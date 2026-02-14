Тунисский футболист Надер Гандри покинул грозненский «Ахмат» и может продолжить карьеру в малоизвестном широкой публике чемпионате. Речь идет о Премьер-лиге Ливии — страны, которая после падения режима Муаммара Каддафи оказалась разделенной на два враждующих лагеря. Однако даже в условиях затяжного кризиса ливийцы находят место для своей страсти — футбола. И в этом им помогают соседи по Средиземному морю — преследующие собственные интересы итальянские политики. В особенностях ливийского футбола разбирался RTVI.

«Единство» Триполи против «стабильности» Бенгази

Ливия прекратила существовать как единое государство после гражданской войны 2011 года и убийства бессменного лидера Ливийской джамахирии Муаммара Каддафи. С тех пор в стране царит двоевластие: поддерживаемое ООН Правительство национального единства контролирует запад, включая столицу Триполи, а связанное с Ливийской национальной армией Правительство национальной стабильности — восток с центром в Бенгази.

Порой кровопролитная борьба за власть в Ливии не утихает по сей день. Совсем недавно там был застрелен один из самых влиятельных людей страны — 53-летний сын Каддафи Сейф аль-Ислам.

Впрочем, напряженная внутренняя обстановка не мешает ливийцам проводить национальный футбольный чемпионат, хотя и с нюансами. Согласно порталу футбольной статистики Transfermarkt, в нынешнем сезоне Премьер-лиги Ливии — высшего футбольного дивизиона страны — участвуют более 30 команд, представляющие как западные, так и восточные города.

Однако ливийский чемпионат по футболу отражает политическую ситуацию страны — он тоже расколот по территориальному признаку. В целях безопасности большая часть матчей проходит отдельно в западной и отдельно в восточной лигах. По их итогам шесть лучших клубов (по три с каждой стороны) выходят в финальный этап, где разыгрывают между собой титул чемпиона Ливии по футболу. Только тогда на поле могут столкнуться команды из Триполи и Бенгази.

Но поскольку западные и восточные территории управляются не признающими друг друга правительствами, организовать финальную часть чемпионата в самой Ливии — задача, мягко говоря, не из простых. Ситуация усугубляется тем, что значительная часть ливийской элиты и высокопоставленных представителей силовых структур тесно связана с местными футбольными клубами.

И тут в игру вступает Италия. Именно в этой стране сильнейшие футбольные коллективы Ливии, в том числе из Триполи и Бенгази, определяли чемпиона на протяжении двух последних сезонов. Но без курьезов на итальянской земле не обошлось.

Ливийские страсти в Италии

Финальный этап Премьер-лиги Ливии в 2024 года прошел в Риме, и победу в нем одержал «Аль-Наср» из Бенгази. Как пишет The Week, этим клубом руководит сын Халифы Хафтара, верховного главнокомандующего Ливийской национальной армии.

Мужчина хотел принять участие в церемонии награждения, однако итальянцы отказали ему в этом по политическим причинам: Рим признает только ливийское правительство в Триполи. В знак протеста «Аль-Наср» устроил собственное празднование на парковке за пределами стадиона.

А в 2025 году чемпионом Премьер-лиги Ливии уже стал клуб из Триполи — «Аль-Ахли». Поднимать трофей футболистам пришлось не у себя дома, а в окрестностях Милана.

Триумфа «Аль-Ахли» добился благодаря победе над своим непримиримым соперником «Аль-Иттихадом» — еще одной командой из Триполи. Хотя матчи проходили без зрителей, на ту игру итальянская сторона стянула внушительные силы безопасности — слишком велик был риск столкновений между болельщиками на фоне напряженности внутри Ливии.

Все дело в том, объясняет The New York Times, что за несколько месяцев до матчей на итальянских стадионах в результате боев в Триполи погиб глава Аппарата поддержания стабильности при Президентском совете Ливии, полевой командир Абдель Гани аль-Кикли. При жизни он занимал должность почетного президента «Аль Ахли», тогда как их конкурентов из «Аль-Иттихада» в прошлом возглавлял Абдель Хамид Дбейба — ныне действующий премьер-министр Правительства национального единства Ливии.

Та встреча между «Аль-Ахли» и «Аль-Иттихадом» действительно вышла из-под контроля. Все началось с того, что сын премьера Дбейбы, Ибрагим, выбежал на поле прямо во время матча. А затем игра переросла в потасовку: футболисты и сотрудники команд сцепились между собой, и разнимать их пришлось итальянским полицейским.

Итальянская спортивная газета La Gazzetta dello Sport допускает, что в 2026 году ливийским футболистам позволят провести только одну игру на территории Италии — финал чемпионата. В таком случае, скорее всего, на поле сойдутся команды из Триполи и Бенгази, ведь в самой Ливии им навряд ли удастся сыграть в нынешних условиях.

Плюс газ, минус мигранты

Между тем изначально зеленый свет на проведение матчей футбольных команд из Ливии на итальянских стадионах дала сама премьер-министр Италии Джорджа Мелони, отмечает The Week. Уже успевший обрасти скандалами турнир — часть договоренностей Рима с ливийскими политиками в рамках «Плана Маттеи».

Этот документ затрагивает ключевые для Италии направления: борьба с нелегальной миграцией и гарантии газовых поставок. В 2023 году — за год до первого ливийского футбольного турнира на территории Италии — Мелони посетила с официальным визитом Триполи, где присутствовала на подписании соглашения о добыче газа на сумму $8 млрд между Национальной нефтяной корпорацией Ливии и итальянской энергетической компанией Eni.

К слову, именно в честь основателя Eni Энрико Маттеи и назван план по расширению присутствия Италии на африканском континенте.