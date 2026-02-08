На рассмотрение в Госдуму планируется внести законопроект, предусматривающий только безналичную оплату всех сделок с недвижимостью — как для граждан, так и для юридических лиц. Об этом РИА Новости сообщил председатель думского комитета по финансовому рынку Анатолий Аксаков.

По его словам, эта инициатива была разработана партией «Справедливая Россия» в связи с резонансной историей продажи квартиры певицы Ларисы Долиной, которая после сделки заявила, что действовала по указанию мошенников, и стала через суд добиваться аннулирования договора.

Аксаков пояснил, что при безналичной оплате «будут больше учтены» интересы россиян. Кроме того, как он утверждает, запрет на наличный расчет при купле-продаже жилья защитит участников сделок от «обмана».

«Очень много злоупотреблений с тем, что в наличной форме сделки осуществляется», — пояснил депутат Госдумы.

Законопроект уже подготовлен и будет внесен в Госдуму в ближайшее время, а если его примут, то предусматриваемые в его рамках нововведения вступят в силу уже со второй половины 2026 года, сообщил Аксаков.

Несмотря на решение Верховного суда по иску покупательницы квартиры Долиной, в России по-прежнему совершаются попытки аннулировать продажу недвижимости на тех же основаниях. Недавно стало известно, что по такой же схеме предположительно действовала 73-летняя петербурженка, которая продала четыре квартиры общей стоимостью 31 млн рублей, а через полгода пришла в суд с заявлением о влиянии мошенников. В заявлении женщины говорилось, что указанную сумму, вырученную со сделок, она передала курьеру наличными.