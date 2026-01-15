В 2025 году Северную Корею посетили около 3,2 тысячи российских туристов. Об этом RTVI сообщила менеджер аккредитованного для организации поездок в КНДР туроператора «Восток Интур» Наталья Зинина.

По ее словам, первое место по популярности среди российских туристов в прошлом году занимали пятидневные туры в Пхеньян, особенно в праздничные даты.

На втором месте оказались десятидневные туры «Вся Северная Корея», а на третьем — пляжный отдых на Золотом берегу в Расоне (Раджине). «Пляжный курорт Вонсан-Кальма поздновато открыли для продаж», — добавила Зинина.

В пятерку самых популярных программ поездки в КНДР у путешественников из России в 2025 году также вошли восьмидневный исторический тур и отдых в Сондовоне — легендарном международном детском лагере на берегу моря.

На 2026 год, по словам Зиминой, российские туристы бронируют преимущественно путевки в Сондовон, отдых на курорте Вонсан-Кальма, тур «Вся Северная Корея» и поездки на «Яркие бутоны дружбы» — российско-корейский детский фестиваль, который проводится в Расоне (город особого подчинения в КНДР, граничащий с Приморским краем России и провинцией Цзилинь КНР).

Сейчас россиянам разрешено ездить в КНДР только организованными группами через аккредитованные турагентства, которые также оформляют въездные визы. В 2023 году глава МИД РФ Сергей Лавров в ходе визита в Северную Корею заявил, что мог бы рекомендовать эту страну как место отдыха для российских туристов.

Вице-президент Ассоциации туроператоров России (АТОР) по международному туризму Артур Мурадян ранее заявлял RTVI, что эту страну в основном выбирают «искушенные путешественники старше 35-40 лет, которые уже видели многие страны: им хочется новых культурных впечатлений, а не поразвлекаться, не походить по магазинам, ресторанам».

Вице-президент Российского союза туриндустрии (РСТ) Юрий Барзыкин отмечал, что северокорейское направление представляет интерес для тех, кто хочет больше узнать о самобытности и особенных условиях развития КНДР.

Около года назад представители российской туротрасли сообщили, что туры в Северную Корею из РФ стоят до 180 тысяч рублей с человека — и это не считая дороги до Приморья. Депутаты Госдумы Наталья Костенко и Алексей Чепа заявили RTVI, что стоимость таких поездок можно было бы удешевить, организовав чартерные авиарейсы до Владивостока.