Ограничения в работе интернета могут сказываться на текущих рейтингах власти, но в целом политическая система в России устойчивая. Такое мнение председатель комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству Андрей Клишас высказал в специальном интервью RTVI.

По словам Клишаса, Путин как политик не может не учитывать настроения избирателей.

«Но президент еще и государственный деятель, а вот государственный деятель во многих ситуациях все-таки немного от текущих рейтингов должен абстрагироваться. И мне кажется, что президент очень хорошо умеет это делать», — сказал сенатор.

По его мнению, сегодня есть «объективные сложности»: не только ограничения, но и экономические проблемы, которые «не добавляют в целом власти популярности».

«Все хотели бы, чтобы в экономике дела шли лучше. Все, наверное, хотели бы, чтобы дроны украинские не залетали так далеко, как они залетают сейчас объективно. Это всё сказывается на настроении», — отметил Клишас.

Кроме того, в сентябре 2026 года пройдут выборы в Государственную Думу, и сейчас «неизбежно люди немного более политизированы», продолжил собеседник RTVI. Граждане смотрят больше политических новостей, обращают внимание на деятельность политических партий, пояснил Клишас.

При этом по ключевым вопросам все парламентские партии поддерживают политику президента, а значит, политическая система в целом очень устойчива, считает Клишас.

«И в этих условиях и президент, и правительство, и даже парламент могут позволить себе вот эти колебания рейтинга, потому что они отражают все-таки текущие, сиюминутные настроения. Их нельзя не учитывать (конечно, нельзя), но и нельзя ими абсолютно руководствоваться», — заявил сенатор.

Если рейтинг «Единой России» и даже президента снизился на несколько процентов, нужно проанализировать и понять причину этого, подчеркнул Клишас.

«Понять, почему это происходит, являются ли, кстати, те самые ограничения причиной этого. Возможно, отчасти — да. Те, кто так говорят, они хотели бы, чтобы это было так. Но, возможно, у людей другие причины: возможно, люди как-то по-иному оценивают, скажем так, свое экономическое положение, что может быть более существенно для них», — добавил сенатор.

По словам Клишаса, «настоящие рейтинги» будут видны на выборах.

«Я уверен, что у президента огромный запас прочности с точки зрения того доверия, которое у него есть со стороны общества, причем со стороны всех политических сил», — заключил Клишас.