Экс-губернатор Брянской области, ныне депутат Госдумы Александр Богомаз, скорее всего, попадет в думский комитет по транспорту. Об этом RTVI рассказал источник, близкий к Совету Думы.

«Первым, кто попал под норму о конфликте интересов, стал Богомаз. Он сначала захотел в комитет по аграрной политике, но получил отворот: у него, по имеющимся данным, 20% картофельного рынка России», — сказал собеседник.

Еще один высокопоставленный собеседник RTVI заявил, что «позиция у руководства Думы жесткая — решено полностью ограничить тех, кто решил на должностях заниматься крышеванием своего бизнеса».

«Первые шаги в этом направлении сделаны, приняты необходимые поправки в регламент Госдумы в части назначения на должности председателей и заместителей председателей комитетов», — сказал он.

Накануне, 26 мая, в закрытой части пленарного заседания спикер Госдумы Вячеслав Володин представил Богомаза, напомнив, что экс-губернатор уже был депутатом и покинул ГД в 2014 году, рассказал источник RTVI.

Володин напомнил экс-губернатору о депутатской дисциплине: «Те, кто иногда покидает стены Государственной думы, на примере Александра Васильевича должны понимать, что можно и вернуться. Привычки губернатора искореняйте. Явка обязательна. Если вдруг проспите, прогул, вычет из зарплаты. А скоро выборы, поэтому старайтесь приходить пораньше».

Госдума 26 мая приняла поправку в регламент своей работы, согласно которой кандидат на должность председателя или заместителя председателя комитета будет обязан сообщать фракции о возможном конфликте интересов.

13 мая президент России Владимир Путин подписал указы об отставках Богомаза и Вячеслава Гладкова «по собственному желанию» — последний возглавлял Белгородскую область. На следующий день «Коммерсантъ» сообщил, что Богомаз стал депутатом Госдумы.

Бывший брянский губернатор уже был депутатом Госдумы в 2012—2014 годах: тогда он работал в аграрном комитете и комитете по науке и наукоемким технологиям. В 2014 году политик возглавил Брянскую область и руководил ею почти 12 лет.