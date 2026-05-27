На майские праздники «Поезд Победы» — туристический маршрут между российским Владивостоком и северокорейским Раджином — собрал 70 пассажиров. Об этом RTVI рассказала менеджер аккредитованного для организации поездок в КНДР туроператора «Восток Интур» Наталья Зинина.

«“Поезд Победы” с 8 по 12 мая [по маршруту] Владивосток — Раджин собрал 70 пассажиров. <…> Большой спрос в этом году у 10-дневного тура “Вся Корея”», — отметила она.

Популярны, по ее словам, также шестидневные авиатуры и комбинированные маршруты с использованием автобуса и поезда. В числе востребованных направлений — курортное побережье Вонсан-Кальма, открытое в 2025 году.

Кроме того, запущен кольцевой тур «Три границы» (РФ-КНР-КНДР): 1 июня из него вернется первая группа из 30 человек, а еще через неделю, с 10 по 18 июня, туда же отправится следующая группа из 20 человек. В международном детском центре Сондовон в этом году предусмотрены три смены — две стандартные и одна специализированная, рассказала собеседница RTVI.

Зинина добавила, что появились и другие туристические компании, которые возят россиян в Северную Корею. По ее словам, авиарейсы из России в КНДР «регулярные, в соответствии с заявленными турами».

В январе Зинина рассказала RTVI, что в 2025 году «Восток Интур» отправил в КНДР около 3,2 тыс. российских туристов. РИА Новости на основе статистики подсчитало, что общее число поездок россиян в Северную Корею за тот же период составило 5,1 тыс. — в 2,6 раза больше, чем в 2024 году.

25 мая востоковед, профессор сеульского университета Кунмин и специалист по КНДР Андрей Ланьков в своем телеграм-канале указал на признак возможной подготовки КНДР к скорому увеличению турпотока. По его данным, горком Трудовой партии Кореи в приграничном с Китаем городе Расон провел совещание с руководителями учреждений, принимающих иностранных туристов, а также валютных магазинов.

«Им было дано указание проверить систему работы с иностранцами. В частности, приказано отработать маршруты, по которым следует водить иностранных туристов. Как известно, туристы в Северной Корее перемещаются группами по строго определенным маршрутам, отклонение от которых жестко пресекается. Также в горкоме потребовали проверить практические навыки гидов и методы контроля за поведением иностранных туристов», — написал востоковед.

Он обратил внимание, что работников туристических учреждений освободили от участия в посевной — массовой трудовой мобилизации, в рамках которой граждан отправляют на рисовые поля. Ланьков расценил это как признак подготовки к реальному росту турпотока.

«Расон и сейчас открыт для туристов из России, которые заезжают туда через Владивосток. В феврале 2025 года Расон на несколько недель открывали для западных туристов, но тогда что-то пошло не так, и решение было пересмотрено. С тех пор единственная страна, граждане которой могут въезжать в КНДР в качестве туристов, — это Россия», — написал эксперт.

Он добавил, что, по слухам, после визита белорусского лидера Александра Лукашенко в этот список добавили и Беларусь.

Российский турпоток, по оценке Ланькова, принципиально картину не изменит: «Поток из России едва ли серьезно вырастет — ну, раза в 2—3, от силы, — но это ничего не меняет».

«Поэтому речь может идти только о туристах из стран Запада и, главное, из Китая. Что же, давно пора. Честно говоря, я всегда считал неразумными попытки северокорейского руководства без особых причин покусывать ту китайскую руку, которая кормит Пхеньян. Особого политического вреда от китайских туристов не будет, особенно если они будут ходить, как и полагается, по заранее утвержденным маршрутам (а заставить их по этим маршрутам ходить тоже не так уж и сложно)», — рассуждает он.

Для сравнения эксперт привел данные десятилетней давности: тогда КНДР ежегодно принимала 300—400 тыс. туристов, из которых более 95% составляли граждане Китая. По его мнению, нынешние 5 тыс. россиян на этом фоне — капля в море, и даже если этот показатель вырастет в несколько раз, это мало что изменит.