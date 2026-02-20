19 февраля в США прошло первое заседание Совета мира — нового международного органа, который создал американский лидер Дональд Трамп. На мероприятие приехали представители 40 стран, чтобы узнать, как планируется восстанавливать сектор Газа. По итогам встречи страны согласились выделись суммарно $17 млрд, а также направить в анклав несколько тысяч военных. ООН, которую, как опасаются некоторые политики, может заменить Совет мира, пообещала направить $2 млрд для помощи Газе, а FIFA хочет создать там «футбольную экосистему». Подробнее — в материале RTVI.

«Самый влиятельный совет»

19 февраля в Вашингтоне состоялось первое заседание Совета мира. Мероприятие открывал сам основатель органа — Дональд Трамп, который неоднократно критиковал ООН за неэффективность. В том числе из-за этого он и решил создать Совет, куда позвал многих мировых лидеров, но согласились далеко не все. Тем не менее, на заседании присутствовали представители как минимум 40 государств, в частности, президент Аргентины Хавьер Милей и премьер-министр Венгрии Виктор Орбан.

«Я считаю, что это самый влиятельный совет, безусловно, с точки зрения власти и престижа. <…> Почти все приняли приглашение. А те, кто не принял, примут. А некоторые немного хитрят. Но это не работает. Со мной так не поступишь», — заявил Дональд Трамп, открывая встречу.

На борту президентского самолета глава Белого дома сообщил журналистам, что многие страны заинтересованы в присоединении к Совету мира, причем некоторые находятся в процессе присоединения. Также он отметил, что «был бы рад видеть Китай и Россию» в этом органе. Обе страны получили приглашения, но пока не приняли их.

Как отмечает The Washington Post, хотя на заседании было несколько глав государств и правительств, большинство стран все же направило чиновников более низкого уровня. Многие европейские союзники Соединенных Штатов и вовсе отказались присоединяться к Совету, однако некоторые все же приняли участие в качестве наблюдателей.

Также на встрече должны были присутствовать и представители Беларуси, ведь президент страны Александр Лукашенко официально согласился на членство в Совете мира. Белорусский лидер ранее заявил, что направит на заседание главу МИД Максима Рыженкова, но и он не прилетел в Вашингтон.

«Все необходимые уведомления были направлены американским протокольным службам в установленном порядке, документы для оформления виз были поданы заблаговременно. Однако <…> визы белорусской делегации выданы не были. В этой ситуации возникает закономерный вопрос: о каком мире и о какой последовательности может идти речь, если даже базовые формальности для нашего участия не были выполнены организаторами?» — сообщила пресс-служба МИД Беларуси.

Сбор средств открыт

Ранее Трамп уже анонсировал, что на первом заседании участники планируют утвердить выделение средств для восстановления и гумпомощи сектора Газа. Если изначально говорилось, что страны дадут $5 млрд, то по итогу заседания сумма возросла.

Как пишет Axois, для Газы будут выделены $7 млрд, в основном странами Персидского залива. Это сделать обязались: Кувейт, ОАЭ, Бахрейн, Катар, Саудовская Аравия, а также Марокко, Казахстан, Азербайджан и Узбекистан.

Кроме того, президент Соединенных Штатов пообещал выделить $10 млрд, но на это требуется одобрение Конгресса США, подчеркивает издание.

«Эта сумма очень мала, если сравнивать ее с затратами на войну», — заявил глава Белого дома.

Также Дональд Трамп в своей речи объявил, что ООН пообещала найти еще $2 млрд, а Япония проведет мероприятия по сбору дополнительных средств, в которых, как ожидается, примут участие Южная Корея, Филиппины, Сингапур, Китай и Россия. Даже в FIFA выделит $75 млн — на футбольные проекты в Газе. Президент FIFA Джанни Инфантино даже сопроводил свое выступление ИИ-роликом, показав «полноценную футбольную экосистему».

По оценкам организации Объединенных Наций, для восстановления сектора Газы необходимо минимум $70 млрд.

Полиция и военные

Второй аспект, который обсуждался на заседании Совета мира, — военные, направляемые в Газу. В числе выступающих на заседании был глава Палестинского комитета послевоенного управления эксклавом Али Шаат.

Он объявил, что как минимум 5 тыс. палестинских полицейских направятся в сектор Газа в течение 60 дней. Болгарский дипломат Николай Младленов, назначенный верховным представителем по Газе от Совета мира, добавил, что с момента публикации в соцсетях первого объявления о наборе 2 тыс. человек подали заявки.

Командующий международными силами по стабилизации в Газе (ISF) генерал-майор США Джаспер Джефферс заявил, что эти полицейские будут дополнять Международные силы безопасности (ISF) в «долгосрочной перспективе», а личный состав планируется нарастить до 20 тыс. человек.

«Я крайне рад объявить сегодня, что первые пять стран обязались направить войска для службы в ISF: Индонезия, Марокко, Казахстан, [частично признанная республика] Косово и Албания. Еще две страны обязались обучать полицию: Египет и Иордания», — объявил Джефферс на заседании Совета мира.

По его словам, президент Индонезии Прабово Субианто заявил о готовности предоставить 8 тыс. человек.

«Ближневосточная Ривьера»

Администрация Трампа, вероятно, не отказалась от своих планов в будущем превратить сектор Газа в «Ближневосточную Ривьеру». Но теперь уже не только своими силами. Израильский миллиардер Якир Габай, который входит в исполнительный комитет Совета мира по Газе, рассказал, с чего начнется восстановление эксклава.

Вокруг города Рафах планируется построить временный жилой комплекс для тысяч палестинцев. «Генеральный план» по Газе в итоге будет включать в себя отстроенные города, высокотехнологичную промышленность и транспортную инфраструктуру, а также «новую Ривьеру с 200 отелями и потенциальными островами».

Участникам заседания показали видеоролик, где продемонстрированы «футуристичные города и промышленные предприятия». Также говорилось, что к «третьему году» Рафах, который был почти полностью разрушен из-за войны Израиля и ХАМАС, будет полностью восстановлен, уровень безработицы снизится, «а Газа будет связана с миром через авраамические ворота, простирающиеся до Индии и Европы».