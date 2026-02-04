Генеральная прокуратура Ливии подтвердила смерть бывшего лидера страны Муаммара Каддафи — Сейфа аль-Ислама Каддафи. Согласно сообщению ведомства, которое цитируют местные СМИ, он погиб от огнестрельного ранения.

«Следователи в сопровождении судебно-медицинских экспертов и специалистов (по оружию, отпечаткам пальцев, токсинам и другим областям) осмотрели тело погибшего, и в результате осмотра было доказано, что жертва получила огнестрельные ранения, ставшие причиной смерти», — говорится в сообщении генпрокуратуры.

Следователи продолжают искать улики, устанавливать личности подозреваемых, а также принимать необходимые юридические меры для возбуждения уголовного дела. Ведомство также отчиталось о создании отдельной комиссии, которая будет расследовать обстоятельства смерти Каддафи-младшего.

Согласно заявлению сторонника Сейфа аль-Ислама, его убили в собственной резиденции в городе Зинтан на западе страны 3 февраля. Абдулла Отман утверждает, что четыре вооруженных человека ворвались в дом, выключили камеры и «ликвидировали» Каддафи-младшего. Источник близкий к семье Каддафи рассказал, что Саифа убили в ходе перестрелки в саду его дома.

Ливийские СМИ сообщают, что Каддафи-младший погиб во время столкновения с 444-й боевой бригадой. На этом фоне группировка опубликовала в своих соцсетях заявление, в котором отрицает «прямую или косвенную» причастность к смерти Саифа.

444-я боевая бригада — военное подразделение, которое подчиняется Министерству обороны Правительства национального единства Ливии.

В сообщении говорится, что бригада не дислоцирована в Зинтане, преследование Каддафи-младшего не входило в список ее задач.

«Бригада не имеет никакого отношения к произошедшему в Зинтане, и он не имеет прямой или косвенной связи с происходящими там столкновениями», — цитирует заявление Al Hadath.

Сайф аль-Ислам Каддафи — старший сын убитого в 2011 году лидера Ливии Муаммара Каддафи. Родился 25 июня 1972 года в Триполи. Активно поддерживал отца во время протестов «арабской весны» в 2011 году.

После казни Муаммара Каддафи в том же году, группа повстанцев захватила Саифа в плен, однако ему удалось выжить. В 2021 году он дал интервью The New York Times, в котором заявил, что мог бы объединить страну и назвал «арабскую весну» провалом. В ноябре того же года Каддафи-младший решил баллотироваться на пост президента Ливии.