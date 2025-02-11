Дональд Трамп всегда любил крупные сделки с недвижимостью. Еще до инаугурации президент США планировал завладеть Панамским каналом и Гренландией, а накануне заявил о намерении купить сектор Газа. Риторика республиканца даже получила на Западе отдельный термин — «трампериализм». Осуществление территориальных планов Трампа кажется невероятным, но в какую денежную сумму они могли бы обойтись ему в теории? RTVI собрал примерные оценки западных экспертов.

Сектор Газа: нужно восстановить

Как только Дональд Трамп не называл сектор Газа в последнее время: «символ смерти и разрушения», «площадка под снос», «крупный объект недвижимости», а также потенциальная «Ближневосточная Ривьера», где смогут жить «люди со всего мира». А после переговоров с израильским премьером Биньямином Нетаньяху президент США высказался за то, чтобы Вашингтон взял Газу под свой контроль и провел там работы по разминированию и последующему восстановлению.

Палестинцев, проживающих в Газе, Трамп предложил переселить в «гораздо лучшее жилье» в соседних странах. Это беспрецедентное заявление раскритиковал, в частности, Реджеп Тайип Эрдоган. «Никто не может заставить народ Газы покинуть свою вечную родину», — сказал глава Турции.

Позже Трамп еще больше подлил масла в огонь. 9 февраля американский президент сообщил журналистам, что «намерен купить Газу и владеть ею», делегировать восстановление в том числе странам Ближнего Востока и при этом не допустить «возвращения ХАМАС». Член политбюро ХАМАС Иззат ар-Рашк высказывание Трампа осудил. «Газа — это не собственность, которую можно продать или купить», — подчеркнул он.

В силу сложных исторических и геополитических переплетений в регионе стоимость предполагаемой покупки Газы Трампом определить невозможно. Но недавно в ООН озвучили примерную сумму, необходимую для восстановления территории до довоенного состояния, — $80 млрд. Пока неизвестно, кто именно понесет эти расходы.

В прошлогоднем отчете ООН есть и другая впечатляющая цифра: в международной организации оценили срок восстановления Газы, если та по окончании боевых действий так и останется под блокадой, в 350 лет — и это только для того, чтобы вернуться к уровню ВВП 2022 года.

Гренландия: богатство в залежах

Стоимость территории Гренландии, которую США неоднократно хотели приобрести еще до Трампа, сегодня можно оценить примерно в сумму от $12,5 млрд до $77 млрд. Такие «расценки» в разговоре с The New York Times привел застройщик и бывший экономист Федерального резервного банка Нью-Йорка Дэвид Баркер.

В 1946 году США предлагали Дании за Гренландию $100 млн в золотых слитках (сегодня $1 млрд), но Копенгаген на сделку не согласился. А Дональд Трамп рассматривал возможность покупки острова еще в свой первый президентский срок.

Для оценки минимальной и максимальной стоимости Гренландии Баркер исходил из покупок Вашингтоном Американских Виргинских островов и Аляски, которые были приобретены у Дании и Российской империи соответственно. Затем эксперт изменил суммы с учетом инфляции и экономического роста.

Так, Баркер скорректировал цену Виргинских островов (бывшая Датская Вест-Индия) в 1917 году с учетом 500-кратного роста ВВП Дании — тогда Белый дом заплатил $25 млн (около $657 млн сегодня). Таким образом минимальная стоимость Гренландии составила $12,5 млрд.

А корректировка цены за Аляску ($7,2 млн золотом) с учетом роста ВВП США привела к $77 млрд — максимальной стоимости Гренландии. Впрочем, ни одно из этих сравнений не идеально, отмечает The New York Times.

По данным Всемирного банка, ВВП Гренландии в 2021 году составлял $3,24 млрд, но истинная стоимость ледяного острова кроется в запасах полезных ископаемых. Газета Financial Times предполагала, что гренландские ресурсы стоят $1,1 трлн, но Баркер подверг эту оценку сомнению.

«Правительство США не получит полной выгоды от добычи ресурсов. Оно продаст права на бурение и добычу компаниям, которые сами будут считать свои издержки и прибыли», — цитирует NYT слова эксперта.

Панама: достаточно одного канала

В своей инаугурационной речи 20 января Дональд Трамп предъявил территориальные претензии именно на Панамский канал, а не на Гренландию или Газу. На такой крупный национальный актив установить цену проще: так, опрошенные Forbes эксперты оценили первоначальную теоретическую стоимость важнейшего водного маршрута в Западном полушарии в диапазоне от $70 млрд до $120 млрд.

Однако, по мнению юриста Мэтта Нойрингера, за Панамский канал следует отдать минимум от $125 млрд до $250 млрд. К такому выводу эксперт пришел, взяв вклад канала в годовой ВВП Панамы (примерно от $2,5 млрд до $5 млрд) и умножив его на любой срок сделки — в данном случае, на 50 лет аренды.

Другой собеседник издания, юрист Патрик Хардер, предполагаемую оценку Панамского канала приводить отказался. «На это накладывается огромная геополитическая нагрузка. Нельзя сказать, сколько он [Панамский канал] стоит, потому что он стоит столько, за сколько его желают продать, — а я думаю, что здесь довольно нежелающий этой сделки продавец», — подчеркнул эксперт.