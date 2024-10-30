Идея создания хабаровского Молодежного общества изучения идей чучхе на базе школы №80 была одобрена директором учреждения, рассказал RTVI основатель организации, учитель истории Владислав Кушниренко. Он пояснил, что уроки, посвященные КНДР, проходят как факультативы или в рамках темы СВО, а их внедрение в школьную программу пока не обсуждается.

«В школе мою идею восприняли позитивно, создание Общества полностью поддержала директор нашей школы. Системное проведение уроков, посвященных КНДР, потребует изменений в школьной программе, поэтому занятия, посвященные КНДР, будут проходить во внеурочное время и в рамках отдельных тем курса истории 11 класса (Корейская война, СВО)», — рассказал Кушниренко.

Представителей КНДР на уроки приглашать не планируется, но летом 2025 года школьники из общества вместе с Кушниренко посетят Пхеньян и международный детский лагерь «Сондовон» — как и в 2024 году. По его словам, такие поездки будут ежегодными.

«Каждый год мы будем организовывать поездки школьников-участников Общества в Пхеньян и лагерь “Сондовон”. Без сомнения, если коллеги из других школ будут проявлять желание принять участие в деятельности Общества, я буду с ними активно взаимодействовать», — пообещал собеседник RTVI.

Кушниренко выразил надежду, что Молодежное общество изучения идей чучхе со временем превратится в «многочисленную организацию, охватывающую школьников со всего Хабаровска, интересующихся КНДР».

Вопрос, нужно ли вести такие же занятия в других школах, педагог переадресовал федеральным властям. «Если такая инициатива будет поднята на всероссийском уровне, мы в Хабаровске ее поддержим», — заверил он.

«Чем крепче союз Москвы и Пхеньяна, тем ближе крах американского империализма»

Накануне Кушниренко сообщил ТАСС, что Молодежное общество изучения идей чучхе было создано по согласованию и при поддержке консула КНДР Ли Сен Ира для развития двусторонних отношений России и Северной Кореи. Педагог рассказал, что они уже провели три мероприятия.

По словам учителя, все началось еще в 2017 году, когда он возглавлял хабаровское отделение «Молодой гвардии», а молодежь Хабаровска встретилась с консулом КНДР Ким Чже Чжоном и вице-консулом Ан Джон Чхором. Он отметил, что чем «крепче союз Москвы и Пхеньяна, тем ближе крах американского империализма».

В августе 2024 года 18 учеников из общества вместе с Кушниренко посетили северокорейский детский лагерь «Сондовон». Поездка, по его словам, прошла «очень удачно».

«Мы убедились, что рассказы западных СМИ о том, что в этой стране царят бедность, голод и полный упадок, абсолютно лживы. А после возвращения в Россию я еще раз встретился с консулом КНДР товарищем Ли, мы договорились о создании Молодежного общества изучения идей чучхе», — сказал собеседник агентства.

Участники общества готовят исследовательские проекты по темам «Идеология чучхе», «Развитие экономики КНДР при маршале Ким Чен Ыне», «ВВС Корейской народной армии. История, современность и будущее», «Возрождение японского милитаризма как угроза РФ и КНДР», «Разгром американских агрессоров в Тэджонской операции». На литературном вечере они обсудили первый том мемуаров Ким Ир Сена «В водовороте века».