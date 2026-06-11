Украина проиграла вооруженный конфликт с Россией, считает председатель комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству Андрей Клишас. Об этом он заявил в специальном интервью RTVI.

По словам Клишаса, Вооруженные силы России выполняют те задачи, которые перед ними стоят.

«Продвижение есть. У нас есть возможность все-таки работать и в Telegram, и смотреть разного рода оценки. Скажем так, перспектива украинской армии выглядит не очень хорошо, и мне кажется, что и большинство западных изданий признают реалии на земле, как говорится. Эта война Украиной проиграна, они держатся только за счет постоянных внешних вливаний», — сказал сенатор.

4 июня президент Украины Владимир Зеленский опубликовал открытое письмо российскому лидеру Владимиру Путину. В письме Зеленский предложил Путину встретиться и заявил, что Киев готов к полному прекращению огня на весь период переговоров.

«Украина предлагает закончить эту войну. Надо сделать это честно, достойно и гарантировать, что не будет нового витка эскалации», — говорилось в письме.

5 июня Путин сказал, что бегло посмотрел письмо Зеленского, и отметил, что послание содержит «элементы хамства». Президент России рассказал, что некий российский бизнесмен с его ведома ездил в Киев на встречу Зеленским — по приглашению украинской стороны. После возвращения он сообщил Путину, что Зеленский попросил о встрече.

«Я говорю: я никогда не отказывался. Но встречаться, как у нас говорят, из пустого в порожнее перекладывать… Я знаю, я проходил через это <…> Я говорю: я не вижу смысла встречаться. Смысл только для украинской стороны — остановить наступление наших вооруженных сил. А нам нужны договоренности не на полгода, не на три месяца, а на длительную историческую перспективу», — заявил Путин.

По его словам, разговор состоялся 21 мая. «А 22 мая украинские войска нанесли ужасный террористический удар по общежитию колледжа в Луганской Народной Республике, где погибли дети-подростки. Это ужасное преступление», — добавил Путин.

Позже стало известно, что ездившим в Киев бизнесменом был Роман Абрамович.