Москва пока не принимала решения относительно вступления в «Совет мира», созданный по инициативе американского президента Дональда Трампа, заявил ТАСС пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков. Заявленная главой Белого дома концепция этой структуры сейчас выглядит менее актуальной на фоне войны на Ближнем Востоке, спровоцированной действиями США и Израиля против Ирана, считает представитель Кремля.

«Мы видим, что в целом, пока идет война [на Ближнем Востоке], фраза „Совет мира“, наверное, сейчас менее актуальна, чем она была до начала этой войны», — сказал Песков.

Он добавил, что «надо, наверное, дождаться, чем это всё закончится».

Песков также отметил, что война на Ближнем Востоке вызвала «чрезвычайно губительные последствия» для мировой экономики и для ситуации в регионе. По его словам, речь идет о последствиях, которые будут иметь долгосрочный эффект.

В то же время Песков выразил надежду на то, что состоявшийся на этой неделе визит российских парламентариев в США «внесет большой вклад в оживление всего комплекса двусторонних отношений» Москвы и Вашингтона. Россия готова продвигаться в этом диалоге «настолько глубоко и так быстро, настолько и как быстро будет готова американская сторона», сказал пресс-секретарь президента. Кремль надеется, что «за этими контактами последуют новые, может быть, более содержательные», добавил Песков.

О «Совете мира»

О создании «Совета мира» Трамп объявил в январе 2026 года. Его устав был подписан на Всемирном экономическом форуме в Давосе. Изначально заявленная цель «Совета мира» — управление сектором Газа в рамках договоренностей между Израилем и ХАМАС. В то же время американские власти допускают расширение функций совета для предотвращения и урегулирования конфликтов в других регионах.

Президент России Владимир Путин говорил, что получил от Трампа личное приглашение присоединиться к «Совету мира». По его словам, российская сторона даст ответ после изучения документов МИД и консультаций с партнерами. Путин также заявил о готовности Москвы направить в «Совет мира» $1 млрд из замороженных в США активов РФ. Трамп счел инициативу российского лидера «очень интересной».

В МИД России заявляли ТАСС, что нынешние устав и мандат «Совета мира» вызывают вопросы, в том числе касательно сосуществования этой структуры с Советом Безопасности ООН.

В феврале в США прошло первое заседание «Совета мира». На мероприятие приехали представители 40 государств. По итогам встречи страны согласились выделись суммарно $17 млрд на восстановление сектора Газа, а также направить в анклав несколько тысяч военных.