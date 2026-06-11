Анонсированный президентом Сербии стратегический диалог с США будет сложно выстроить из-за его слишком тесных связей с Евросоюзом и глобалистскими кругами. Об этом заявил RTVI депутат сербского парламента Александр Павич.

Среди факторов, осложняющих взаимодействие, он назвал политические связи Белграда с Евросоюзом, а также ряд спорных вопросов, связанных с внутренней повесткой США.

По словам депутата, президент Сербии Александр Вучич стремится заручиться поддержкой своего американского коллеги Дональда Трампа, в том числе через совместные экономические проекты, но с ними будет непросто из-за политических разногласий.

«Вучич слишком тесно связан с ЕС и глобалистскими кругами — так называемым западным “глубинным государством” — поэтому он недостаточно идеологически совместим с Трампом. Именно поэтому, среди прочего, он не выразил публичную поддержку Трампу перед выборами», — отметил Павич.

В интервью американскому телеканалу Fox News Вучич сообщил, что пригласил Трампа посетить Белград и рассчитывает на его визит. По оценке сербского президента, интерес к американскому лидеру в Сербии значительно выше, чем тот может ожидать.

Вучич также заявил, что многие сербы оценивают деятельность команды Трампа выше, чем работу прежних администраций Белого дома, и в целом благодаря ему заметно изменили восприятие политики США по сравнению с предыдущими периодами. По его словам, американский лидер добился этого, сделав акцент на экономическом взаимодействии с другими странами, инвестициях и технологическом сотрудничестве, а не на политическом давлении.

Как отмечает Fox News, в Сербии при этом все еще жива историческая память о бомбардировках НАТО в 1999 году.

Стратегический диалог между Белградом и Вашингтоном, как ожидается, охватит энергетику, инфраструктуру, искусственный интеллект, оборонное сотрудничество и инвестиции. Среди возможных проектов — развитие энергетической инфраструктуры, взаимодействие в сфере сжиженного природного газа, создание дата-центров и внедрение передовых вычислительных технологий.

Вучич утверждает, что анонсированное им сближение с США не создаст проблем на фоне стремления Сербии к вступлению в Евросоюз и сохранению связей с Россией и Китаем. Он отверг тезис о необходимости выбора между геополитическими блоками, подчеркнув важность ориентации Белграда на прагматичную политику в национальных интересах.

Отвечая на вопрос о возможном признании Косово в обмен на экономические преимущества и ускорение евроинтеграции, президент Сербии заявил, что не рассматривает такой сценарий, и заверил, что готов к диалогу и компромиссам, но не к нарушению Конституции своей страны.

Как напоминает Fox News, контакты Вучича с администрацией Трампа начались еще в период его первого президентского срока, когда при посредничестве США были достигнуты договоренности об экономической нормализации между Белградом и Приштиной. В 2020 году стороны подписали соглашения, предусматривающие развитие транспортной инфраструктуры и стимулирование инвестиций.