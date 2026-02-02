В Санкт-Петербурге 73-летняя местная жительница попыталась обмануть покупателей своих квартир по «схеме Долиной», сообщает «Абзац» со ссылкой на адвоката потерпевших Екатерину Зернову. Женщина продала четыре объекта недвижимости в разных районах города, а вскоре заявила, что сделала это под влиянием мошенников.

Речь идет о медицинском сотруднике Дросиде Николаевне (фамилия в публикации не указана), которая последние 15 лет заведует отделением физиотерапии в одной из петербургских больниц. «Абзац» пишет, что за два месяца женщина продала четыре квартиры — три в Василеостровском районе и еще одну в Петергофе — на общую сумму 31 млн рублей.

Через полгода она обратилась в суд с требованием признать все сделки недействительными, заявив, что стала жертвой мошенников. По ее словам, 31 млн наличными она якобы передала курьерам. В разговоре с правоохранителями женщина сообщила, что в самом начале взаимодействия со злоумышленниками сняла со счета 6 млн, однако не стала их отдавать, сославшись на то, что «не захотела».

Адвокат потерпевших рассказала, что в процессе сделки женщина заверяла покупателей, что собирается навсегда уехать в Литву, поскольку в Петербурге у нее не осталось родных и близких.

«Чтобы ни у кого не возникло сомнений в ее адекватности, завкафедрой добровольно прошла психиатра и получила справку о полной дееспособности для заключения договоров», — добавила Зернова.

По ее словам, деньги за квартиры проходили через официальные банковские аккредитивы, а сами сделки были подкреплены нотариальной доверенностью, что гарантировало их прозрачность. Зернова также выразила сомнение в ведомости женщины, указав, что та образована и на протяжении многих лет занимает непростую должность.

В конце января 2026 года суд в Екатеринбурге отказался вернуть квартиру пенсионерке, которая продала ее под влиянием мошенников. Согласно материалам дела, аферисты сначала убедили женщину перевести им все ее накопления, а затем срочно продать квартиру за 4,5 млн рублей. Вырученные деньги она перевела преступникам.

Мошенники заставили жительниц Урала поверить, что самостоятельная продажа квартиры поможет сохранить право собственности. Когда же новые владельцы поставили вопрос о переезде в жилье, женщина поняла, что ее обманули. Она обратилась в суд с просьбой признать сделку недействительной, однако без применения последствий их недействительности, что позволило бы оставить квартиру у новых владельцев, но вернуть деньги.

Суд установил, что покупатели не знали и не могли знать, что владельца квартиры обманывают мошенники, а сделка с юридической точки зрения была оформлена верно. По этой причине суд оставил право собственности за новыми покупателями.

Выражение «схема Долиной», или «бабушкина схема» появилось после того, как в суд поступило резонансное дело о продаже квартиры певицы Ларисы Долиной. В августе 2024 года она заявила, что стала жертвой мошенников, — перед этим она продала квартиру в Хамовниках по заниженной цене в 112 млн рублей.

Жилье купила Полина Лурье, которая не знала, что артистку обманули аферисты. В ходе судебных прений суд выносил решения в пользу Долиной, потребовавшей признать сделку недействительной. Это поставило Лурье под угрозу потери как недвижимости, так и уплаченных за квартиру денег.

Позднее она подала апелляцию в Верховный суд России, который 16 декабря 2025 года вынес решение в ее пользу. 19 января судебные приставы вручили ключи от квартиры адвокату Лурье. Причастные к обману певицы получили сроки от четырех до семи лет колонии и штрафы от 900 тыс. до миллиона рублей.