Полина Лурье готовится взыскать с певицы Ларисы Долиной судебные расходы, связанные с разбирательством из-за квартиры в Хамовниках, которая раньше принадлежала артистке. Адвокат Лурье Светлана Свириденко сообщила RTVI, что пока не может сказать, какой будет итоговая сумма.

«Нет, о сумме пока не можем рассказать, не подсчитывали, еще работаем над этим заявлением», — сказала она.

Адвокат Долиной Мария Пухова заявила RTVI, что она пока не получала от адвоката Лурье «никаких заявлений, проектов, документов»: «Никто со мной по этому вопросу не связывался».

На вопрос, планируют ли они подавать подобный иск, Пухова ответила, что это делает та сторона, чей иск суд удовлетворил.

«Это не исковое производство как таковое. Это специальная процедура заявления о возмещении судебных расходов. Оно подается тем лицом, чей иск удовлетворен. Наш иск не удовлетворен, как, думаю, всем прекрасно известно», — пояснила она.

Ранее Свириденко сообщила РИА Новости, что они готовят заявление в Хамовнический суд Москвы о взыскании с Долиной судебных расходов, в том числе «оплату госпошлин, расходов на услуги адвокатов и отчет об оценке цены квартиры».

Юрист Александр Кудряшов в разговоре с «Газетой.Ru» предположил, что примерный размер взыскания может составить до 1 млн до 5 млн рублей.

«Окончательная сумма будет установлена судом на основе предоставленных доказательств и оценки всех обстоятельств дела», — заявил Александр Кудряшов.

Летом 2024 года Долина заявила, что стала жертвой мошеннической схемы, из-за которой продала квартиру в Хамовниках по сниженной стоимости — за 112 млн рублей. Лурье пыталась оспорить решение через суд, но тот встал на сторону артистки. В итоге Лурье обратилась в Верховный суд как в последнюю инстанцию и 16 декабря 2025 года добилась победы. После этого решение уже не могло быть пересмотрено.

Затем Мосгорсуд постановил выселить артистку и в итоге ключи от квартиры были переданы Свириденко 19 января.