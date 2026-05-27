Казахстан — слабый игрок на внешнеполитической арене, поэтому отношения с Россией для него критически важны, заявил в беседе с RTVI глава Евразийского аналитического клуба Никита Мендкович. Ранее стало известно, что 27 мая Астану посетит президент РФ Владимир Путин.

Это уже второй госвизит российского лидера в Казахстан в рамках одного президентского срока — случай, который помощник президента Юрий Ушаков назвал исключительным. «В рамках одного президентского срока проводится, как правило, один государственный визит, но поскольку этот визит — как второй государственный, это призвано, по предложению казахских друзей, подчеркнуть беспрецедентно высокий уровень отношений наших двух стран», — заявил он.

Мендкович отметил, что говорить о том, что Казахстан играет важную роль в регионе, не приходится.

«Будем честны, никакого усиления роли Казахстана в регионе нет. Это достаточно слабая во внешнеполитическом плане страна», — заявил он, указав на просчеты казахстанского МИД и ослабление экономики.

Бюджетный дефицит, с которым власти республики сталкиваются постоянно, по его словам, «не укрепляет государство». На этом фоне Москва остается для Астаны главным стратегическим партнером, отметил специалист.

«Участие в российских проектах, в российских инициативах — это основной возможный драйвер роста для Казахстана. <…> Мало на кого Астана может опереться в современном мире, и партнерство с Россией для нее крайне важно», — подчеркнул Мендкович.

В центре переговоров Путина и президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева, по его оценке, окажется прежде всего экономика: развитие атомного комплекса с участием «Росатома» — от добычи урана до строительства реакторов по российской технологии, а также химическая и добывающая промышленность.

Отдельное место, по мнению Мендковича, займет транзит: он напомнил о том, что Казахстан является важным для РФ партнером в этом направлении и «вносит большой вклад в преодоление западной санкционной войны и формирование маршрутов параллельного импорта».

«Роль этого направления сейчас сокращается, но, тем не менее, роль Казахстана в транзитной торговле для России все еще велика. В том числе, например, с точки зрения транзита российских энергоресурсов в Китай и к другим потребителям», — добавил он.

Кроме того, он не исключил, что стороны будут обсуждать и войну США с Ираном.

«В последнее время Казахстан пересмотрел свою позицию: в начале конфликта он допускал откровенно проамериканские заявления, но в последнее время пытается нормализовать отношения с Ираном, например, отправил гуманитарную помощь большим конвоем в виде компенсации за допущенный ранее демарш», — уточнил эксперт.

Ранее агентство Bloomberg сообщило, что напряженность вокруг Ормузского пролива и эскалация на Ближнем Востоке уже меняют глобальные торговые потоки, и Казахстан не остался в стороне. В частности, глава железнодорожной компании «Казахстан Темир Жолы» Талгат Алдыбергенов заявил агентству, что клиенты из Китая на фоне происходящего «стали активнее переходить на сухопутные перевозки — из-за надежности и предсказуемых сроков доставки». В связи с этим Казахстан приступил к строительству железнодорожной инфраструктуры стоимостью $10 млрд, призванной связать ЕС с Китаем через территорию республики.

Эксперт допустил, что тема транспортных маршрутов также будет затронута в Астане.

«Отношения с Китаем и транзит части энергоресурсов через Казахстан в Китай, возможно, будут обсуждаться на переговорах, но главенствующей темой это не станет. Потому что совершенно очевидно: этим будут заниматься Россия и Китай. У Астаны нет возможностей самостоятельно участвовать в этом процессе. А сохранение и увеличение этого транзита в жизненных интересах Казахстана», — уточнил собеседник RTVI.

Это подтверждает и программа визита: по данным Кремля, стороны планируют подписать 16 документов, в том числе соглашение о параметрах строительства первой в Казахстане АЭС, а также договор о финансировании проекта за счет российского государственного экспортного кредита.