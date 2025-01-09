Не успел избранный президент США Дональд Трамп официально вступить в должность, а уже потряс мировую общественность. Причем не обещаниями скорого мира на Украине, а своими амбициями установить контроль над Гренландией, а заодно над Панамским каналом и даже Канадой. О том, могут ли США получить самый большой остров на планете и что говорит об этом американское законодательство, — в материале RTVI.

Получить в дар или оккупировать

Технически сценарий, когда Гренландия отходит к Соединенным Штатам, судя по всему, возможен. По крайней мере, в распоряжении США уже есть острова, которые достались стране в XIX и XX веках. На сайте министерства внутренних дел страны есть целый раздел, который так и называется: «Процесс приобретения островных территорий».

Ведомство ссылается на международное публичное право, которое, «по-видимому, признает пять способов приобретения островных территорий». На сайте приводятся цитаты из трудов американского юриста Уильяма Перла, его немецких коллег Лассы Оппенгейма и Георга Шварценбергера, а также на прецеденты из американской истории.

Первый и самый популярный, если можно так выразиться, — это уступка или передача (сession). Эта процедура подразумевает, что одна страна, у которой была официальная власть над островной территорией, уступает ее другому государству.

«Суверены могут осуществлять уступку только в договоре между уступающим и приобретающим суверенами. Уступка требует владения или оккупации приобретающим сувереном», — говорится на сайте департамента.

В истории Соединенных Штатов были такие случаи. Так Вашингтону достались Пуэрто-Рико и Гуам в 1899 году после испано-американской войны, Американские Виргинские острова от Дании в 1917-м, Американское Самоа в 1900-м от Великобритании и Пруссии, Северные Марианские Острова в 1986-м и атолл Пальмира, который находится к югу от Гавайев, в 1898 году.

Второй способ — это, собственно, оккупация (occupation). Министерство внутренних дел США отмечает, что имеется в виду «акт присвоения островной территории, которая не находится под верховной властью другого суверена». Сейчас у США есть 8 островных территорий, которые были приобретены таким образом: острова Бейкер, Джарвис, Хауленд, Навасса, а также атолл Джонсон, риф Кингмен, банка Бахо-Нуэво и банка Серранилья.

Третий сценарий — покорение (subjugation). Оно предполагает сначала завоевание, а потом формальную аннексию. Но чтобы способ сработал, страны (подразумевается — воюющие) должны заключить мирный договор или просто прекратить боевые действия.

Четвертый вариант — прирост (accretion). Это расширение существующих земель из-за геологических изменений, к примеру, если образовался новый остров на реке. За свою историю США не получали земли таким способом.

Последний способ — получить острова по сроку давности (prescription). Предполагается, что изначально территория находится под властью другого государства, однако в итоге она приобретается другим посредством «непрерывного и беспрепятственного осуществления верховной власти в течение периода, который необходим чтобы под влиянием исторического развития создать всеобщее убеждение, что нынешнее положение вещей соответствует международному порядку». Такой вариант Соединенные Штаты тоже не использовали.

Гренландия продается?

Из всех этих способов наиболее мирный и относительно возможный — это уступка. Которая, конечно же, предполагает покупку Гренландии. Как пишет CNN, в свой первый президентский срок Дональд Трамп уже думал о том, чтобы купить у Дании крупнейший остров, однако тогда Копенгаген назвал идею абсурдной. Теперь же советники и союзники 47-го главы США предупредили датских чиновников о «серьезности его намерений», сообщил телеканал со ссылкой на источники.

6 января Трамп объявил о том, что его сын Дональд Трамп-младший оправится вместе с несколькими представителями в Гренландию с визитом.

«Мы будем защищать ее и беречь от очень злобного внешнего мира. Сделаем Гренландию снова великой!» — написал он в своей соцсети Truth Social.

И действительно, 7 января сын избранного президента отправился на остров. Впрочем, он заверил, что его поездка носит частный характер и вообще туристическая.

