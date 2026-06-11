Европейские лидеры попытаются в рамках саммита «Большой семерки» убедить президента США Дональда Трампа поддержать идею новых мирных переговоров между Россией и Украиной. Об этом сообщили Bloomberg источники, знакомые с ситуацией.

По их словам, Великобритания, Франция и Германия считают, что сейчас подходящий момент, чтобы выйти за рамки договоренностей, достигнутых на встрече Трампа с президентом РФ Владимиром Путиным в Анкоридже в августе 2025 года.

Как утверждают собеседники издания, лидеры европейских стран убеждены, что Украина сейчас уверенно держится на поле боя. Поэтому, по их мнению, стороны могли бы обсуждать более широкий круг условий мира.

Европейскую позицию по мирному урегулированию лидеры «тройки» уже изложили в совместном заявлении по итогам переговоров в Лондоне 7 июня с президентом Украины Владимиром Зеленским. В нем говорилось о немедленном прекращении огня по линии фронта, которое должно стать «стартовой точкой» для дальнейших переговоров.

В заявлении также содержится требование предоставить Украине гарантии безопасности, включая возможность развертывания многонациональных миротворческих сил, пишет РБК.

4 июня Путин заявил, что Москва готова договариваться с Киевом «мирными средствами». При этом он подчеркнул, что это возможно только «на той базе, о которой мы говорили на встрече с президентом Трампом в Анкоридже».

«Тогда перед Россией были поставлены вопросы с тем, чтобы мы могли пойти на определенные компромиссы. На те компромиссы, о которых мы говорили в Анкоридже, Россия согласна», — сказал президент РФ.

Теперь, по его словам, «нужно, чтобы на эти компромиссы согласилась и украинская сторона», после чего, по его оценке, «конфликт быстро придет к естественному завершению».

5 июня Путин, комментируя адресованное ему письмо Зеленского с предложением закончить боевые действия, обратил внимание, что украинский лидер считает нужным отойти от договоренностей Анкориджа и искать гарантии безопасности в Европе.

«Надежные гаранты всегда не помешают, но почему отказывают в таком качестве администрации США, президенту Трампу, мне не очень понятно. Оружие хотят из Соединенных Штатов получать, а вот видеть администрацию США и президента Трампа в качестве гарантов почему-то не хотят. Это же вызывает вопросы», — сказал российский лидер.

Ранее в тот же день глава МИД России Сергей Лавров также дал понять, что для Москвы приемлемы только договоренности, достигнутые в Анкоридже. Однако, по его словам, с тех пор Россия не видит «никакого прогресса» и «никакого желания» убедить Киев принять эту формулу, а американцы, по его словам, к этому процессу «охладели».

«Урегулирование Украины было обсуждено и принято нами в американской редакции в августе 2025 года на Аляске. То есть замкнутый круг. И вот мы по этому кругу ходим», — констатировал Лавров.

Переговоры Трампа и Путина в Анкоридже 15 августа 2025 года прошли в закрытом формате. После них так и не были озвучены четкие пункты договоренностей по условиям мира между Россией и Украиной, с которыми согласна Москва.

Президент США сказал после саммита, что «Украине надо будет согласиться» на сделку, но допустил, что она откажется. При этом подробностей сделки он не раскрыл.

Позднее источники Reuters, якобы знакомые с предложениями России, сообщили, что, согласно этим данным, Киев должен вывести войска из ДНР и ЛНР, в обмен на обещание Москвы заморозить линию фронта на юге Херсонской и Запорожской областей. По их словам, Россия также готова предоставить Украине определенные гарантии безопасности, но по-прежнему настаивает на отказе страны от вступления в НАТО.

Со своей стороны спецпосланник Трампа Стив Уиткофф, участвовавший в переговорах, говорил, что Путин согласился на уступки по пяти украинским областям, а также на участие США в обеспечении «прочных гарантий безопасности» для Украины. Он не уточнил, о каких именно территориях и гарантиях идет речь.

В январе 2026 года пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отказался раскрывать «формулу Анкориджа», пояснив, что это «нецелесообразно». При этом он назвал территориальный вопрос «очень важным условием».