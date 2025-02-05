Дональд Трамп заявил о том, что США должны взять под контроль сектор Газа и восстановить регион, а палестинцев нужно переселить в соседние страны. Израиль поддержал эту позицию, а радикальное движение ХАМАС и некоторые арабские страны выступили против. Насколько идеи Трампа реализуемы и что ждет Ближний Восток после его прихода к власти — в материале RTVI.

О словах Трампа и реакции на них

Во время встречи с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху американский лидер заявил, что США готовы взять под контроль сектор Газа, начать его зачистку, а также «развивать его и создавать тысячи рабочих мест». Он отметил, что в случае необходимости туда могут быть введены американские войска.

«Мы будем владеть этим местом и нести ответственность за демонтаж всех опасных неразорвавшихся бомб и другого оружия на территории, — сказал политик. — Разровняем территорию и избавимся от разрушенных зданий, выровняем ее, создадим экономическое развитие, которое обеспечит неограниченное количество рабочих мест и жилья для жителей района».

Также он вновь предложил переселить палестинцев в другие страны, кроме Египта и Иордании. Трамп также заявил, что жители сектора Газа вряд ли захотят потом возвращаться, потому что в регионе все разрушено.

По его мнению, разрушенная войной Палестина может со временем превратиться «в Ривьеру Ближнего Востока», где могли бы жить «люди со всего мира». Нетаньяху поддержал позицию президента США, отметив, что реализация планов Вашингтона «может изменить историю» и к идеям Трампа стоит прислушаться.

В ХАМАС уже отвергли предложение Трампа, заявив, что оно является поощрением политики Израиля по «насильному вытеснению» палестинцев.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в Кремле слышали предложение Трампа переселить жителей сектора Газа, но также «слышали и видели заявления из Омана, столицы Иордании, Каира, столицы Египта, где говорилось о неприятии такой идеи». Он отметил, что Москва точно так же «смотрит на происходящее на Ближнем Востоке».

The Wall Street Journal со ссылкой на источник пишет, что ранее Трамп в телефонном разговоре с Нетаньяху называл сектор Газа «первоклассной недвижимостью» и интересовался, какие отели там можно построить. Но тогда он не говорил о том, чтобы взять регион под контроль США, отмечает газета.

Советник офиса главы израильского правительства Дмитрий Гендельман сообщил, что во время встречи Нетаньяху подарил Трампу пейджер, на что тот ответил: «Это была грандиозная операция». Позднее президент США вручил премьер-министру Израиля фотографию с их визита с надписью: «Биби, великий лидер».

Подарок Нетаньяху отсылает к операции Израиля в Ливане в сентябре 2024 года, когда в результате массовых взрывов пейджеров, используемых членами группировки «Хезболла», поддерживающих ХАМАС, погибли десятки человек, несколько тысяч получили ранения.

«К этому надо относиться скептически»

Политконсультант, глава агентства «Дубравский консалтинг» Павел Дубравский заявил RTVI, что в ситуации с Трампом «всегда сложно однозначно ответить, что — популизм, а что — конструктивное предложение». Но в этой ситуации, продолжил он, следует «к этому относиться более скептически» минимум по трем причинам.

Во-первых, Трамп, отметил эксперт, не дал ответа, готовы ли другие страны принять беженцев из сектора Газа.

«По тому, что мы видели за последний год, — нет, не готовы, на самом деле. Второе — мы видим, что он не дал конкретный ответ по поводу того, кто будет проживать на этой территории, а это ключевой вопрос, на самом деле — кто именно будет там жить?» — подчеркнул Дубравский.

Кроме того, добавил политолог, Трамп «успел рассориться, скажем так, в легкой версии» с Нетаньяху, потому что тот узнал об идеях американского политика из соцсетей и СМИ. Это говорит о том, сказал Дубравский, что политика США на Ближнем Востоке не согласовывается с одним из главных их союзников — с Израилем.

«Поэтому я бы относился к этому скорее скептически. Более того, мне кажется, что это пока такая манифестация, скорее, нежели реальное действие. Но я бы не исключал, что Трамп действительно может на это пойти. <…> Важно помнить, что Трамп все-таки хочет остаться в истории миротворцем, <…> хочет, чтобы его запомнили как человека, который не развязал ни одного конфликта, ни одной войны, но при этом остановил большое количество из них, насколько это будет возможно», — сообщил собеседник RTVI.

