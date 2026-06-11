Заявления главы Пентагона Пита Хегсета в адрес Кубы и ее руководства преследуют две цели: дестабилизировать ситуацию на острове и отвлечь внимание от войны США с Ираном. Такое мнение в беседе с RTVI высказал замглавы комитета Госдумы по развитию гражданского общества, секретарь ЦК КПРФ Сергей Обухов.

Ранее Хегсет посетил американскую военно-морскую базу в Гуантанамо, где выступил с угрозами в адрес Кубы. В частности, министр призвал кубинское руководство отказаться от попыток вооружиться и от любых действий против американских объектов. По его словам, в противном случае это приведет к конфликту, который Гавана «не сможет выдержать». Позднее, отвечая на вопросы журналистов в Тампе о том, может ли Вашингтон похитить или ликвидировать кубинского президента Мигеля Диас-Канеля, Хегсет заявил, что Пентагон «предоставит верховному главнокомандующему все необходимые варианты» действий: «Будущее Кубы находится в руках президента Соединенных Штатов и руководства Кубы».

Давление Вашингтона на Гавану нарастает с начала 2025 года: Трамп фактически ввел против острова энергетическую блокаду, пригрозив тарифами любой стране, поставляющей Кубе нефть. Дефицит топлива привел к массовым веерным отключениям электроэнергии на острове. На прошлой неделе Верховный комиссар ООН по правам человека Фолькер Тюрк призвал немедленно снять санкции, указав, что «дети умирают, потому что у врачей нет доступа к необходимым медикаментам».

Обухов в беседе с RTVI напомнил, что в политике «словесная интервенция — это тоже интервенция», отметив, что заявления главы Пентагона преследуют сразу несколько целей.

«Прежде всего, это внутренняя дестабилизация на Кубе — вся эта кампания играет на деморализацию руководства и общества. Кроме того, это еще и отвлекающий маневр: Трамп сел в лужу по Ирану. То есть иранцы ему нос разбили, и он [сидит] с разбитым носом и с фингалом под глазом, а его помощники пытаются отвлечь внимание на другие объекты», — сказал депутат.

По его словам, у оперативников есть такой прием — «переключать внимание на другой объект». Именно это, считает депутат, сейчас и происходит.

Говоря о судьбе самого острова, парламентарий напомнил об исторической подоплеке противостояния.

«Блокада Кубы длится почти век: они [американцы] от своих целей не отказались, потому что Советский Союз и кубинцы нанесли США чувствительное морально-политическое поражение. До Кастро и Че Гевары Куба была публичным домом, табакеркой и сахарницей Соединенных Штатов. Понятно, что любая администрация США будет стремиться свергнуть кубинское правительство», — заявил он.

По словам парламентария, Куба долго сохраняла устойчивость прежде всего благодаря поддержке СССР, которого уже нет.

«Куба держалась благодаря Советскому Союзу, даже когда Россия с потрохами все отдала. А сейчас мы заняты другим. Ну вот один танкер нефти Кубе отправили; понятно, что Россия — это не СССР. Был бы СССР — что говорить-то, ничего бы этого не было», — сказал Обухов.

Сама Гавана отвергает обвинения в угрозах американским объектам. Министр иностранных дел Кубы Бруно Родригес обвинил США в «фабрикации предлогов» и «распространении лжи» ради оправдания «потенциальной агрессии». Комментируя публикацию Axios, министр подчеркнул, что страна имеет право на самооборону, но не собирается ни на кого нападать.

Ранее американская разведка сообщила о резком росте активности российских и китайских спецслужб на Кубе. Как писала The Wall Street Journal, на основе этих данных Вашингтон, вероятно, усилит давление на остров.