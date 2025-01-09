Избранный президент США Дональд Трамп опубликовал в соцсети Truth Social карту, на которой Гренландия, Канада и Соединенные Штаты выделены одним цветом. Все три государства подписаны на карте, также отмечены две столицы ― Вашингтон и гренландский Нуук.

Трамп не объяснил смысл публикации. Днем ранее он публиковал в Truth Social карты с Канадой в составе США. Политик и ранее высказывался о необходимости сделать Канаду 51-м штатом США, а также завладеть Гренландией. В последнее время эти разговоры возобновились, в том числе в связи с отставкой канадского премьер-министра Джастина Трюдо. Последний заявил, что Канада «черта с два» станет американским штатом.

На пресс-конференции 7 января Трамп не исключил применения военной силы или экономического давления, чтобы установить контроль над желаемыми территориями. Официальный представитель Пентагона Сабрина Сингх заявила, что ей неизвестно о существовании планов военного захвата Гренландии.

Министр иностранных дел Дании Ларс Лёкке Расмуссен допустил, что Гренландия, которая сейчас является датской автономией, может обрести независимость, если этого захотят ее жители. Однако, по его мнению, она вряд ли станет американским штатом.

«Мы открыты для диалога с американцами о том, как мы можем сотрудничать еще теснее, чем сейчас, чтобы обеспечить реализацию американских амбиций», — сказал глава датского МИД.

Трамп и во время первого президентского срока размышлял о покупке Гренландии у Дании, но сейчас его союзники и советники предупредили датских чиновников о серьезности намерений избранного главы Белого дома, утверждают источники CNN. По данным телеканала, в Копенгагене «тщательно взвешивают», как отреагировать на заявления Трампа, не вызвав серьезного разрыва с близким союзником и членом НАТО.

Источники CNN в Дании и США заявили, что не понимают одержимости Трампа приобретением Гренландии, особенно с учетом того, что у США уже есть с островом десятилетнее соглашение об обороне, позволившее Вашингтону нарастить там значительное военное присутствие.

В то же время представитель Пентагона в беседе с телеканалом отметил, что стремление Гренландии к независимости от Дании вызывает беспокойство, поскольку в этом случае остров может стать «более политически нестабильным и более уязвимым для российского и китайского влияния». Собеседник CNN также назвал спорным вопрос о членстве Гренландии в НАТО в случае обретения независимости.

После недавних заявлений Трампа о Гренландии туда отправился его сын Дональд Трамп — старший. 7 января он опубликовал в соцсети Х фотографию в окружении людей, которые держат американский флаг и одеты в бейсболки с надписью «Вернем Америке былое величие».

«Гренландия любит Америку и Трампа!!! <…> Они просто хотят иметь возможность использовать те невероятные ресурсы, которые у них есть, и позволить себе, своей стране и своим детям процветать», — написал Трамп-младший.