Дубравский отметил, что с приходом Трампа к власти «мир окончательно повернулся к новой мировой, международной политической системе».

«Она называется очень просто: «Кто сильнее, тот и прав» <…> Вопрос в последствиях — не будет ли так, что спустя четыре года президентства Трампа, когда придет новый президент, это [новая система] станет еще одной из точек хаоса, которой на сегодняшний день, по сути, является. Вот это ключевой вопрос», — добавил эксперт.

«Есть определенная интрига»

Глава исследовательского центра «Ближний Восток — Кавказ» Станислав Тарасов заявил RTVI, что раньше слова Трампа о мире в секторе Газа и выселении палестинцев воспринимались как «простой популизм».

«Что касается Палестины — было заявлено, что из нее сделают второе Монте-Карло, обеспечат постройку на побережье Средиземного моря отелей, то есть — преобразуют этот регион. Это воспринималось как популистская идея. <…> Но вот сейчас Трамп второй раз заявил, теперь он обсуждает эту ситуацию с Нетаньяху», — отметил эксперт.

И в этой ситуации «есть определенная интрига», продолжил Тарасов.

«Трамп вызвал Нетаньяху на ковер, потому что есть силы, которые требуют, чтобы после выполнения первого этапа соглашения с Газой по обмену заложниками Израиль перешел к силовому сценарию, так как палестинцы вернулись, в том числе в разрушенные жилища и города. Более того, стала формироваться стихийная система управления и так далее», — сказал он.

И сейчас некоторые «представители этих сил», которые требуют продолжения боевых действий, задаются вопросом, добавил Тарасов: «А за что мы боролись? Палестинский ХАМАС сохранился и, более того, еще больше укрепился».

Трамп выступает против такого развития сценария, уточнил собеседник RTVI, поэтому он и «решил высказать идею, что никакого ХАМАС не будет в Палестине, что пройдет депортация».

«Тем самым он пытается помешать Нетаньяху перейти ко второму этапу, то есть начать войну. Будет ли этот сценарий реализован — сказать сложно, но просматриваются контуры большого глобального плана Трампа. Он не случайно проводит переговоры по возвращению к плану Кушнера, то есть — возвращению к Авраамовым соглашениям, когда арабские страны обязались восстановить Палестину, выделить средства и так далее», — сообщил Тарасов.

Ждать ли новой войны между Израилем и ХАМАС

Эксперт напомнил, что разговор с Нетаньяху произошел у Трампа перед первым его визитом на Ближний Восток, а именно — в Саудовскую Аравию. Последняя, напомнил востоковед, выдвигает идею о создании «Союза арабских государств», в то время как американский лидер считает, что судьбу Палестины должны решать не только арабские страны, но и Израиль с США.

«Посмотрим, что из этого выйдет. Арабам уже предлагали ввести на территорию Палестины так называемых арабских миротворцев. А кто будет это делать, кто будет создавать такой корпус — сказать пока сложно. <…> Настойчивость, с которой американцы пытаются изменить ситуацию на Ближнем Востоке, создает определенные нюансы и дестабилизирует ситуацию», — подчеркнул Тарасов.

Реализация предложений Трампа вполне допустима, в том числе с позиции Израиля, потому что это давний, просчитанный и продуманный план, уточнил эксперт.

«Если в первую каденцию Трампа ничего не получилось, у него была плохая команда, то сейчас, по всем признакам, он создал достаточно сильную команду, интеллектуально подготовленную. И, кстати говоря, его проекты, которые вбрасываются, имеют серьезное историческое обоснование, основанное на базе тщательного анализа. Трамп взялся серьезно для решения проблемы, это факт. Получится ли? Сказать сложно. Хотя он говорит, что на Ближнем Востоке решается все быстрее, чем получится на Украине, но посмотрим, потому что здесь тоже есть свои серьезные проблемы», — отметил Тарасов.

Стоит понимать, подчеркнул собеседник RTVI, что позиция США в этом вопросе демонстрирует «больший произраильский уклон во внешней политике», что в итоге может привести к новой войне между Израилем и ХАМАС. Сейчас все будет зависеть от того, как отреагирует Иран и другие страны на Ближнем Востоке, заключил он.