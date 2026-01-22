Верх-Исетский районный суд Екатеринбурга отказал в удовлетворении иска пенсионерки, которая стала жертвой масштабного мошенничества и лишилась всех своих сбережений и квартиры. Женщина пыталась через суд признать недействительными сделки по переводу денег и продаже недвижимости, сообщает пресс-служба судов Свердловской области.

Как следует из материалов дела, преступники действовали в течение трех месяцев под предлогом замены счетчиков. Сначала они убедили пенсионерку перевести все ее накопления, превышающие 500 тысяч рублей, на «безопасные счета» для якобы защиты от мошенничества.

После этого злоумышленники предоставили женщине поддельную выписку из Росреестра, из которой следовало, что ее квартира уже якобы продана неизвестными лицами. Чтобы «восстановить права», мошенники предложили единственный выход: срочно продать жилье самостоятельно, а вырученные средства также перевести на защищенные счета.

Поверив этой легенде, пенсионерка продала свою квартиру за 4,5 миллиона рублей и перевела все деньги преступникам. Она осознала произошедшее только после того, как добросовестные покупатели, получившие право собственности, потребовали освободить жилье.

В суде истица утверждала, что находилась под непрерывным психологическим давлением и обманом, не могла осознавать последствий своих действий, чем и воспользовались злоумышленники. Она просила признать сделки недействительными, однако без применения последствий их недействительности, что позволило бы оставить квартиру у новых владельцев, но вернуть деньги.

Ответчиками выступали банки, через которые проходили переводы, и покупатели квартиры. Суд, исследовав все обстоятельства, встал на сторону приобретателей недвижимости. Было установлено, что сделка купли-продажи квартиры была оформлена юридически правильно, без нарушений, а покупатели не знали и не могли знать о том, что продавец действует под влиянием обмана. В удовлетворении исковых требований было отказано, и квартира осталась в собственности семьи из Челябинска.

Решение суда вступит в законную силу через месяц, если не будет обжаловано. В судебной пресс-службе отметили, что проданная квартира не была для пенсионерки единственным жильем, поэтому она не останется без крыши над головой.

Певица Лариса Долина летом 2024 года сообщила, что ее вовлекли в мошенническую схему, что привело к продаже ее квартиры в московском районе Хамовники по заниженной цене в 112 миллионов рублей. Покупательницей жилья выступила Полина Лурье, которая не была осведомлена об обмане. В результате серии судебных разбирательств, где решения выносились в пользу Долиной, пытавшейся вернуть себе право собственности, Лурье оказалась под угрозой потери как недвижимости, так и уплаченных средств.

Чтобы защитить свои интересы, Полина Лурье подала апелляцию в Верховный суд России, который 16 декабря 2025 года вынес решение в ее пользу. Это постановление является окончательным и не подлежит дальнейшему пересмотру. На основании этого вердикта процедура передачи жилья была завершена 19 января, когда судебные приставы вручили ключи от квартиры адвокату Лурье, Светлане Свириденко.