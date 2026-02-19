19 февраля в Вашингтоне состоится первое заседание Совета мира, созданного по личной инициативе президента США Дональда Трампа. По словам американского лидера, там участники объявят о выделении $5 млрд для восстановления сектора Газа, а также об отправке туда военных. В Совете мира уже почти 30 стран, а на саммите в США будут присутствовать как минимум 20 делегаций. Подробнее о том, кто будет на Совете мира, и чего стоит ожидать от первого заседания детища Трампа, — в материале RTVI.

Первая встреча в истории

Подписание устава Совета мира состоялось лишь месяц назад — во время Всемирного экономического форума в Давосе. Тогда к новой организации решили присоединиться 18 стран, не считая США: Азербайджан, Аргентина, Армения, Бахрейн, Болгария, Венгрия, Индонезия, Иордания, Казахстан, Катар, Марокко, Монголия, Объединенные Арабские Эмираты, Пакистан, Парагвай, Саудовская Аравия, Турция и Узбекистан. Кроме того, свою подпись поставили и власти частично признанной республики Косово.

Позже список стран-участниц расширился. В него добавились Албания, Беларусь, Вьетнам, Египет, Камбоджа, Кувейт и Сальвадор. 11 февраля к Совету мира присоединился и Израиль.

Ранее Трамп объявил, что первое заседание состоится уже 19 февраля, причем пройдет в Вашингтоне в «Институте мира Дональда Дж. Трампа», который до декабря 2025-го назывался «Американский институт мира».

«Всего месяц назад два десятка уважаемых членов-основателей присоединились ко мне в Давосе, чтобы отметить официальное создание организации и представить смелое видение будущего для гражданского населения Газы, а затем и далеко за ее пределами — МИР ВО ВСЕМ МИРЕ! 19 февраля я снова соберусь с членами Совета мира», — написал он в своей соцсети Truth Social.

Свое участие в первом заседании уже подтвердил президент Индонезии Прабово Субианто, аргентинский лидер Хавьер Милей, премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, премьер-министр Пакистана Шехбаз Шариф, президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев, премьер-министр Армении Никол Пашинян, премьер-министр Албании Эди Рама, лидер ЦК Компартии Вьетнама То Лам, премьер-министр Египта Мустафа Мадбули, глава МИД Турции Хакан Фидан, министр иностранных дел Израиля Гидеон Саар, глава МИД Марокко Насер Бурита.

Кроме того, свое участие подтвердили власти Болгарии. Также в первом заседании Совета миру примут участие Южная Корея, Еврокомиссия, Италия, Кипр, Греция и Румыния, но в качестве наблюдателей.

На Совет мира согласны не все

Бросается в глаза, что в списке участников присутствует лишь небольшое количество европейских стран — и этому есть объяснение. Дело в том, что представители государств Европы получили приглашение вступить в новую организацию Трампа, но отказались это делать, в том числе опасаясь, что Совет мира может превратиться в альтернативу ООН или даже заменить ее.

В список тех, кто не согласился вступать в Совет, вошли: Великобритания, Германия, Франция, Италия, Норвегия, Словения, Швеция, Греция и Украина. Кроме того, в январе Трамп объявил, что отзывает приглашение Канады. Также 17 февраля о нежелании вступать в Совет мира объявил Ватикан.

Но есть и те, кому приглашение поступило, но власти еще не приняли решение. Среди них Китай, Индия, Кипр, Хорватия, Сингапур и Россия. В частности, в Кремле заявили RTVI, что тема Совета мира «по-прежнему в проработке в МИД». Также пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил, что «никто не планирует» ехать на первое заседание.

Несмотря на то, что Беларусь официально присоединилась к Совету мира, президент Александр Лукашенко не будет присутствовать на первом заседании. В пресс-службе белорусского лидера объяснили, что слишком поздно получили приглашение, а рабочий график главы государства уже был распланирован. Тем не менее, начали появляться слухи, что его в США «не пустил» президент России Владимир Путин. Позже Лукашенко опроверг их.

«Он бы, наоборот, сказал: слушай, вот ты там будешь на Совете, передай Дональду это, это, это», — рассказал президент Беларуси.

Все ради Газы

Первое заседание Совета будет посвящено восстановлению сектора Газа — палестинского эксклава, практически полностью разрушенного войной между Израилем и группировкой ХАМАС, которая началась после теракта 7 октября 2023 года.

Газа уже год не отпускает Дональда Трампа — президент США высказывал идеи о секторе еще год назад, в первые недели своего возвращения в Белый дом. Он говорил, что Вашингтон планирует установить контроль над сектором Газа для проведения масштабных работ по разминированию и последующему восстановлению территории. Также американский лидер называл Газу потенциальной «Ближневосточной Ривьерой», где смогут жить «люди со всего мира».

В феврале 2025-го в ООН заявили, что сумма, необходимая для восстановления этой территории до довоенного состояния, составляет примерно $80 млрд. Позже это значение снизилось до $70 млрд.

И вот в 2026 году Трамп, похоже, нашел решение проблемы финансирования, а точнее — первого взноса. В преддверии первого заседания президент США рассказал, что на встрече в Вашингтоне страны объявят о выделении $5 млрд «на гуманитарные усилия и усилия по восстановлению Газы».

И у Соединенных Штатов уже есть идеи, как это можно реализовать. На саммите в Давосе зять Трампа Джаред Кушнер, который уже прочно закрепился в общественном сознании как одни из главных американских переговорщиков (как раз в эти дне он вместе со Стивом Уиткоффом находился в Женеве), представил план по Газе. По его словам, строительные работы могут завершиться за 2-3 года, а для реализации плана потребуется около $25 млрд в том числе для развития современных коммунальных услуг.

Он продемонстрировал слайд-шоу с «генеральным планом» реконструкции Газа, который состоит из четырех этапов: Новый Рафах, или «город 1»; Хан-Юнис, или «город 2»; Центральные лагеря, или «город 3»; и Газа, или «город 4». В частности, в Новом Рафахе будет построено более 100 тыс. постоянных единиц жилья, 200 образовательных центров, 180 культурных, религиозных и профессиональных центров, а также 75 медучреждений. Кроме того, на одном из участков был показан эскиз застройки прибрежной зоны со 170 высотными зданиями, а также отелями и виллами на воде (той самой «Ближневосточной Ривьеры»).

Помимо денег для гуманитарных нужд и восстановления Газы Трамп анонсировал, что на первом заседании Совета будет принято решение отправить «тысячи военнослужащих» в состав Международных сил стабилизации и местной полиции, чтобы поддерживать в регионе безопасность и мир.