Фонд Совета мира, созданного в январе по инициативе президента США Дональда Трампа и предлагавшего странам «пожизненное членство» за $1 млрд, до сих пор не получил ни цента от потенциальных доноров. Об этом Financial Times (FT) рассказали четыре человека, знакомые с ситуацией.

«Ноль долларов поступило», — сказал один из источников спустя четыре месяца после официального создания фонда Всемирным банком при поддержке ООН.

Государства — члены Совета мира обещали выделить $7 млрд на «пакет помощи» Газе, а еще $10 млрд лично Трамп из бюджета США, напоминает издание.

В правлении Совета мира заявили, что пожертвования поступают напрямую на счет в JPMorgan, а не через этот фонд. Это подтвердил один из осведомленных источников FT.

По словам представителя Совета, «было разработано несколько вариантов получения финансирования», включая механизм Всемирного банка.

«На данный момент участники программы предпочли использовать другие варианты», — пояснил он.

По его словам, Совет мира «в подходящее время» представит финансовую отчетность исполнительному совету, в состав которого входят должностные лица администрации Трампа и другие советники.

FT отмечает, что Всемирный банк обязан отчитываться о финансовом положении фонда по Газе перед вкладчиками и членами совета директоров. В противоположность этому, к счету JPMorgan не предъявляются независимые требования по обеспечению прозрачности.

Согласно газете, власти Марокко выделили около $20 млн, эти средства пошли на содержание офиса верховного представителя по Газе Николая Младенова, а также на зарплаты Палестинского технократического комитета.

Объединенные Арабские Эмираты, со своей стороны, выделили $100 млн на обучение полицейских, которые будут работать в Газе. Однако программа еще не запущена, и эти средства заморожены, сообщили два источника FT.

Госдепартамент США хочет напрямую выделить Совету мира около $50 млн для финансирования его деятельности, но этого пока не произошло.

Еще около $1,2 млрд Госдеп намерен перераспределить на нужды Совета из госсредств, предназначенных на проекты помощи. Эти деньги не будут направлены организации напрямую, и пока они тоже не выделены.

«Никакая часть этих денег не находится в распоряжении Совета мира. И Госдепартамент сообщает нам, что нет намерения передавать эти деньги в управление Совету мира», — сказал один из высокопоставленных сотрудников в аппарате Конгресса США.

Анонсируя создание Совета мира в январе, Трамп заявил, что организация прежде всего займется восстановлением сектора Газа. В уставе Совет описан как международная организация, которая должна способствовать стабильности, восстановлению надежного и законного управления, а также прочному миру в регионах, затронутых или находящихся под угрозой конфликта.

Американские законодатели требуют от администрации Трампа дополнительной информации о Совете, его деятельности и правовом статусе. Некоторые сомневаются, что он соответствует правовым критериям для получения статуса международной организации, имеющей право на получение финансирования из США. Подробных ответов они до сих пор не получили.