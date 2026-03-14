Россия может сыграть «очень конструктивную» роль в Газе и даже подключиться к восстановлению сектора при определенных условиях. Об этом в специальном интервью RTVI заявил посол Израиля в Москве Одед Йосеф, отвечая на вопрос о том, есть ли у его страны заинтересованность, чтобы Россия вошла в Совет мира по Газе Дональда Трампа.

По словам посла, Совет мира «призван попытаться дополнить другими средствами» результаты военной операции ЦАХАЛ.

«И один из самых важных компонентов, который предусмотрен на следующем этапе, — убедиться, что ХАМАС полностью разоружился и перестал быть значимым игроком в Газе. Я считаю, что если Россия этого желает и хочет играть роль, направленную на достижение именно этой цели — чтобы ХАМАС полностью разоружился и чтобы ХАМАС больше не имел права голоса в управлении повседневной жизнью Газы, то мой ответ — да», — заявил посол Израиля.

Посол также не исключил, что Израиль мог бы привлечь Россию к восстановлению Газы.

«Россия — очень серьезный глобальный игрок и я думаю, что Россия могла бы сыграть очень конструктивную роль — если она примет такое решение. И, конечно, нам тогда понадобится очень тесная координация касательно того, как это можно было бы осуществить», — заключил Одед Йосеф.

Устав Совет мира был подписан на Всемирном экономическом форуме в Давосе в январе 2026 года. Дональд Трамп рассказал, что многие страны заинтересованы в том, чтобы присоединиться. Он отметил, что «был бы рад видеть Китай и Россию». И президент России Владимир Путин, и председатель КНР Си Цзиньпин получили приглашения, но пока не приняли решение.

В Кремле заявили RTVI, что тема Совета мира «по-прежнему в проработке в МИД».