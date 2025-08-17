Президент России Владимир Путин на саммите с американским коллегой Дональдом Трампом 15 августа согласился на уступки в отношении пяти областей Украины, а также на участие США в обеспечении «прочных гарантий безопасности» для страны. Об этом заявил в интервью CNN спецпосланник Трампа Стив Уиткофф, который участвовал в переговорах.

Он отказался вдаваться в подробности по поводу предполагаемых территориальных уступок и не уточнил, о каких именно пяти регионах идет речь. Уиткофф отметил, что эти территории «всегда были ключевым моментом соглашения».

Спецпосланник добавил, что ранее российская сторона говорила о контроле над этими землями в административных границах, которые отличаются от границ линии боевого соприкосновения.

«Россияне пошли на некоторые уступки за столом переговоров в отношении всех пяти регионов. Предстоит важная дискуссия по Донецку и о том, что там будет происходить», — сказал Уиткофф.

Он уклонился от прямого ответа на вопрос, достоверны ли заявления о том, что Россия якобы предложила Украине вывести войска со всего Донбасса в обмен на заморозку линии фронта в Запорожье и Херсонской области.

Уиткофф заявил, что США выступают лишь в роли «посредника», и такой «фундаментальный вопрос», как обмен территориями, не мог обсуждаться на саммите в Анкоридже без участия президента Украины Владимира Зеленского.

По его словам, эту тему планируется детально рассмотреть на встрече Трампа с Зеленским и европейскими лидерами в Вашингтоне 18 августа.

«Надеюсь, мы сможем договориться и принять какие-то решения на месте», — заявил Уиткофф.

По его словам, позиция России изменилась по сравнению с предыдущими переговорами. Он пояснил, что американская сторона заметила «некоторую умеренность» в подходе Москвы к достижению мирного соглашения. Однако этого еще недостаточно для заключения полноценного мира, подчеркнул Уиткофф.

Гарантии безопасности для Украины

Решение Трампа отказаться от требования немедленно прекратить огонь на Украине и вместо этого двигаться к всеобъемлющему мирному соглашению Уиткофф объяснил тем, что на переговорах с Путиным был достигнут «значительный прогресс».

«На этой встрече мы добились такого большого прогресса в отношении всех других компонентов, необходимых для мирного соглашения, что президент Трамп переключился на это направление», — сказал спецпосланник американского лидера.

Поскольку теперь наметился импульс к заключению масштабного мирного соглашения, необходимость в немедленном прекращении огня отпадает, пояснил он.

«Мы хотим попытаться заключить мирное соглашение, которое положит конец боевым действиям очень, очень быстро. Быстрее, чем прекращение огня. Мы рассмотрели все вопросы, которые необходимо было бы обсудить и согласовать в рамках прекращения огня», — заявил Уиткофф.

По его словам, США впервые увидели больше компромиссов с российской стороны, чем в прошлом. «Это обнадеживает. Теперь нам нужно развивать это и добиться сделки для украинцев», — сказал спецпосланник Трампа.

Он утверждает, что Путин согласился на то, чтобы США и европейские страны участвовали в представлении «надежных» гарантий безопасности для Украины, сравнимых со 5-й статьей Устава НАТО о коллективной обороне. Она предусматривает, что нападение на одну из стран блока рассматривается как нападение на весь альянс.

«Мы договорились о надежных гарантиях безопасности, которые я бы назвал переломными», — сообщил Уиткофф.

Он отметил, что для России вступление Украины в НАТО остается «красным флагом», при этом Киев добивается членства в альянсе именно ради коллективной защиты. По словам Уиткоффа, все зависит от того, сможет ли украинцы смириться с отказом от вступления НАТО.

«Предполагая, что смогут, мы смогли добиться следующей уступки: США могли бы предложить защиту, подобную 5-й статье, что является одной из реальных причин, по которой Украина хочет быть в НАТО», — сказал спецпосланник Трампа.

По его словам, американская администрация «впервые услышала, что россияне согласны» включить такой пункт в мирное соглашение.

Кроме того, Путин, как утверждает Уиткофф, согласился законодательно закрепить обязательство России «не претендовать на какие-либо другие территории после заключения мирного соглашения», ― как на Украине, так и в Европе, — и «не нарушать их суверенитет».

Рубио: каждой стороне придется пойти на уступки

Госсекретарь Марко Рубио в интервью NBC News привел некоторые другие данные, отличающиеся от заявлений Уиткоффа. Он назвал заключение полноценного мирного договора «лучшим способом» завершить конфликт на Украине. При этом США все еще выступают за режим прекращения огня, но, «к сожалению, россияне пока на это не согласились», заявил глава Госдепартамента.

«Мы считаем, что обычно очень трудно вести переговоры, находясь в эпицентре боевых действий. Но, тем не менее, единственный способ добиться прекращения огня — это согласие обеих сторон прекратить обстрелы друг друга… а россияне просто не согласились на это», — заявил Рубио.

Он подчеркнул, что, если сделка состоится, «каждой стороне придется от чего-то отказаться». Вдаваться в подробности относительно повестки грядущей встречи Трампа с Зеленским и европейскими лидерами в Вашингтоне Рубио не стал, однако обозначил круг вопросов, которые необходимо обсудить.

Это, в частности, то, «как будут выглядеть территории и границы» после окончания конфликта, «законное стремление Украины к безопасности в долгосрочной перспективе» и восстановление страны после боевых действий. Рубио назвал это «ключевыми элементами любого соглашения».

Госсекретарь также не стал говорить о предполагаемой роли США в обеспечении потенциальных гарантий безопасности Украины. По его словам, этот вопрос станет предметом обсуждений на встрече 18 августа и в «ближайшие несколько дней».

«Чтобы наступил мир, российской стороне придется признать, что Украина — суверенное государство, имеющее право на самооборону и вступление в союзы с другими странами для своей защиты», — отметил Рубио.

Российские власти неоднократно исключали возможность территориальных уступок Киеву. В российском меморандуме, представленном на переговорах в Стамбуле в начале июня, содержатся такие условия завершения конфликта, как международное признание Крыма, ЛНР, ДНР, Запорожской и Херсонской областей и полный вывод ВСУ с территорий в четырех регионах, которые они продолжают контролировать. Также в документе прописано требование нейтрального, безъядерного и внеблокового статуса Украины. В начале августа Путин заявил, что Россия по-прежнему требует «искоренить причины», вызвавшие кризис на Украине, и учитывать вопросы своей безопасности.

Почему США не ужесточили санкции против России

Решение США не ужесточать санкции против России, хотя прекращение огня, на котором изначально настаивал Трамп, так и не было достигнуто, Рубио объяснил тем, что Белый дом в первую очередь пытается завершить конфликт на Украине.

Введение новых санкций, по его словам, несовместимо с борьбой за достижение прочного мира. Рубио добавил, что Россия и так находится под «очень жесткими санкциями», а также усомнился, что новые ограничения будут способствовать прекращению огня.

В то же время госсекретарь допустил, что санкции последуют, если добиться соглашения по Украине не удастся. Соответствующее решение остается за президентом Дональдом Трампом, отметил он.