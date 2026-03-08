Певица Лариса Долина возглавила топ-20 самых упоминаемых женщин в русскоязычном сегменте социальных медиа, следует из результатов исследования «Медиалогии», которыми поделился РБК. За год (с 1 марта 2025 года по 1 марта 2026-го) имя артистки появилось в 1,7 млн публикаций во «ВКонтакте», Telegram, Max и на других платформах.

Вторую строчку по числу упоминаний (1,5 млн сообщений) заняла официальный представитель МИД России Мария Захарова. Далее следуют спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко (1,4 млн упоминаний), певица и телеведущая Ольга Бузова (1,23 млн) и журналистка Ксения Собчак (1,18 млн).

Из исследования следует, что больше половины списка (12 из 20 позиций) занимают российские певицы и артистки. Среди них Надежда Кадышева, Инстасамка (Дарья Зотеева) и Валя Карнавал.

При этом рейтинг упоминаемости женщин в российских интернет-СМИ выглядит иначе: его возглавила Захарова, на втором месте оказалась глава Центробанка Эльвира Набиуллина, а замыкает тройку фигуристка Аделия Петросян. Долиной в этом списке нет.

Сразу в оба рейтинга вошли: Захарова, Матвиенко, Собчак, Набиуллина, главред RT Маргарита Симоньян, Бузова, глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина и вице-премьер Татьяна Голикова.

Долина оказалась на первом месте по обсуждаемости в российских соцмедиа на фоне скандала вокруг квартиры. В августе 2024 года певица сообщила, что стала жертвой мошенников и продала жилье в Хамовниках по заниженной цене — за 112 млн рублей. Кроме того, певица передала злоумышленникам свои сбережения в размере 68 млн рублей.

Недвижимость приобрела преподаватель английского языка Полина Лурье. Она утверждала, что не знала о том, что артистка действовала под влиянием аферистов. Покупательница просила признать сделку недействительной, однако суд оставил квартиру за Долиной.

Позднее Лурье подала апелляцию в Верховный суд. В декабре 2025 года он вынес решение в ее пользу. В январе адвокат покупательницы получила ключи от бывшей квартиры Долиной. На фоне этой истории появилось выражение «эффект Долиной». Им обозначают мошенническую схему, связанную с возвратом ранее проданных квартир.