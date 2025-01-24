Дональд Трамп неоднократно утверждал, что Панамским каналом управляет Китай. В Панаме и Пекине, укрепивших двухстороннее сотрудничество в последние годы, это отрицают. А накануне Вашингтон отправил Панаме новый сигнал — именно туда в свою первую заграничную поездку может отправиться новый госсекретарь США Марко Рубио. Как развиваются события вокруг Панамского канала и что именно там делает Китай — в материале RTVI.

Что Трамп говорил про Панамский канал

Дональд Трамп в своей инаугурационной речи упомянул Китай исключительно в контексте Панамского канала. «Американские корабли подвергаются чрезмерно завышенным сборам, с ними не обращаются справедливо ни в каком виде, это касается и ВМС США. И, что самое главное, Китай управляет Панамским каналом, а мы не отдавали его Китаю. Мы передали его Панаме. И мы забираем его обратно», — заявил новоиспеченный президент США.

Республиканец не первый раз выступил с подобным заявлением. После победы на выборах Трамп высказывался за то, чтобы США взяли Панамский канал под свой контроль (впрочем, как и Гренландию с Канадой). 25 декабря он поздравил с Рождеством «всех, включая замечательных солдат Китая, которые с любовью, но незаконно эксплуатируют Панамский канал».

Панамский канал был построен американцами в начале XX века. Вокруг него была создана Зона Панамского канала, которой США управляли до 1979 года как «неинкорпорированной территорией». В 1977 году Вашингтон и Панама договорились о постепенной передаче канала под контроль панамского правительства. Процесс завершился 31 декабря 1999 года. Этому предшествовало ухудшение американо-панамских отношений в конце 1980-х годов. В начале 1990 года в результате военной операции США был свергнут стоящий у власти главнокомандующий панамской армией Мануэль Норьега, которого американцы вывезли в Майами и там судили по обвинению в торговле наркотиками и преследовании политических оппонентов.

Как Панама и Китай отреагировали на заявления Трампа

После инаугурации Трампа президент Панамы Хосе Рауль Мулино назвал его высказывания о канале «ложью». Он добавил, что этот маршрут «принадлежит и будет принадлежать Панаме». «Панамский канал не был уступкой или подарком от Соединенных Штатов», — подчеркнул глава Мулино на ВЭФ в Давосе. Панамские власти даже направили жалобу в ООН из-за слов Трампа.

Еще до вступления Трампа в должность президента глава администрации Панамского канала Рикаурте Васкес Моралес говорил, что Китай не контролирует эту транспортную артерию, а американские суда не могут получать более выгодные эксклюзивные условия. «Это нарушит договор о нейтралитете, международное право и приведет к хаосу», — предупредил он.

Наконец, о непричастности Пекина и китайские власти. «Китай не участвовал в управлении и эксплуатации канала, никогда не вмешивался в дела канала, всегда уважал суверенитет Панамы над каналом и признавал канал как постоянно нейтральный международный водный путь», — сказала официальный представитель МИД КНР Мао Нин.

Через Панамский канал проходит примерно 5% всех морских перевозок в мире. Большинство грузов приходится на США, второе место занимает Китай, третье — Япония.

Укрепление партнерства Китая и Панамы



В 2017 году Панама отказалась от признания независимости Тайваня, установила дипломатические отношения с Китаем и начала сотрудничать с Пекином в рамках проекта «Один пояс и один путь». Как говорится в пресс-релизе правительства Панамы, посетивший страну китайский чиновник окрестил эти события «самым важным дипломатическим достижением Китая» того года.

В 2018 Панаму посетил и глава КНР Си Цзиньпин. Тогдашний панамский президент Хуан Карлос Варела процитировал слова китайского лидера о том, что «экономика Китая — это океан». «Я хочу дополнить эти слова, сказав, что Панама соединяет два океана, и его визит укрепляет позиции нашей страны как торгового партнера Китая и ворот в Латинскую Америку», — отметил Варела.

Китай добился успеха в улучшении отношений не только с Панамой, но и с другими странами региона: Никарагуа, Доминиканской Республикой, Сальвадором и Гондурасом. В частности, китайские инвесторы уже более десяти лет обсуждают с властями Никарагуа такой крупномасштабный проект, как Никарагуанский канал — альтернативу каналу Панамскому.

Какой бизнес ведут на Панамском канале китайские компании

Первым крупным плодом укрепления дипломатических отношений Китая с Панамой стало открытие в 2024 году круизного терминала Амадор, построенного китайской компанией China Harbor Engineering Company. Другой значимый проект, находящийся в стадии строительства под руководством китайского консорциума, — это Четвертый мост через Панамский канал.

Порты Бальбоа и Кристобаль, расположенные на тихоокеанской и атлантической сторонах канала, с 1997 года управляются Hutchison Port Holdings, головной организацией компании Panama Ports Company. Это дочка гонконгского конгломерата CK Hutchison Holdings, принадлежащего бизнесмену Ли Ка-шингу, одному из богатейших людей мира.

Впрочем, это лишь часть логистической империи гонконгской корпорации. CK Hutchison Holdings управляет 53 портами в 24 странах, включая Великобританию, Нидерланды и Австралию. Портовый бизнес принес конгломерату в первой половине 2024 года около 15% прибыли, отмечает Bloomberg.

В 2021 году соглашение с CK Hutchison Holdings как оператором портов Бальбоа и Кристобаль было продлено на 25 лет. Хотя эти логистические центры и находятся под контролем конгломерата, он ими не владеет.

А на фоне недавних заявлений Дональда Трампа панамские власти начали «исчерпывающую» проверку Panama Ports Company, чтобы «гарантировать эффективное и прозрачное использование государственных ресурсов». Как передает South China Morning Post со ссылкой на источник, таким образом Панама хочет получить «конкретные данные», чтобы опровергнуть утверждение Трампа о контроле Китая над Панамским каналом.

Панамский приоритет Рубио

Новый государственный секретарь США Марко Рубио планирует посетить Панаму уже в конце января — начале февраля, сообщило издание Politico со ссылкой на американских чиновников. По их данным, затем Рубио отправится в официальным визитом в Гватемалу, Сальвадор, Коста-Рику и Доминиканскую Республику (в ней в этом году пройдет саммит стран Западного полушария).

Bloomberg отмечает, что обычно американские госсекретари совершают свои первые поездки к главным с точки зрения геополитики союзникам США: например, Энтони Блинкен (занимал должность при Джо Байдене), заступив на пост главы Госдепартамента, отправился в Японию, а Рекс Тиллерсон (возглавлял Госдеп в начале первого президентского срока Трампа) — в Германию.

Рубио решил сначала поехать в страны Западного полушария, потому что «там мы живем», отметила представитель Госдепартамента Тэмми Брюс. По словам собеседников Politico, Рубио хочет обсудить с властями Панамы как минимум два вопроса: сокращение нелегальной миграции и стремление Трампа вернуть под контроль США Панамский канал.

Как и американский президент, Рубио также критиковал амбиции Китая и называл канал «стратегически уязвимым местом», поскольку портами с его обоих концов управляют «государственные китайские компании». «Если [Китай] прикажет компании закрыться или помешать нашему транзиту, то им придется это сделать», — считает госсекретарь США.