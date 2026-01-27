Первый в 2026 году концерт народной артистки России Ларисы Долиной — вечером 27 января в московском баре Petter — прервал затянувшуюся череду зрительских бойкотов: как утверждает РИА Новости, к началу мероприятия в 20:00 были проданы почти все билеты.

Представитель организаторов концерта сообщила агентству, что будет «практически аншлаг». По ее словам, незадолго до запланированного начала оставались «места за баром и за одним пятым столиком». За час до мероприятия в продаже на онлайн-площадках было доступно 13 билетов.

Последние купленные билеты на выступление Долиной стоили в диапазоне от 9,5 до 15,5 тысячи рублей в зависимости от расположения места. Самые дорогие билеты на этот концерт ранее продавались по 18,5 тысячи рублей с человека.

В баре Petter агентству рассказали, что выступление Долиной и ее музыкальной группы «Долина Band» продлится чуть дольше часа. Напитки и блюда из меню заведения в стоимость билетов зрителей не входит: если они захотят что-то заказать, за это придется платить отдельно.

На концертной площадке Petter 91 зрительское место, это сравнительно небольшой зал. В ближайшее время Долиной предстоит выступать перед намного более широкой аудиторией: 25 февраля должен состояться ее концерт в петербургском БКЗ «Октябрьский», а 7 марта — в Московском международном Доме музыки.

На самом деле сегодняшний концерт — не первый, а второй запланированный артисткой в 2026 году. Первый — в честь ее 70-летнего юбилея — должен был пройти 4 января в Туле, но к концу декабря организаторам удалось продать лишь около половины мест в зрительном зале ДК «Туламашзавод». В результате они объявили об отмене мероприятия с формулировкой о «нездоровом ажиотаже» вокруг артистки.

При этом «Комсомольская правда» со ссылкой на источники в Туле утверждала, что билеты на концерт Долиной пытались продавать с большими скидками на некоторых местных предприятиях, но даже на таких условиях «люди их не брали». Задолго до отмены выступления газета писала, что доля проданных билетов не разглашается, поскольку она слишком мала, и прогнозировала отмену концерта в случае продажи менее половины из 724 мест в зале.

Россияне начали бойкотировать концерты Долиной на фоне истории с квартирой в Хамовниках, которую она сначала продала за 112 млн рублей, а потом вернула через суд. Сделку признали недействительной на основании того, что на момент подписания договоров певица якобы находилась под влиянием мошенников.

Покупательница — Полина Лурье — обжаловала это решение во всех инстанциях вплоть до Верховного суда, который встал на ее сторону. Долиной дали время до конца новогодних праздников, чтобы вывезти из квартиры свои вещи. Ее адвокаты сначала заявили, что певица готова все забрать даже раньше. Потом она несколько раз откладывала выезд, а накануне крайнего срока улетела в ОАЭ с ключами, поэтому входную дверь пришлось вскрывать.