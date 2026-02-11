Представители Кремля не планируют ехать на первое заседание Совета мира, которое, по данным СМИ, состоится 19 февраля. Об этом RTVI сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«От Кремля никто не планирует. Тема Совета по-прежнему в проработке в МИД», — заявил пресс-секретарь российского президента в ответ на запрос RTVI.

RTVI также обратился за комментарием в Министерство иностранных дел России и в посольство в Вашингтоне.

Ранее газета The New York Times со ссылкой на пригласительное письмо и слова официальных лиц сообщила, что первое заседание Совета мира состоится 19 февраля в Вашингтоне. Также о предстоящей встрече писало издание Axios.

В пресс-службе президента Беларуси Александра Лукашенко рассказали, что ему поступило приглашение на первое заседание, однако белорусский лидер не сможет присутствовать на нем.

«К сожалению, мы его получили поздно, рабочий график президента на этот период уже был спланирован. Мы с удовольствием посетили бы Соединенные Штаты Америки, но есть вопросы, которые невозможно отложить», — сообщила пресс-секретарь главы государства Наталья Эйсмонт.

В январе на полях Всемирного экономического форума в Давосе состоялась официальная церемония подписания устава Совета мира. Свои подписи поставили представители 19 стран.

России также пришло приглашение присоединиться к Совету. Это предложение изучает российский МИД.