Посольство Кубы в Москве заявило RTVI, что у дипмиссии нет комментариев по поводу заявления властей Пуэрто-Рико о том, что США начнут войну с Островом свободы «на следующей неделе».

«У посольства на данный момент нет никаких комментариев по этому поводу», — заявили RTVI в пресс-службе посольства Кубы в России.

Ранее губернатор Пуэрто-Рико Дженнифер Гонсалес заявила, что США скоро начнут войну против Кубы.

«У нас (Пуэрто-Рико имеет статус неинкорпорированной организованной территории США. — Прим.RTVI) война с Китаем, война с Ираном <…>. Еще недавно у нас была война с Венесуэлой, а на следующей неделе у нас будет война с Кубой», — заявила пуэрториканский политик.

По словам Гонсалес, «Пуэрто-Рико играет ключевую роль в этих вопросах».

«Мы были ключевыми в отношении Венесуэлы, и мы собираемся играть ключевую роль в американской государственной политике в Латинской Америке. Мы должны следить за тем, что происходит», — заключила губернатор.

26 мая министр иностранных дел Кубы Бруно Родригес Паррилья на открытых дебатах Совбеза ООН осудил политику США в отношении острова, назвав ее нарушением международного права и угрозой региональному миру.

«Военная агрессия спровоцировала бы кровавую бойню. Тысячи кубинцев погибли бы, защищая свою родину, священные ценности и принципы, а молодые американцы также погибли бы, не имея цели или идеала для защиты, втянутые в насилие империалистической, неофашистской политикой господства, грабежа и завоеваний», — добавил глава кубинского МИД.

Ранее американская разведка сообщила, что фиксирует резкий рост активности российских и китайских спецслужб на Кубе. Как пишет газета The Wall Street Journal, на основе этих данных Вашингтон, вероятно, усилит давление на Гавану.