На фоне шума вокруг Гренландии премьер-министр Дании Метте Фредериксен заявила, что не может представить, что американская сторона будет использовать военную или экономическую силу для контроля над островом. Также она призвала уважать тот факт, что только сама Гренландия может определять свое будущее.

Остров на протяжении 600 лет был частью Дании, однако сейчас он контролирует большую часть своих внутренних дел. В 2009-м Гренландия получила широкую автономию в вопросах самоуправления, в том числе и право провозгласить независимость путем референдума. Так что теоретически если остров провозгласит независимость, то может принять решение вступить в союз с Соединенными Штатами. Один из вариантов — заключить договор «О свободной ассоциации». Так, к примеру, сделали Микронезия, Маршалловы Острова и Палау.

К слову, в Копенгагене уже допустили возможность отделения Гренландии.

«Мы полностью признаем, что у Гренландии есть собственные устремления. Если они осуществятся, Гренландия станет независимым государством, хотя вряд ли захочет стать американским штатом», — заявил министр иностранных дел Дании Ларс Лёкке Расмуссен.

Премьер-министр Гренландии Муте Эгеде в новогодней речи намекнул на возможность провести референдум о независимости в 2025 году — по его словам, «настало время сделать следующий шаг». Но и он подтвердил, что «Гренландия не продается».

Канада и Панамский канал

В конце декабря 2024 года Дональд Трамп вспомнил о другой территории — Зоне Панамского канала. Избранный президент заявил, что если не отменят «непомерно высокие пошлины и сборы», то Соединенные Штаты могут вернуть себе контроль над каналом.

«Сборы, взимаемые Панамой, нелепы, особенно если учесть необычайную щедрость, проявленную к Панаме США. Этот полный грабеж нашей страны должен немедленно прекратиться. Мы никогда не позволим, чтобы это попало не в те руки!» — написал политик в Truth Social.

У этой транспортной артерии непростая история, особенно в том, что касается постройки. За проект в разные годы брались Испания, Франция и Великобритания, однако череда войн и неурядиц привела к тому, что именно США получили исключительное право на сооружение Панамского канала.

Вокруг него образовалась Зона Панамского канала, которая с 1903-го по 1979 год находилась под управлением Соединенных Штатов как «неинкорпорированная территория». После этого части Зоны постепенно передавались Панаме, процесс завершился 31 декабря 1999 года.

Еще одной страной, которая попала под раздачу, стала Канада. 6 января премьер-министр северной страны-соседки Соединенных Штатов Джастин Трюдо объявил, что покинет пост после 10 лет во главе правительства.

«Я намерен уйти с поста лидера партии и премьер-министра после того, как партия выберет нового лидера. Я не могу быть тем, кто будет нести знамя либералов на следующих выборах», — сообщил он на пресс-конференции.

Узнав об этой новости, 47-й президент США тут же предложил Канаде стать 51-м американским штатом.

«Многие люди в Канаде хотели бы быть 51-м штатом. США больше не могут терпеть огромные торговые дефициты и субсидии, необходимые для выживания Канады. Джастин Трюдо знал это и подал в отставку», — прокомментировал Трамп новости об отставке канадского премьера.

Также избранный американский лидер опубликовал карту, на которой США и Канада представлены как одна страна. Ранее он уже позволял себе шутки по поводу присоединения Канады, а Трюдо называл ее будущим «губернатором».

Когда-то страна представляла собой комплекс французских и британских колоний, но в итоге получила независимость. Впрочем, этот процесс длился дольше века и завершился в 1982 году — тогда был были разорваны последние конституционные и законодательные связи между Канадой и Великобританией. Сейчас страна входит в Содружество наций — объединение государств, в котором состоят Соединенное Королевство и почти все его бывшие доминионы, колонии и протектораты. Из-за этого формально глава Канады — британский король Карл III.