстоянок или у тех, кто уехал из России, опасаясь мобилизации. Однако, как сказал Питбуль, это вопрос административный и решаться должен на государственном уровне.

С собой на боевые задачи штурмовики на мотоциклах берут РЭБ собственного производства — «Гном». Он эффективно справляется с FPV-дронами, которые, по словам Питбуля, теряют управление на солидной дистанции. «Наши мобильные системы «Гном» — это РЭБ на высоте, которая регулярно доказывает свою состоятельность», — рассказывал командир мотобатов военкору Алексею Живову. RTVI Михаил Турканов уточнил: «Наш РЭБ лидирует среди всех других видов. Наш начальник РЭБа сам его собирает, лично тестирует».

Впереди зима, а в таких условиях мото-штурмовики еще не воевали. Однако подготовка уже идет полным ходом, рассказал Питбуль. Хотя, как поведут себя мотоциклы в этот период, пока сказать сложно. Нужно ли их переобувать и поможет ли это в условиях «военной» зимы — тоже вопрос. По словам собеседника RTVI Константина Лугового, сегодня при необходимости несложно найти шипованную резину для мотоциклов, во всяком случае ее производят и продают. Михаил Турканов же обращает внимание на другие аспекты.

«Зимой, конечно, все будет очень сложно, — говорит Питбуль RTVI. — Шипованная резина это скорее для льда. Но когда поля не просто мерзлые, а раскатанные гусеничной техникой и по колено грязи — будет жестко. Но мы не оставляем, скажем так, эту идею, и готовимся к зимнему периоду, придумываем что-то новое, тренируемся, создавая подходящие условия».

Сейчас мотоциклы активно внедряются в российскую армию. Как и во все времена традиционно их используют для подвоза продуктов и боеприпасов солдатам, с помощью них эвакуируют раненых, а также задействуют в доставке срочных сведений, которые не передашь по рации или более традиционным способом связи. Сесть на байк для проведения штурмовых действий отваживается не всякий, регулярные части предпочитают более традиционные методы. Константин Луговой говорит, что для того, чтобы оседлать железного коня, в душе нужно быть немного авантюристом. Наверное, именно поэтому мото-кавалерия от солдат удачи «вагнеров» перекочевала к футбольным фанатам из «Эспаньолы».

«Мотоцикл — это универсальное средство для максимально эффективного сближения с противником. Штурмовик и штурмовик с навыками езды на мотоцикле — это разные люди. И, давайте я так скажу, мне бы хотелось, чтобы мотоциклы были в нашей армии во всех подразделениях», — добавил в разговоре с RTVI Константин Луговой. По его словам, он и сам сейчас готовится с гонорара, вырученного с выпуска своей книги, «Штурм Бахмута. Позывной «Констебль», купить два мотоцикла и подарить их своим бывшим сослуживцам по ЧВК «Вагнер».

В беседе с RTVI командир мотобата «Эспаньолы» Михаил Турканов признался, что их опыт действительно взяли на вооружение в Минобороны и других подразделениях. Мото-штурмовики уже ездили к коллегам и делились опытом.

На вопрос, как он сам оценивает риски и насколько опасно штурмовать позиции противники на мотоциклах, Михаил Турканов откровенно сказал: «Война в принципе опасна, и неважно на чем ты передвигаешься — пешком, на мотоцикле или на танке. Безопаснее сидеть дома. Но мы сюда приехали делать свою работу. И наша работа лучшая в мире — родину защищать. Делаем ее мы как умеем, учимся новому, используем это и двигаемся дальше, несмотря ни на что».