Россияне летом смогут отдохнуть на пляжах Северной Кореи, сообщила гендиректор туроператора «Восток Интур» Инна Мухина. По ее словам, программы летних туров уже разработаны, их продолжительность составит 8 и 12 дней.

«Мы на лето уже разрабатываем с партнерами — точнее, мы уже разработали — программы. Они будут восьмидневные, 12-дневные, с посещением пляжа, с отдыхом на пляже. <…> Сейчас у нас идет процесс по утверждению дат», — сказала Мухина в эфире телеканала «ОТВ».

«Пляжи там шикарные — с видовыми площадками шикарными. Поэтому обязательно пляжный отдых будем делать. И море там теплое», — добавила она.

Весной планируется три тура в КНДР — с 15 по 19 апреля, с 29 апреля по 3 мая и с 6 по 10 мая, рассказала Мухина. Все поездки рассчитаны на пять дней и четыре ночи.

«На сегодняшний день на первый тур набрана группа из 40 человек. На второй планируем набрать почти 100 человек. Отправиться в завершающее весеннее путешествие в Северную Корею уже записались около 30 человек», — добавила гендиректор туроператора «Восток Интур».

Руководитель агентства международного сотрудничества Приморья Алексей Старичков отметил, что интерес к КНДР у россиян возрастает. По словам Старичкова, сейчас по поручению губернатора Приморского края Олег Кожемяко обсуждается вопрос о возобновлении пассажирского железнодорожного сообщения по маршруту Владивосток — Хасан — Туманган — Расон.

«Сейчас мы видим в этом маршруте большой туристический потенциал», — отметил Старичков.

Первый со времен пандемии тестовый тур в КНДР состоялся с 9 по 12 февраля этого года. Как сообщала пресс-служба правительства Приморья, в состав российской туристической группы вошли 98 человек из 11 регионов страны.

В феврале в правительстве Приморья отмечали, что в КНДР возводится Вонсан-Кальмаская туристическая зона с пляжем на 4 км, а также множеством гостиниц, отелей и магазинов. «Ожидается, что в ближайшие годы туристическая зона начнет работу и будет принимать и российских туристов», — отмечалось в пресс-релизе.