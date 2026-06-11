Ограничения в Интернете во многом вызваны тем, что государство пытается урегулировать правила работы крупных международных корпораций, которые должны соблюдать российские законы. Когда это удастся сделать, многие ограничения исчезнут. Такое мнение председатель комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству Андрей Клишас высказал в специальном интервью RTVI.

«Есть ли в интернете ограничения? Да, есть, и они есть во всем мире сегодня», — заявил Клишас.

В большинстве случаев это связано «не с тем, что правительства хотят как-то ограничить свободу слова», хотя, например, в Великобритании, Франции или в США «этого более чем достаточно», считает сенатор.

«Но когда мы говорим об ограничениях в интернете, в первую очередь нужно говорить о том, что сегодня только-только формируется регулирование на национальном уровне деятельности крупнейших транснациональных, в том числе информационных, корпораций», — утверждает Клишас.

По мнению сенатора, «это вопрос суверенитета».

«Это вопрос того, готовы ли эти информационные площадки в интернете учитывать особенности национального регулирования, будут ли они действительно работать с правительством как с партнером и соблюдать местные требования», — пояснил Клишас.

Требования в разных странах могут отличаться, подчеркнул собеседник RTVI.

«Есть интернет, который во многом регулируется исключительно внутренними правилами: Китай, например. И что, в Китае нет свободного интернета? Да есть, конечно. Свободен ли интернет, например, в той же самой Великобритании? Да, я много читаю англоязычных материалов, прессы: ну, знаете, у меня складывается впечатление, что нет», — сказал сенатор.

«Есть ли у нас ограничения в интернете? Есть, но они связаны именно с тем, что государство — наверное, пока не очень успешно — пытается договориться с крупнейшими площадками о том, каковы будут правила работы на российском рынке. И это непростой вопрос и для государства. Для этих площадок (мы, кстати, это тоже очень хорошо понимаем) это тоже непросто», — добавил Клишас.

По его словам, «ограничения в интернете объективно есть».

«Это связано с тем, что сейчас государства — наше российское государство и другие страны — достаточно сложно, но пытаются найти тот баланс между публичными и частными интересами и понять, на каких условиях и как крупные международные площадки могут работать на территории нашей страны. У меня нет никаких сомнений в том, что они должны соблюдать российское законодательство. И как только мы об этом с ними договоримся, многие ограничения исчезнут сами собой», — заключил Клишас.