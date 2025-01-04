Чтобы повысить интерес россиян к путешествиям в КНДР, можно было бы запустить чартерные рейсы до Владивостока. Об этом RTVI заявили депутаты Госдумы Наталья Костенко и Алексей Чепа. Так они прокомментировали сообщения представителей туротрасли России о том, что туры в Северную Корею стоят до 180 тыс. рублей с человека — и это не считая перелета в столицу Приморья.

Сейчас, когда добираться до КНДР дорого и хлопотно, одним из способов решения проблемы могла бы стать организация чартеров, считает первый замглавы комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа. Для этого, продолжил он, требуется создание большего количества дальневосточных турфирм, которые бы действовали в том числе при господдержке России и КНДР.

«Все понимают, что добираться из Санкт-Петербурга сразу до Пхеньяна недешево. Значит, надо определенным образом это путешествие удешевить, но это довольно сложно. Поэтому, если организовать это в регионах, то будет, думаю, удобнее и дешевле. Например, как вариант, если есть тур из Москвы во Владивосток, то в качестве дополнения предложить поездку и в Пхеньян. Но это требует обсуждения», — сказал Чепа.

Северная Корея, добавил парламентарий, — это «интересная и своеобразная страна» для туристов, в которой «есть на что посмотреть». Он рассказал, что сам несколько раз там побывал.

«При этом мы помним, что Северная Корея долгое время была закрытой страной, и там, конечно, еще многое надо сделать для развития туристической инфраструктуры, она еще не готова [к большому потоку иностранцев]. Еще раз хочу сказать: это необычная страна, и для туристов она будет интересна своей необычностью. Поэтому сегодня много наших туристов едет в экзотические страны посмотреть то, чего они раньше не видели. А море — оно везде море», — заявил Чепа.

Замглавы комитета Госдумы по туризму Натальи Костенко отметила, что нужно дождаться, пока правительство сформирует список дружественных стран, в которых российским туристам будет «безопасно отдыхать».

«Уже после этого можно будет формировать различные меры поддержки. Например, можно было бы предусмотреть чартеры до Владивостока с дальнейшей пересадкой на местные корейские авиалинии», — сказала она.

При этом Костенко подчеркнула, что говорит не только про КНДР, но и про Индию и другие страны, с которыми у России возникли проблемы с логистикой авиаперевозок из-за санкций.

«По поводу туризма в Северную Корею ответ должен давать бизнес. Если туроператоры готовы туда возить, значит, они видят целесообразность и видят интерес туристов. Если бизнесу не будет это интересно, то никакие меры поддержки государства ничего не дадут, это не будет работать», — предупредила депутат.

Еще в 2023 году глава МИД России Сергей Лавров утвердительно ответил на вопрос, могут ли россияне в ближайшее время рассматривать Северную Корею как место для зарубежного отдыха. Однако пока что туда ездят только индивидуальные путешественники, небольшие организованные группы и школьники по программам обмена.

3 января 2025 года портал NEWS.ru со ссылкой на представителей российской туротрасли сообщил, что цены на поездку в КНДР на четыре-пять дней колеблются в диапазоне от 40 тыс. до 180 тыс. рублей, при этом «до Владивостока придется добираться самостоятельно».

Вице-президент Российского союза туриндустрии Юрий Барзыкин заявил изданию, что в Северную Корею едут в основном поодиночке, групп крайне мало. При этом он отметил, что в республике есть и горнолыжные и морские курорты, а саму страну «еще предстоит открыть, пока этот процесс только идет».

Туризм в Северной Корее: реально ли поехать отдыхать в КНДР по совету Лаврова

Также до Пхеньяна можно добраться на самолете из Владивостока или из Москвы, но с пересадкой в Пекине. Директор «Восток Интур» Инна Мухина заявила, что КНДР постепенно ослабляет ограничения для туристов: например, в программу для иностранцев добавили посещение пивного бара и разрешили им задавать вопросы гидам.

В апреле 2024 года Мухина утверждала, что летом россияне смогут посетить Северную Корею с восьмидневными или 12-дневными турами, совмещающими в себе экскурсии и пляжный отдых.

Соруководитель комитета Российского союза туриндустрии (РСТ) по выездному туризму и замгендиректора туроператора FUN&SUN по взаимодействию с органами власти и коммуникациям Александр Сирченко отмечал, что КНДР — это «современная страна с хорошими отелями», вполне отвечающими ожиданиям российских туристов, и достойным уровнем сервиса. По его словам, для превращения этого направления в массовое необходимо синхронизировать подход и условия сторон, урегулировать вопрос с визами и запустить авиачартеры.